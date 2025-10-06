PODCAST CANLI YAYIN

CANLI | Başkan Erdoğan'dan 11. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı'nda önemli açıklamalar

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 11. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. 2028 hedeflerini açıklayan Başkan Erdoğan, "Ekonomimizi 1,9 trilyon dolarlık büyüklüğe, kişi başına düşen milli gelirimizi ise 21 bin dolar seviyesine çıkarmayı öngörüyoruz." dedi. Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşmak için koşturacaklarını dile getiren Erdoğan, "Uluslararası piyasalardan doğal gaz almak bakkaldan gazoz almaya benzemez." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CANLI | Başkan Erdoğan'dan 11. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı'nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 11. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

AHaber CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

11. 11. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Enerji arz güvenliğinin en stratejik öneme geldiği bir dönemde yaşıyoruz. Enerji arzı güvenliği noktasında bizleri sınamakla dolu bir gelecek bekliyor. Enerji insanlık tarihinde uzun yıllar yıkıcı bir rekabetin konusu olmuştur.

ENERJİ UĞRUNA NİCE ÜLKELER SÖMÜRÜLDÜ

Merhum Raif Karadağ'ın petrol fırtınası kitabı bir başucu eseridir. Zengin yer altı kaynaklarının üzerinde yaşayan insanlar yoksullukla boğuşurken çok uzakta olan ülkeler büyüdü.

Enerji talebinin yükselmesi sadece nüfus artışına değil refah artışına da işaret etmektedir. Elektriğin kullanım alanı yaygınlaşmaktadır. Kullanım alanı giderek genişlemektedir. Geçen sene beyaz eşya satışları yüzde 7 oranında artışla 10 milyonu geçmiştir. 134 bin civarında elektrikli otomobil satıldı.

81 İLİN TAMAMINA DOĞAL GAZ ULAŞTIRDIK

Doğal gaz kullanımında da benzer bir durumla karşı karşıyayız. 2002'de doğal gaz kullanan şehir sayısı 5'ti. Bugün 81 ilin tamamına doğal gaz ulaştırdık.

2028 HEDEFİNİ AÇIKLADI

2028 yılında ekonomimizi 1,9 trilyon dolarlık büyüklüğe, kişi başına düşen milli gelirimizi ise 21 bin dolar seviyesine çıkarmayı öngörüyoruz.

Sadece bu yılın ilk 8 ayında enerji ithalatı için 26 milyar dolar ödedik. Bu faturayı düşürebilmek için yoğun çaba içerisindeyiz.

YENİ GEMİLERLE 4. SIRAYA YÜKSELECEĞİZ

Yeni gemilerimizin envantere girmesiyle 4. sıraya yükseleceğiz. Enerjide de tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşmak için koşturacağız.

Uluslararası piyasalardan doğal gaz almak bakkaldan gazoz almaya benzemez.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI | Başkan Erdoğan'dan 11. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı'nda önemli açıklamalar
Son dakika! İstanbul Altın Rafinerisi şirketlerine operasyon: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
Borsa İstanbul
Fransa'da 27 günlük Başbakan Lecornu Macron'a istifasını sundu! Hükümeti dün kurmuştu
CHP'de şaibe krizi Bolu'da zirveye çıktı: 10 milletvekili toplantıya katılmadı
Tony Blair’ın Gazze ekibi: Milyarderler, siyonistler ve bir BM yetkilisi…
CANLI ANLATIM | Mısır tarih verdi: Hamas ve İsrail rehine takası için müzakerelere başlıyor | Trump'tan Gazze tehdidi
Memura üçlü zam! Ocak ayında kim ne kadar alacak? Öğretmen, polis, doktor...
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu tasfiyesi! 300'e yakın ilçe başkanı değişti sıra illerde
Kuruluş Orhan’dan ilk tanıtım! Sosyal medya ayağa kalktı! İşte efsane kadro
Kış adım adım geliyor! MGM'den İstanbul dahil 3 bölgeye uyarı: Şiddetli yağmur fırtınası bastıracak! Bu geceye dikkat
Spor yazarları Samsunspor - Fenerbahçe maçını yorumladı! "Bitmiş tükenmiş"
Umut filosuna siyonist engeli! Alıkonulan aktivist Semanur Sönmez Yaman yaşadıklarını anlattı: İsrail polisi başörtülerimizi çıkardı
CANLI ANLATIM | 81 il Gazze için tek yürek! İstanbul Filistin için yürüdü: Ayasofya'dan Eminönü'ne...
Kanarya kendini yaktı! Samsunspor - Fenerbahçe: 0-0 | MAÇ SONUCU
ABD basını yazdı! Trump'tan Netanyahu'ya azar: Kahretsin neden her zaman böyle olumsuzsun?
Türkiye'ye dönen aktivistler savcılık ifadelerinde İsrail zulmünü anlattı: "4 gün boyunca su vermediler"
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy denize 60 milyon TL yatırıyor!
Kim Milyoner Olmak İster'de Beşiktaş dedi cevap Konyaspor çıktı: Anadolu Kartalı lakabı...
CANLI ANLATIM | Yeni "Sumud" Özgürlük Filosu Gazze yolunda: Orta riskli bölgeye yaklaştılar