İngiliz gazeteci Kieran Andrieu Türkiye'ye teşekkür etti İsrail zulmünü anlattı!

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'nda alıkoyduğu İngiliz gazeteci Kieran Andrieu , İsrail tarafından serbest bırakılıp gönderildikleri Türkiye'ye teşekkür ederek, "Türklerin yaptıkları en önemli şey, bizi doktorlara, avukatlara götürerek insanlığa karşı işlenen suçların delillerini toplamaları oldu." ifadelerini kullandı.

İsrail’in Küresel Sumud Filosu’nda alıkoyduğu 4 İngiliz ülkelerine ulaştı. (AA)

Filistin'e ve Gazze halkına duyulan sevgi sayesinde uzun yolculuğun katlanılabilir olduğunu belirten Andrieu, yolculuk süresince yaşanan saldırılar, lojistik problemler ve hava şartlarının getirdiği zorluklara değinerek, "Bunlar, Filistinlilere günlük olarak soykırımcı ve işgalci bir devlet tarafından uygulanan eziyete kıyasla hiçbir şey." dedi.

Andrieu, maruz kaldıkları İsrail saldırısı ve cezaevinde geçen günlerin korkunç olduğunu vurgulayarak, "Alıkonulmamız hafifti, gemileri ele geçirirken şiddet görmedik. Ancak uluslararası sularda gemilerimize çıkmaları ve yolumuzu kesmeleri yasa dışı." ifadesini kullandı.

Alıkonulma ne kadar hafif geçse de gözaltı sürecinin yıpratıcı olduğunun altını çizen Andrieu, uluslararası hukukun birkaç kere ihlal edildiğini söyledi.

"Uzun süre su verilmedi. Gözlerimiz kapalı, ellerimiz kelepçeli şekilde çok soğuk bir otobüste Necef Çölü'ndeki hapishaneye götürüldük." diyen Andrieu, Filistinli mahkumların işkence gördüğü bu cezaevinin kötü bir üne sahip olduğunu kaydetti.