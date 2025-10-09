"Umudun Anahtarı Erdoğan!" mesajlarıyla sosyal medya sallandı! Bakanlar peş peşe paylaştı

İşgalci İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı Gazzelilere yönelik soykırım imzalanan ateşkes anlaşmasıyla sona erdi. Mısır'da gerçekleşen İsrail ve Filistin heyetleri arasındaki görüşmeler olumlu sonuçlandı. Masada Türkiye'nin de olması dikkat çekti.



Hamas tarafından yapılan açıklamada, İsrail ile savaşın sona erdiği ve kalıcı ateşkesin başladığı belirtilirken, barışa yönelik katkılarından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.



TRUMP'TAN ÖVGÜLER

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Gazze'deki ateşkes sürecine ilişkin yaptığı açıklamada Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.



Başkan Erdoğan'ın harika bir iş çıkardığı belirten Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan bireysel olarak sürece dahil oldu, ilgilendi, Hamas ve diğer gruplarla bağlantı kurdu. Ona çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



