Vatandaş Ankara'daki su sorunundan şikayetçi

Ankara’da yaşanan su kesintileri çileden çıkardı. Mamak’ta çeşmelerden su temin eden vatandaşlar, “Evler kokuyor, giremiyoruz” dedi...

CHP'li belediyeler, hizmette sınıfta kaldı. Ankara'nın Kesikköprü hattında boru patlamaları yaşandı. Başkente verilen su miktarı yarı yarıya azaldı. 29 Eylül'den bu yana dönüşümlü su kesintileri uygulanıyor. Kent genelindeki su kesintilerinden etkilenen ilçelerden Mamak'ta da vatandaşlar, su ihtiyacını Dostlar Mahallesi'nde bulunan doğal kaynak suyu çeşmesinden gidermeye çalışıyor. Evlerine içme suyu götürmek için sıraya girenler, çeşmede uzun kuyruklar oluşturuyor.

BARAJLAR DA YER ALTI SULARI DA TÜKENDİ
İzmir'de şehrin ana su kaynağı Tahtalı Barajı'nın su seviyesi yüzde 3,4'e düştü. Balçova Barajı'nın doluluk oranı yüzde 4,79, Ürkmez Barajı'nın doluluk oranı yüzde 2,7, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nın doluluk oranı yüzde 0,3, Aliağa Güzelhisar Barajı'nın doluluk oranı ise yüzde 48,88 seviyesine geriledi. Açığın kapatılmaya çalışıldığı yeraltı suları da tükeniyor.

Çeşme önünde sıra bekleyen Sami Özer, "Şu an rezil durumdayız, çamaşırlarımız evde duruyor. Torunlarım okula gidiyor ama kıyafetleri öylece kaldı. 3 gündür su yok" dedi.

