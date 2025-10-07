PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan: Akkuyu’da ilk elektrik yakında verilecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, enerjide kendi kendimize yetebilecek bir seviyeye gelmemiz gerektiğine vurgu yaparak, “Enerjide üst ligi hedefledik. Akkuyu haricinde farklı nükleer santral projelerimiz olacak”dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 11. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin nükleer enerjiyi yalnızca elektrikte değil, tıp ve tarım gibi farklı alanlarda kullanacağını söyleyen Erdoğan, "Hükümet olarak hiçbir alanı ihmal etmeden gelecek 20-30 yılda enerji güvenliğimizi tahkim etmeye çalışıyoruz." dedi. Erdoğan konuşmasında, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ilk elektriğin kısa bir süre içinde verileceğini de söyledi. Akkuyu dışında farklı nükleer santral projeleri olduğunu da söyleyen Erdoğan, Türkiye'nin bu yılın ilk 8 ayında enerji ithalatı için 26 milyar dolar ödediğini belirterek, "Bu faturayı düşürebilmek için yoğun çaba içerisindeyiz." dedi.

1 TRİLYON DOLARLIK EKONOMİ:
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle: Türkiye olarak 2002'den bu yana ciddi bir ekonomik dinamizm içerisindeyiz. 2025'in ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış kişibaşı milli gelir 17 bin dolar seviyesine yaklaştı. Milli gelirde 2023 yılında ilk kez 1 trilyon dolarlık ekonomi ligine girdik.

2028'DE HEDEF 21 BİN DOLAR:
Geçen ay OVP'yi paylaştık. Önümüzdeki üç yıl için hedefler belirledik. 2028'de ekonomimizi 1,9 trilyon dolarlık büyüklüğe, milli gelirimizi ise 21 bin dolar seviyesine çıkarmayı ön görüyoruz. İhracatımızı 300 milyar dolara, turizm gelirimizi 70 milyar dolar üzerine taşımayı hedefliyoruz. Sadece bu yılın ilk 8 ayında enerji ithalatı için 26 milyar dolar ödedik. Bu faturayı düşürebilmek için yoğun çaba içerisindeyiz.
Başkan Erdoğan konuşmasında, "Çöpten çıkan gazı dahi elektrik enerjisi haline getirerek konutların ve sanayinin kullanımına sunuyoruz" dedi.

'AVRUPA ENERJİ SIKINTISI ÇEKTİ'

Uluslararası piyasalardan doğalgaz almak, bakkaldan gazoz almaya benzemez. Rusya- Ukrayna savaşının ilk aylarında Avrupalı dostlarımız enerji sıkıntısı çekti. Biz Türk Akım'ın da katkısıyla bu dönemi en rahat atlatan ülkelerden biriydik.

'AKKUYU'DA İLK ELEKTRİK YAKINDA VERİLECEK'
Dünya genelinde 31 ülkede 416 reaktör aktif halde. Türkiye'nin de içinde bulunduğu 15 ülkede 63 reaktörün inşasına devam ediliyor. Akkuyu'da ilk elektriği inşallah çok kısa bir süre içinde vereceğiz.

