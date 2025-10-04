Cübbeli Ahmet Hoca’dan selefilere sert çıkış: “Hedefiniz Gazze değil, hükümeti yıpratmak”

Kamuoyunda “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmud Ünlü, selefi grupların Başkan Erdoğan’a yönelik 15 Temmuz ve Gazze üzerinden dile getirdiği suçlamaları “kuyruklu iftira” diye nitelendirdi. Ünlü ,“Gazze'yi istismar etmek için Tayyip Beyefendi'ye iftira atan şerefsizler! Dinleyin!” notuyla paylaştığı videosunda, “Şimdi çıkıp Tayyip Bey'imize iftira edip ‘biz Gazzeciyiz’ deyip Gazzeci oldunuz. Sizin Gazze ile ne alakanız var? Sizin derdiniz Gazze değil, hükümet düşmanlığı” ifadelerini kullandı.