PODCAST CANLI YAYIN

Bakan Tunç'tan yargıda reform açıklaması: "Temyiz ve istinaf incelemeleri 6 ayda sonuçlanacak"

Adalet Bakanı Bakan Yılmaz Tunç, “Yargılamaları hızlandıracak, ihtisas mahkemeleriyle kaliteyi artıracağız. Adaletin zamanında tecellisi için hem sahada hem de reform masasında çalışıyoruz” dedi. Tunç, temyiz ve istinaf incelemelerinin en geç 6 ayda sonuçlandırılacağını söyledi.

Giriş Tarihi:
Bakan Tunç'tan yargıda reform açıklaması: "Temyiz ve istinaf incelemeleri 6 ayda sonuçlanacak"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, son 22 yılda 387 adliye, 6 milyon metrekarelik kapalı alan, 25 bin 695 hakim savcı sayısına ulaşıldığını bildirdi. Bakan Tunç, "Yargılamaları hızlandıracak, ihtisas mahkemeleriyle kaliteyi artıracağız. Adaletin zamanında tecellisi için hem sahada hem de reform masasında çalışıyoruz" dedi. Tunç, yargıda reform hedefleri kapsamında, temyiz ve istinaf incelemelerinin en geç 6 ayda sonuçlandırılacağını, duruşmalarında en fazla 2 ay ertelenebileceğini söyledi.

Hakim ve savcılar (AA)Hakim ve savcılar (AA)

FİZİKİ YATIRIMLAR HIZ KESMİYOR
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'nin adalet hizmetlerinde gelinen noktayı ve reform gündemini anlattı. 2002'de 78 müstakil adliye bulunduğunu hatırlatan Tunç, bugün bu sayının 387'ye ulaştığını belirtti. 569 bin 59 metrekare olan kapalı alan büyüklüğü ise 6 milyon metrekareye çıktı. 2025 yılı Yatırım Programı'nda 68 adliye, 7 adli tıp, 1 personel eğitim merkezi, 1 denetimli serbestlik binası ve 1 çocuk adalet merkezi yer alıyor. Ayrıca 121 mahallede 3 bin 534 adalet personeli konutu inşa edilecek. Son iki yılda 3 bin 816 yeni lojmanın teşkilata kazandırıldığını kaydeden Tunç, "Adalet personeli için konut temini önceliğimiz" dedi.

Hakim ve savcılar (AA)Hakim ve savcılar (AA)

MAHKEME SAYISI İKİ KATINA ÇIKTI
2002'de 3 bin 699 olan mahkeme sayısı yüzde 138 artışla 8 bin 898'e yükseldi. Son iki buçuk yılda 2 bin 878 ilk derece mahkemesi, 102 adli istinaf ve 37 idari istinaf dairesi kuruldu. Tekirdağ ve Denizli ile birlikte bölge adliye mahkemeleri 17'ye, bölge idare mahkemeleri 9'a ulaştı. Tunç, "İstinaf sistemimizle hem Yargıtay ve Danıştay'ın iş yükünü azalttık hem de vatandaşımızın hukuki güvencesini artırdık" dedi. Yargılamaların daha kısa sürede sonuçlanması için yeni adımlar yolda olduğunu belirten Tunç, "Temyiz ve istinaf incelemeleri en geç 6 ayda bitecek. Bazı davalarda doğrudan temyiz yolu getirilecek. Çevre, sağlık, trafik, iş kazaları ve uyuşturucu davalarında ihtisas mahkemeleri kurulacak. Duruşmalar en fazla 2 ay ertelenebilecek. Makul sürede yargılanma ilkesini takip için özel birimler oluşturulacak. Makul sürede yargılanma hakkını güvence altına almak için hem yapısal hem teknik önlemleri devreye alıyoruz. İstinaf sistemimizle hem Yargıtay ve Danıştay'ın iş yükünü azalttık hem de vatandaşımızın hukuki güvencesini artırdık" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (AA)Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (AA)



