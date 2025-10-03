Son dakika! AK Parti'den TBMM'deki açılışa katılmayan CHP'ye sert tepki: "Tarihi bir yanlış"

PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika haberi! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yolsuzluk çetelerini savunup TBMM'deki oturuma katılmayan CHP'lilerin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almasına sosyal medyadan sert tepki gösterdi. CHP'nin “demokrasinin varlığına” ve “siyasetin mantığına” aykırı bir yaklaşım sergilediğini vurgulayan Çelik, "Cumhurbaşkanımızın Yüce Meclis’in açılışında siyasi parti liderleriyle bir araya gelmesi, devlet hayatımızda müstesna bir demokratik bilinci göstermiştir. Meclis’i protesto edenler ise kendi siyasi varlıklarını inkar etmektedir." ifadelerini kullandı. Çelik, Meclis’i protesto etmenin tarihi bir yanlış olduğunun altını çizdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yolsuzluk çetelerini savunup TBMM'deki oturuma katılmayan CHP'lilerin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almasına sosyal medyadan sert tepki gösterdi.

CHP'nin "demokrasinin varlığına" ve "siyasetin mantığına" aykırı bir yaklaşım sergilediğini vurgulayan Çelik, "Cumhurbaşkanımızın Yüce Meclis'in açılışında siyasi parti liderleriyle bir araya gelmesi, devlet hayatımızda müstesna bir demokratik bilinci göstermiştir. Meclis'i protesto edenler ise kendi siyasi varlıklarını inkar etmektedir." ifadelerini kullandı.

Çelik yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın devletimizin başı olarak Yüce Meclis'in açıldığı gün saygıdeğer siyasi parti liderleriyle bir araya gelmesi, siyaset ve devlet hayatımız için kıymetli bir birlikteliktir.

Milli iradenin tecelli ettiği mekan olan Yüce Meclis milletimizin yüksek iradesini temsil etmektedir. Milletimizin doğrudan oylarıyla seçilmiş ve dünya siyasi tarihindeki en yüksek meşruiyet oranlarından biriyle görev yapan Cumhurbaşkanımızın, Yüce Meclis'teki birlikteliğe liderlik etmesi ve saygıdeğer siyasi parti liderlerinin buna iştirak etmesi, devlet hayatımızın derinliklerinden süzülen müstesna bir demokratik bilinci ortaya koymuştur.
Farklı görüşlere rağmen siyasi partilerin Meclis'in açılış gününde diyalog içinde olması, dış dünyadaki kaoslara da verilmiş net ve milli bir cevaptır.

Bu birlikteliğe dönük olumsuz yaklaşımların Meclis'i protesto etmek gibi tarihi bir yanlış içine düşen CHP yönetiminden ve sivil siyaseti yıpratmak isteyen bazı çevrelerden geldiğini görüyoruz. Bunlar "demokrasinin varlığına" ve "siyasetin mantığına" aykırı yaklaşımlardır.

Yüce Meclis'i protesto eden her odak, kendi siyasi varlığını inkar etmiş olur. Siyaset yapma iddiasındaki her yapının "evi" Meclis'tir. Meclis'i işlevsiz kılmaya çalışanlar her zaman vesayet odakları olmuştur. Bu zihniyetin herhangi bir siyasi partiye nüfuz etmesi vahimdir.

Meclis milletin mekanıdır, demokratik siyaset milletin emanetidir.

Bu değerlere katkı veren herkesin yaklaşımı saygıdeğerdir. Aksine davranışlar ise milletin emanetine zarar vermektir."

TBMMde renkli anlar! Önce açılış sonra resepsiyon... Başkan Erdoğandan biriz beraberiz mesajı: Tek tek tokalaştıTBMMde renkli anlar! Önce açılış sonra resepsiyon... Başkan Erdoğandan biriz beraberiz mesajı: Tek tek tokalaştı

