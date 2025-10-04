PODCAST CANLI YAYIN
Cübbeli Ahmet Hoca’dan selefilere sert çıkış: “Hedefiniz Gazze değil, hükümeti yıpratmak”

Cübbeli Ahmet Hoca’dan selefilere sert çıkış: “Hedefiniz Gazze değil, hükümeti yıpratmak”

Kamuoyunda “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmud Ünlü, selefi grupların Başkan Erdoğan’a yönelik 15 Temmuz ve Gazze üzerinden dile getirdiği suçlamaları “kuyruklu iftira” diye nitelendirdi. Ünlü ,“Gazze'yi istismar etmek için Tayyip Beyefendi'ye iftira atan şerefsizler! Dinleyin!” notuyla paylaştığı videosunda, “Şimdi çıkıp Tayyip Bey'imize iftira edip ‘biz Gazzeciyiz’ deyip Gazzeci oldunuz. Sizin Gazze ile ne alakanız var? Sizin derdiniz Gazze değil, hükümet düşmanlığı” ifadelerini kullandı.

Bunlar da Var

Aydın'da silah sesi: 19 yaşındaki Hamza Turan yaşamını yitirdi
Aydın'da silah sesi: 19 yaşındaki Hamza Turan yaşamını yitirdi
Dışişleri Bakanlığı açıkladı: İsrail'in esir aldığı Türk aktivistler ne zaman getirilecek?
Dışişleri Bakanlığı açıkladı: İsrail'in esir aldığı Türk aktivistler ne zaman getirilecek?
Meram'da korkunç kaza kamerada!
Meram'da korkunç kaza kamerada!
Konya'da feci kaza... Otomobilin çarptığı araç ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı
Konya'da feci kaza... Otomobilin çarptığı araç ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle