Ramazan Bayramı 2026 Takvimi: Ramazan ne zaman başlıyor, hangi tarihte bitiyor? İşte Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı tarihleri...

Milyonlarca vatandaş ve tüm İslam alemi, 2026 yılındaki dini bayram tarihlerini merakla bekliyordu. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı takvimle birlikte Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri netleşti. Mübarek Ramazan ayı oruç ibadetiyle manevi bir yoğunluk yaşatırken, Kurban Bayramı da sevdiklerinizle bir araya geleceğiniz özel günleri işaret ediyor. Tatil ve seyahat planlarını şimdiden yapmak isteyenler için 2026 dini günler takvimi tüm ayrıntılarıyla açıklandı.

2026 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

🔸Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 takvimine göre, rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan Ramazan 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak.

🔸İlk teravih namazı 18 Şubat Çarşamba akşamı kılınacak, ilk sahur ise 19 Şubat'a bağlayan gece yapılacak. Müslümanlar, bu kutlu ayın sonunda idrak edilecek olan Ramazan Bayramı'na kadar oruç ibadetini yerine getirecekler.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 2026: HAFTA SONUNA DENK GELİYOR

2026 yılında Ramazan Bayramı tatilinin nasıl şekilleneceği şimdiden merak konusu. Gelin birlikte analiz edelim:

2026 yılında Ramazan Bayramı, 20 Mart Cuma günü başlayacak. Bayram arefesi ise 19 Mart Perşembe günü olacak.

19 Mart 2026 Perşembe – Ramazan Bayramı Arefesi

20 Mart 2026 Cuma – Ramazan Bayramı 1. Günü

21 Mart 2026 Cumartesi – Ramazan Bayramı 2. Günü

22 Mart 2026 Pazar – Ramazan Bayramı 3. Günü

2026 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ VE TARİHLERİ

İslam dininin ikinci büyük bayramı olan ve paylaşma ile yardımlaşma ruhunu zirveye taşıyan Kurban Bayramı, 2026 yılında Mayıs ayının sonuna denk geliyor. Bu tarihler, yaz sezonunu erken bir tatille açmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor.

İşte 2026 Kurban Bayramı takvimi:

26 Mayıs 2026 Salı – Kurban Bayramı Arefe Günü

27 Mayıs 2026 Çarşamba – Kurban Bayramı 1. Günü

28 Mayıs 2026 Perşembe – Kurban Bayramı 2. Günü

29 Mayıs 2026 Cuma – Kurban Bayramı 3. Günü

30 Mayıs 2026 Cumartesi – Kurban Bayramı 4. Günü


2026 Yılı Diğer Önemli Dini Günler Takvimi

Bayramların yanı sıra, 2026 yılı içerisinde idrak edilecek diğer mübarek gün ve geceler de aşağıdaki gibidir. Bu tarihler Hicri takvime göre belirlendiğinden Miladi takvimde bir gün önce veya sonra olabilir.

Dini Gün / Gece Tarih
Regaib Kandili 24 Ocak 2026 Cumartesi
Üç Ayların Başlangıcı 25 Ocak 2026 Pazar
Mirac Kandili 17 Şubat 2026 Salı
Berat Kandili 6 Mart 2026 Cuma
Ramazan Başlangıcı 21 Mart 2026 Cumartesi
Kadir Gecesi 15 Nisan 2026 Çarşamba
Mevlid Kandili 4 Ağustos 2026 Salı

