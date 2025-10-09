PODCAST CANLI YAYIN

"Umudun Anahtarı Erdoğan!" mesajlarıyla sosyal medya sallandı! Bakanlar peş peşe paylaştı

Soykırımcı İsrail ile Filistin arasında ateşkes anlaşmasının imzalanmasının ardından Gazze'de kalıcı ateşkes resmen başladı. ABD Başkanı Donald Trump ve Hamas, her fırsatta Başkan Erdoğan'a teşekkür etti. Bu teşekkürler sosyal medyada gündem olurken "#UmudunAnahtarıErdoğan" etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı.

Giriş Tarihi:
"Umudun Anahtarı Erdoğan!" mesajlarıyla sosyal medya sallandı! Bakanlar peş peşe paylaştı

İşgalci İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı Gazzelilere yönelik soykırım imzalanan ateşkes anlaşmasıyla sona erdi. Mısır'da gerçekleşen İsrail ve Filistin heyetleri arasındaki görüşmeler olumlu sonuçlandı. Masada Türkiye'nin de olması dikkat çekti.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, İsrail ile savaşın sona erdiği ve kalıcı ateşkesin başladığı belirtilirken, barışa yönelik katkılarından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Başkan Erdoğan (Takvim.com.tr)Başkan Erdoğan (Takvim.com.tr)

TRUMP'TAN ÖVGÜLER
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Gazze'deki ateşkes sürecine ilişkin yaptığı açıklamada Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

Başkan Erdoğan'ın harika bir iş çıkardığı belirten Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan bireysel olarak sürece dahil oldu, ilgilendi, Hamas ve diğer gruplarla bağlantı kurdu. Ona çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan (Takvim.com.tr)Başkan Erdoğan (Takvim.com.tr)

SOSYAL MEDYADA BİNLERCE PAYLAŞIM
Başkan Erdoğan'ın sürecin en başından itibaren çabaları sosyal medyada gündem oldu. ABD merkezli sosyal medya platformu X'te "Umudun Anahtarı Erdoğan" etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı.

Kabine üyeleri de yaptıkları paylaşımlarla Başkan Erdoğan'ın ateşkes sürecine verdiği katkıya dikkat çekti.

Başkan Erdoğan (Takvim.com.tr)Başkan Erdoğan (Takvim.com.tr)

İŞTE O PAYLAŞIMLAR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Tüm dünya susarken konuşan, Zulme karşı dimdik duran, Gazze'nin, mazlumların gür sesi olan, #UmudunAnahtarıErdoğan
Bakanlardan paylaşım (Sosyal Medya)Bakanlardan paylaşım (Sosyal Medya)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Küresel Barışın Teminatı
Bakanlardan paylaşım (Sosyal Medya)Bakanlardan paylaşım (Sosyal Medya)

Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Alparslan Bayraktar: Gazze'de insanlık katledilirken sessiz kalanlara karşı, dünyaya insanlığın onurunu hatırlattı. Filistin'in sesi, ümmetin lideri, vicdanın temsilcisi,
Bakanlardan paylaşım (Sosyal Medya)Bakanlardan paylaşım (Sosyal Medya)

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum: Filistin'de direnişin simgesidir anahtar. Eve, toprağa geri dönmenin umududur.
Bakanlardan paylaşım (Sosyal Medya)Bakanlardan paylaşım (Sosyal Medya)

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Gazze'de kalıcı ateşkes başladı! Trump ve Hamas'tan Türkiye'ye teşekkür... 5 günlük ilk aşamada neler yaşanacak?
Başkan Erdoğan baba ocağı Rize'de! Vatandaşlara seslendi: Heyelan bölgelerini ziyaret edeceğiz
Takas Bank
"Umudun Anahtarı Erdoğan!" mesajlarıyla sosyal medya sallandı! Bakanlar peş peşe paylaştı
Bakan Fidan'dan Gazze'de ateşkes açıklaması: Türkiye sahada ateşkesi takip edecek | İlk aşamanın 4 hedefi var
Görüşmede Terörsüz Türkiye vurgusu! Başkan Erdoğan IKYB Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti
Borsa İstanbul
ABD Başkanı Trump'tan ateşkes açıklaması! Başkan Erdoğan'a özel teşekkür etti: İnanılmaz bir iş çıkardı
"Kim Milyoner Olmak İster?"de heyecan dolu anlar: "FIFA Dünya Kupası tarihinde VAR sistemi ilk kez hangisinde uygulanmıştır" sorusu geceye damga vurdu!
Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı: Görev gücünde olacağız | Hamas'a tebrik İsrail'e uyarı
Yapay zeka imzasıyla Venceremos! Gazze mesajlı klip sosyal medyayı salladı...
Gazze’de son ana kadar bombardıman! Ateşkes imzalandı ama İsrail saldırıya devam ediyor | Filistinlilere kritik uyarı
Rize’ye doğanın kalbine açılan yol! Başkan Erdoğan Isırlık Yolu'nu yarın hizmete açacak
Serdar Öktem suikastında "İspanya" misillemesi! Talimat 'Daltonlar'dan suikast timi 'Gündoğmuş'tan! | Tetikçiler kamerada!
Emekliye %11,43 kök zam hesabı: En düşük SSK, BAĞ-KUR maaşı için ocakta 2 farklı senaryo masada! 16.881 TL alanlar...
Aylık gelirini de açıkladı! Uyuşturucu soruşturmasında Hadise'nin ifadesi ortaya çıktı: Hayatım boyunca...
Aynadaki Yabancı’da meraklandıran başlangıç: Ünlü ailenin gizemli odası!
Ateşkeste kritik 72 saat tüm detaylar! İsrail Gazze’den ne zaman çekilecek? Esir takası ne zaman?
Özgür Özel övünüyor ama vatandaş CHP'li belediyelere isyan etti! Çöp, susuzluk yolsuzluk...
Başkan Erdoğan'dan Gazze'deki ateşkes sonrası ilk mesajı: Bağımsız Filistin için mücadelemizi sürdüreceğiz