Cübbeli Ahmet Hoca’dan selefilere sert çıkış: “Hedefiniz Gazze değil, hükümeti yıpratmak”

Kamuoyunda " Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmud Ünlü , "Gazze'yi istismar etmek için Tayyip Beyefendi'ye iftira atan şerefsizler! Dinleyin!" notuyla paylaştığı videosunda şu ifadeleri kullandı: "İzmir'de meşhur selefiler Tayyip Bey'e çatıyor. Tayyip Bey Gazze için 'sokağa çıkın' demiyormuş. 15 Temmuz başarılı olsaydı CIA, MOSSAD, Amerika, Yunanistan, İran bizi işgal mi etseydi? Selefiler bunu istiyor. Memleketin ortasında video yayınlıyorlar. 'Keşke FETÖ darbesi başarılı olsaydı' demek istiyor. Bunun izahı budur. Sen mi çıktın sokağa? Selefiden, IŞİD'ten, El-Kaide'den kim çıktı? Müslümanlar, cemaatler, Muhammed Efendi Hazretlerimizin müritleri çıktı."

Cübbeli'nin ,“Gazze'yi istismar etmek için Tayyip Beyefendi'ye iftira atan şerefsizler! Dinleyin!” videosu gündem oldu (Ekran görüntüsü)

"ZERRE KADAR VİCDANI OLAN TAYYİP BEY'E BU İFTİRAYI ATAR MI?"

Ünlü, bu yapıların 15 Temmuz darbe girişiminde de benzer iftiralarla ortaya çıktığını hatırlatarak, "Şimdi bakın bu selefi vahhabiler yüzlerini gösteriyor, Tayyip Bey'e çatıyorlar. 'Kendi saltanatını sürdürmek için vatandaşa sokağa çıkın dedi, 250 kişiyi öldürttü' diyorlar. Zerre kadar vicdanı olan Tayyip Bey'e bu iftirayı atar mı?" dedi.

15 Temmuz gecesinde Başkan Erdoğan'ın ölüm tehlikesine rağmen halkın karşısına çıktığını vurgulayan Ünlü, şu değerlendirmede bulundu:

"Devlet ayağa kalktı, askeriyedeki milli unsurlarımız harekete geçti. Devlet Bahçeli Bey'in de o gece çok büyük rolü oldu. Tayyip Bey Almanya'ya, Gürcistan'a kaçtı dediler. Halbuki o gece ölüm pahasına milletin önüne çıktı."