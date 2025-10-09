Bakımsız mezarlara sahip çıktılar

Bursa'da Hasan Hüseyin ve Muhammed Ali Hiçdönmez, yanlarında yaşadıkları anneannelerini 4 ay önce rahatsızlanması sonucu kaybetti. Her gün Karacabey mezarlığına giderek ninelerinin kabristanını temizledi. Zamanla bazı mezarların bakımsız olduğunu gören kardeşler, bu kabristanların da gönüllü bakımı yapmaya başladı. Kuru otlardan, yapraklardan temizleyen çiçekler diken kardeşler, takdir topluyor. İki kardeş, sosyal medyada onbinlerce kişi tarafından takip edilmeye başlanınca bir anda fenomen oldu.