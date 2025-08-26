2026 RESMİ TATİLLER: Milli ve dini bayramlar ne zaman? 14 gün izinle 43 gün tatil yapmanın yolları…

2026'da Resmi tatiller ve hafta sonlarıyla akıllıca kombinasyonlar yaparak, sadece 14 gün izin kullanarak tam 43 gün tatil yapmak mümkün. Yılbaşı, Ramazan ve Kurban Bayramı gibi önemli tatil dönemleri, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz ve Cumhuriyet Bayramı ile birleştiğinde tatilciler için büyük fırsatlar sunuyor. Peki 2026 milli ve dini bayramlar ne zaman? İşte tatil günleri…