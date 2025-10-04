PODCAST CANLI YAYIN

Cübbeli Ahmet Hoca’dan selefilere sert çıkış: “Hedefiniz Gazze değil, hükümeti yıpratmak”

Kamuoyunda “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmud Ünlü, selefi grupların Başkan Erdoğan’a yönelik 15 Temmuz ve Gazze üzerinden dile getirdiği suçlamaları “kuyruklu iftira” diye nitelendirdi. Ünlü ,“Gazze'yi istismar etmek için Tayyip Beyefendi'ye iftira atan şerefsizler! Dinleyin!” notuyla paylaştığı videosunda, “Şimdi çıkıp Tayyip Bey'imize iftira edip ‘biz Gazzeciyiz’ deyip Gazzeci oldunuz. Sizin Gazze ile ne alakanız var? Sizin derdiniz Gazze değil, hükümet düşmanlığı” ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Cübbeli Ahmet Hoca’dan selefilere sert çıkış: “Hedefiniz Gazze değil, hükümeti yıpratmak”

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmud Ünlü, "Gazze'yi istismar etmek için Tayyip Beyefendi'ye iftira atan şerefsizler! Dinleyin!" notuyla paylaştığı videosunda şu ifadeleri kullandı:
"İzmir'de meşhur selefiler Tayyip Bey'e çatıyor. Tayyip Bey Gazze için 'sokağa çıkın' demiyormuş. 15 Temmuz başarılı olsaydı CIA, MOSSAD, Amerika, Yunanistan, İran bizi işgal mi etseydi? Selefiler bunu istiyor. Memleketin ortasında video yayınlıyorlar. 'Keşke FETÖ darbesi başarılı olsaydı' demek istiyor. Bunun izahı budur. Sen mi çıktın sokağa? Selefiden, IŞİD'ten, El-Kaide'den kim çıktı? Müslümanlar, cemaatler, Muhammed Efendi Hazretlerimizin müritleri çıktı."

Cübbeli Ahmet Hoca’dan selefilere sert çıkış

Cübbeli'nin ,“Gazze'yi istismar etmek için Tayyip Beyefendi'ye iftira atan şerefsizler! Dinleyin!” videosu gündem oldu (Ekran görüntüsü)Cübbeli'nin ,“Gazze'yi istismar etmek için Tayyip Beyefendi'ye iftira atan şerefsizler! Dinleyin!” videosu gündem oldu (Ekran görüntüsü)

"ZERRE KADAR VİCDANI OLAN TAYYİP BEY'E BU İFTİRAYI ATAR MI?"

Ünlü, bu yapıların 15 Temmuz darbe girişiminde de benzer iftiralarla ortaya çıktığını hatırlatarak, "Şimdi bakın bu selefi vahhabiler yüzlerini gösteriyor, Tayyip Bey'e çatıyorlar. 'Kendi saltanatını sürdürmek için vatandaşa sokağa çıkın dedi, 250 kişiyi öldürttü' diyorlar. Zerre kadar vicdanı olan Tayyip Bey'e bu iftirayı atar mı?" dedi.

15 Temmuz gecesinde Başkan Erdoğan'ın ölüm tehlikesine rağmen halkın karşısına çıktığını vurgulayan Ünlü, şu değerlendirmede bulundu:
"Devlet ayağa kalktı, askeriyedeki milli unsurlarımız harekete geçti. Devlet Bahçeli Bey'in de o gece çok büyük rolü oldu. Tayyip Bey Almanya'ya, Gürcistan'a kaçtı dediler. Halbuki o gece ölüm pahasına milletin önüne çıktı."

