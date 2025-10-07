Başkan Erdoğan: Akkuyu’da ilk elektrik yakında verilecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 11. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin nükleer enerjiyi yalnızca elektrikte değil, tıp ve tarım gibi farklı alanlarda kullanacağını söyleyen Erdoğan, "Hükümet olarak hiçbir alanı ihmal etmeden gelecek 20-30 yılda enerji güvenliğimizi tahkim etmeye çalışıyoruz." dedi. Erdoğan konuşmasında, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ilk elektriğin kısa bir süre içinde verileceğini de söyledi. Akkuyu dışında farklı nükleer santral projeleri olduğunu da söyleyen Erdoğan, Türkiye'nin bu yılın ilk 8 ayında enerji ithalatı için 26 milyar dolar ödediğini belirterek, "Bu faturayı düşürebilmek için yoğun çaba içerisindeyiz." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle: Türkiye olarak 2002'den bu yana ciddi bir ekonomik dinamizm içerisindeyiz. 2025'in ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış kişibaşı milli gelir 17 bin dolar seviyesine yaklaştı. Milli gelirde 2023 yılında ilk kez 1 trilyon dolarlık ekonomi ligine girdik.