HAKİM-SAVCI SAYISINDA ARTIŞ
2002'de 9 bin 349 olan hâkim-savcı sayısı bugün 25 bin 695. Son iki yılda 3 bin 369 yeni atama yapıldı. Hukuk fakültelerine girişte başarı sırası 100 bine çekildi. Bu yıl ilk kez yapılacak Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve hakim-savcı yardımcılığı sistemiyle nitelikli hukukçular yetiştirilecek. SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek'e konuşan Bakan Tunç, sık sık illerde adliyeleri ziyaret ederek hakim, savcı ve adalet personeliyle buluşuyor, talepleri dinliyor. Geçtiğimiz gün sabah Edirne'de, öğleden sonra Kırklareli'nde yargı teşkilatıyla bir araya gelen Tunç, "Adaletin zamanında tecellisi için bizzat sahada olmayı önemsiyorum" diye konuştu.

Mahkeme (AA)Mahkeme (AA)


2002–2025 ADALETTE DÖNÜŞÜM
MÜSTAKİL ADLİYE SAYISI: 78'den 387'ye
KAPALI ALAN BÜYÜKLÜĞÜ: 569 bin metrekareden 6 milyon metrekareye
HAKİM-SAVCI SAYISI: 9 bin 349'den 25 bin 695'e
MAHKEME SAYISI: 3 bin 699'dan 8 bin 898'e
İSTİNAF MAHKEMELERİ: 17 Bölge Adliye, 9 Bölge İdare
SON 2 YILDA ATANAN HAKİM-SAVCI: 3 bin 369
HAKİM-SAVCI YARDIMCISI: 2 bin 76
SON 2 YILDA YAPILAN LOJMAN: 3 bin 816

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Mısır tarih verdi: Hamas ve İsrail rehine takası için müzakerelere başlıyor! Heyetler Kahire'de | Trump'tan Gazze tehdidi
Ocak'ta milyonlarca memura üçlü zam
Borsa İstanbul
Umut filosuna siyonist engeli! Alıkonulan aktivist Semanur Sönmez Yaman yaşadıklarını anlattı: İsrail polisi başörtülerimizi çıkardı
CANLI ANLATIM | 81 il Gazze için tek yürek! İstanbul Filistin için yürüdü: Ayasofya'dan Eminönü'ne...
Kanarya kendini yaktı! Samsunspor - Fenerbahçe: 0-0 | MAÇ SONUCU
ABD basını yazdı! Trump'tan Netanyahu'ya azar: Kahretsin neden her zaman böyle olumsuzsun?
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy denize 60 milyon TL yatırıyor!
Kim Milyoner Olmak İster'de Beşiktaş dedi cevap Konyaspor çıktı: Anadolu Kartalı lakabı...
LaLiga İspanya'daki Filistin desteğine sırtını çevirdi! O anlarda ekran kapandı
Hollanda’dan İngiltere’ye Barselona’ya Kırmızı Hat: On binlerce kişi Gazze için meydanlarda
Başkan Erdoğan 81 ildeki tüm kadınları "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliğine davet etti
İstanbul'da Filistin'e destek yürüyüşü: "Bir gün İsrail yok olacak"
Siber suç örgütleri MİT'ten kaçamadı: 6 ilde eş zamanlı operasyon
4+4+4 zorunlu eğitimde değişiklik sinyali! Bakan Tekin duyurdu: Raporu Başkan Erdoğan'ın onayına sunacağız
CANLI ANLATIM | Yeni "Sumud" Özgürlük Filosu Gazze yolunda! Bu gece orta riskli alana girilecek
Türkiye'ye dönen aktivistler savcılık ifadelerinde İsrail zulmünü anlattı: "4 gün boyunca su vermediler"
İtalyan aktivist Tommaso Bortolazzi Müslüman oldu: "Soykırımı bitirmenin zamanı geldi"
Adana kebap diye dil yedirmişler! Zeytinyağında tohum salamda kanatlı et çıktı! İşte 3 Ekim 2025 taklit ve tağşiş güncel liste
Robbie Williams'ın İstanbul konseri iptal edildi! İngiliz şarkıcı "güvenlik" yalanıyla açıklama yaptı