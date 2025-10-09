"Umudun Anahtarı Erdoğan!" mesajlarıyla sosyal medya sallandı! Bakanlar peş peşe paylaştı

İşgalci İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı Gazzelilere yönelik soykırım imzalanan ateşkes anlaşmasıyla sona erdi. Mısır'da gerçekleşen İsrail ve Filistin heyetleri arasındaki görüşmeler olumlu sonuçlandı. Masada Türkiye'nin de olması dikkat çekti.
Hamas tarafından yapılan açıklamada, İsrail ile savaşın sona erdiği ve kalıcı ateşkesin başladığı belirtilirken, barışa yönelik katkılarından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.
TRUMP'TAN ÖVGÜLER
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Gazze'deki ateşkes sürecine ilişkin yaptığı açıklamada Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.
Başkan Erdoğan'ın harika bir iş çıkardığı belirten Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan bireysel olarak sürece dahil oldu, ilgilendi, Hamas ve diğer gruplarla bağlantı kurdu. Ona çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
SOSYAL MEDYADA BİNLERCE PAYLAŞIM
Başkan Erdoğan'ın sürecin en başından itibaren çabaları sosyal medyada gündem oldu. ABD merkezli sosyal medya platformu X'te "Umudun Anahtarı Erdoğan" etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı.
Kabine üyeleri de yaptıkları paylaşımlarla Başkan Erdoğan'ın ateşkes sürecine verdiği katkıya dikkat çekti.