2026 RESMİ TATİLLER: Milli ve dini bayramlar ne zaman? 14 gün izinle 43 gün tatil yapmanın yolları…

📌2026 RESMİ TATİL GÜNLERİ
|Tatil Adı
|Tarih Aralığı
|Hafta Günleri
|Kullanılan İzin Günü
|Elde Edilen Tatil Günü
|Yılbaşı
|1-4 Ocak 2026
|Perşembe-Pazar
|1
|4
|Ramazan Bayramı
|14-22 Mart 2026
|Cumartesi-Pazar
|4
|9
|23 Nisan
|23-26 Nisan 2026
|Perşembe-Pazar
|1
|4
|1 Mayıs
|1-4 Mayıs 2026
|Cuma-Pazartesi
|1
|4
|19 Mayıs
|16-19 Mayıs 2026
|Cumartesi-Salı
|1
|4
|Kurban Bayramı
|23-30 Mayıs 2026
|Cumartesi-Cumartesi
|2
|8
|15 Temmuz
|10-15 Temmuz 2026
|Cuma-Çarşamba
|3
|6
|Cumhuriyet Bayramı
|29 Ekim-1 Kasım 2026
|Perşembe-Pazar
|1
|4
|Toplam
|14
|43