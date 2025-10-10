PODCAST
CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
Haberler
Haber Videoları
MSB'den Gazze açıklaması: "Türk Silahlı Kuvvetleri her türlü göreve hazırdır"
Giriş Tarihi: 10 Ekim 2025 10:20
E-posta
Yazdır
Yazı Boyutu
Abone Ol
Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, Gazze Görev Gücü'ne ilişkin, "Barışın tesisi ve korunmasında tecrübe sahibi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz kendisine tevdi edilecek her türlü göreve hazırdır." açıklamasında bulundu.
Bunlar da Var
02:07
Tuzla tersanesinde feci kaza: Gemi yan yattı! 1 kişi hayatını kaybetti
09.10.2025
Perşembe
00:48
Tuzla'da gemi kazası kamerada: 1 ölü!
09.10.2025
Perşembe
01:53
Sancaktepe'de 16 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil 5 yaşındaki Ömer'i hayattan kopardı
09.10.2025
Perşembe
02:14
Arnavutköy'de ölümlü kaza kamerada!
09.10.2025
Perşembe
CANLI YAYIN