Cübbeli'nin ,“Gazze'yi istismar etmek için Tayyip Beyefendi'ye iftira atan şerefsizler! Dinleyin!” videosu gündem oldu (Ekran görüntüsü)Cübbeli'nin ,“Gazze'yi istismar etmek için Tayyip Beyefendi'ye iftira atan şerefsizler! Dinleyin!” videosu gündem oldu (Ekran görüntüsü)

"SİZİN DERDİNİZ GAZZE DEĞİL, HÜKÜMET DÜŞMANLIĞI"

Cübbeli Ahmet Hoca, selefi çevrelerin Gazze söylemlerine ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:
"Siz Suriye'yi, Irak'ı mahvettiniz. Irak'ta, Suriye'de bütün ehl-i sünneti astınız, kestiniz. Şimdi çıkıp Tayyip Bey'imize iftira edip 'biz Gazzeciyiz' deyip Gazzeci oldunuz. Sizin Gazze ile ne alakanız var? Sizin derdiniz Gazze değil, hükümet düşmanlığı. Sizin derdiniz ehl-i sünnet düşmanlığı. Bunların hepsi terörist. Bunlar asker, polis öldürmeyi bilir."

Cübbeli'nin ,“Gazze'yi istismar etmek için Tayyip Beyefendi'ye iftira atan şerefsizler! Dinleyin!” videosu gündem oldu (Ekran görüntüsü)Cübbeli'nin ,“Gazze'yi istismar etmek için Tayyip Beyefendi'ye iftira atan şerefsizler! Dinleyin!” videosu gündem oldu (Ekran görüntüsü)

"BUNLAR SUÇ DEĞİL Mİ?"

Ünlü, selefi grupların hem 15 Temmuz üzerinden hem de Gazze meselesi üzerinden Başkan Erdoğan'a iftira attığını belirterek, "Memleketin ortasında video yayınlıyorlar, konuşuyorlar. Bunlar suç değil mi?" diye tepki gösterdi.

Cübbeli Ahmet Hoca, kamuoyunu provokatif söylemler karşısında dikkatli olmaya çağırarak, iftiraların toplumun birliğini hedef aldığını söyledi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Sumud Filosu'nda yer alan kahramanlarımız ülkeye döndü! 137 aktivist İstanbul'da
Siyonist İsrail’in alıkoyduğu Türk aktivistler yurda döndü | Türk aktivist: “İsrail, İsrailliğini yaptı"
Aynadaki Yabancı
Galatasaray - Beşiktaş | CANLI
İmamoğlu’nun diploma tiyatrosu Le Monde’de | Muhalif basında silinip yeniden servis edildi
Dram ve gizemin yeni adı: Aynadaki Yabancı size "Ben olsam ne yapardım?" diye sorduracak!
Türk Telekom’dan sanatın kalbi AKM’de 5G deneyimi!
Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı: Hamas barışa hazır olduğunu gösterdi
Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı: Hamas'ın yanıtı kalıcı barışın sağlanması noktasında önemli bir adım | İsrail'e uyarı
CANLI ANLATIM | Hamas'tan Gazze yanıtı: Müzakerelere hazırız | Trump'tan Türkiye'ye teşekkür İsrail'e uyarı: Bombalamayı derhal durdurun
Emekliye zam formülü! SSK ve Bağ-Kurlunun kök aylığına yansıtılacak... Yeni aylıklar ne kadar olacak?
Ekosistemde silüet rüşveti: Rüşvet yoksa projeye onay yok
Domenico Tedesco Samsunspor planını hazırladı! Zorlu maçta forma o yıldızların
Borsa vurgununda asıl soru... En bilinen manipülatör: Nihat Özçelik | Ünlü kahveci de işin içinde!
MARMARA, EGE, AKDENİZ LİSTEDE! Meteoroloji'den hafta sonu hava raporu: Fırtına ve sağanak gümbür gümbür geliyor
Marketlerin etiket-kasa oyunu! Toplu alışverişlere dikkat
Bilişim suçları için yeni düzenleme geliyor: Banka hesabına dikkat! Hattını kullandırana para cezası
Kuruluş Orhan’ın yıldızı Cihan Ünal’dan ‘Osman Bey’ açıklaması: Milletini koruyan kollayan onurlu bir devlet adamıydı!
Siyonazi sevici Robbie Williams’ın İsrail övgüsünün ardından Türkiye’de vereceği konser büyük tepki topladı: Sosyal medyada iptal çağrısı
CANLI ANLATIM | Yeni "Sumud" Özgürlük Filosu Gazze yolunda! Alıkonulan aktivistler nerede tutuluyor?