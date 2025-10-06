CANLI | Başkan Erdoğan'dan 11. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı'nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 11. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

AHaber CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

11. 11. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Enerji arz güvenliğinin en stratejik öneme geldiği bir dönemde yaşıyoruz. Enerji arzı güvenliği noktasında bizleri sınamakla dolu bir gelecek bekliyor. Enerji insanlık tarihinde uzun yıllar yıkıcı bir rekabetin konusu olmuştur.

ENERJİ UĞRUNA NİCE ÜLKELER SÖMÜRÜLDÜ



Merhum Raif Karadağ'ın petrol fırtınası kitabı bir başucu eseridir. Zengin yer altı kaynaklarının üzerinde yaşayan insanlar yoksullukla boğuşurken çok uzakta olan ülkeler büyüdü.

Enerji talebinin yükselmesi sadece nüfus artışına değil refah artışına da işaret etmektedir. Elektriğin kullanım alanı yaygınlaşmaktadır. Kullanım alanı giderek genişlemektedir. Geçen sene beyaz eşya satışları yüzde 7 oranında artışla 10 milyonu geçmiştir. 134 bin civarında elektrikli otomobil satıldı.

81 İLİN TAMAMINA DOĞAL GAZ ULAŞTIRDIK



Doğal gaz kullanımında da benzer bir durumla karşı karşıyayız. 2002'de doğal gaz kullanan şehir sayısı 5'ti. Bugün 81 ilin tamamına doğal gaz ulaştırdık.

2028 HEDEFİNİ AÇIKLADI



2028 yılında ekonomimizi 1,9 trilyon dolarlık büyüklüğe, kişi başına düşen milli gelirimizi ise 21 bin dolar seviyesine çıkarmayı öngörüyoruz.

Sadece bu yılın ilk 8 ayında enerji ithalatı için 26 milyar dolar ödedik. Bu faturayı düşürebilmek için yoğun çaba içerisindeyiz.



YENİ GEMİLERLE 4. SIRAYA YÜKSELECEĞİZ



Yeni gemilerimizin envantere girmesiyle 4. sıraya yükseleceğiz. Enerjide de tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşmak için koşturacağız.



Uluslararası piyasalardan doğal gaz almak bakkaldan gazoz almaya benzemez.