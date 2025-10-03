AK Parti Sözcüsü Çelik'ten TBMM'deki açılışa katılmayan CHP'ye sert tepki: "Tarihi bir yanlış"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yolsuzluk çetelerini savunup TBMM'deki oturuma katılmayan CHP'lilerin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almasına sosyal medyadan sert tepki gösterdi. CHP'nin “demokrasinin varlığına” ve “siyasetin mantığına” aykırı bir yaklaşım sergilediğini vurgulayan Çelik, "Cumhurbaşkanımızın Yüce Meclis’in açılışında siyasi parti liderleriyle bir araya gelmesi, devlet hayatımızda müstesna bir demokratik bilinci göstermiştir. Meclis’i protesto edenler ise kendi siyasi varlıklarını inkar etmektedir." ifadelerini kullandı. Çelik, Meclis’i protesto etmenin tarihi bir yanlış olduğunun altını çizdi.