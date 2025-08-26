Kadraj Galeri Kadraj İkon 2026 RESMİ TATİLLER: Milli ve dini bayramlar ne zaman? 14 gün izinle 43 gün tatil yapmanın yolları…

2026 yılı tatil planları şimdiden şekilleniyor. Resmi tatiller ve hafta sonlarını doğru bir şekilde birleştirerek, yalnızca 14 gün izin kullanarak toplam 43 gün tatil yapmak mümkün olacak. Yılbaşı, Ramazan ve Kurban Bayramı başta olmak üzere 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz ve Cumhuriyet Bayramı dönemlerinde uzun tatil fırsatları tatilcileri bekliyor. Peki Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor? İşte 2026 resmi tatiller

2026'da Resmi tatiller ve hafta sonlarıyla akıllıca kombinasyonlar yaparak, sadece 14 gün izin kullanarak tam 43 gün tatil yapmak mümkün. Yılbaşı, Ramazan ve Kurban Bayramı gibi önemli tatil dönemleri, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz ve Cumhuriyet Bayramı ile birleştiğinde tatilciler için büyük fırsatlar sunuyor. Peki 2026 milli ve dini bayramlar ne zaman? İşte tatil günleri…

📌2026 RESMİ TATİL GÜNLERİ

Tatil Adı Tarih Aralığı Hafta Günleri Kullanılan İzin Günü Elde Edilen Tatil Günü
Yılbaşı 1-4 Ocak 2026 Perşembe-Pazar 1 4
Ramazan Bayramı 14-22 Mart 2026 Cumartesi-Pazar 4 9
23 Nisan 23-26 Nisan 2026 Perşembe-Pazar 1 4
1 Mayıs 1-4 Mayıs 2026 Cuma-Pazartesi 1 4
19 Mayıs 16-19 Mayıs 2026 Cumartesi-Salı 1 4
Kurban Bayramı 23-30 Mayıs 2026 Cumartesi-Cumartesi 2 8
15 Temmuz 10-15 Temmuz 2026 Cuma-Çarşamba 3 6
Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim-1 Kasım 2026 Perşembe-Pazar 1 4
Toplam 14 43

14 GÜN İZİNLE 43 GÜN TATİL YAPMANIN YOLLARI

📌Yılbaşı Tatili: 1-4 Ocak 2026 tarihleri Perşembe'den Pazar'a kadar sürüyor. Sadece 1 gün izin kullanarak 4 günlük bir tatil yapmak mümkün.

📌Ramazan Bayramı: 14-22 Mart 2026 tarihleri arasında kutlanacak Ramazan Bayramı, hafta sonunu da kapsıyor. Bu dönemde 4 gün izin alarak toplam 9 gün tatil elde edebilirsiniz.

📌23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23-26 Nisan 2026 tarihlerinde Perşembe'den Pazar'a kadar sürecek tatilde, yalnızca 1 gün izinle 4 gün dinlenmek mümkün.

📌1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: 1-4 Mayıs 2026 tarihleri arasında Cuma'dan Pazartesi'ye uzanan tatil, 1 gün izinle 4 gün sürebilecek.

📌19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 16-19 Mayıs 2026 tarihleri Cumartesi'den Salı'ya uzanıyor. Bu tatilde 1 gün izin kullanarak 4 gün tatil yapabilirsiniz.

📌Kurban Bayramı: 23-30 Mayıs 2026 tarihleri Cumartesi'den Cumartesi'ye kadar sürecek. Sadece 2 gün izinle toplam 8 gün tatil sağlanabiliyor.