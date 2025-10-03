PODCAST CANLI YAYIN
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten TBMM'deki açılışa katılmayan CHP'ye sert tepki: "Tarihi bir yanlış"

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten TBMM'deki açılışa katılmayan CHP'ye sert tepki: "Tarihi bir yanlış"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yolsuzluk çetelerini savunup TBMM'deki oturuma katılmayan CHP'lilerin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almasına sosyal medyadan sert tepki gösterdi. CHP'nin “demokrasinin varlığına” ve “siyasetin mantığına” aykırı bir yaklaşım sergilediğini vurgulayan Çelik, "Cumhurbaşkanımızın Yüce Meclis’in açılışında siyasi parti liderleriyle bir araya gelmesi, devlet hayatımızda müstesna bir demokratik bilinci göstermiştir. Meclis’i protesto edenler ise kendi siyasi varlıklarını inkar etmektedir." ifadelerini kullandı. Çelik, Meclis’i protesto etmenin tarihi bir yanlış olduğunun altını çizdi.

Bunlar da Var

Ağrı’da adliye çıkışı silahlı kavga: 4 yaralı
Ağrı’da adliye çıkışı silahlı kavga: 4 yaralı
Okulda deprem paniği kamerada!
Okulda deprem paniği kamerada!
Tekirdağ'daki deprem Bursa'da da hissedildi; o anlar güvenlik kamerasında
Tekirdağ'daki deprem Bursa'da da hissedildi; o anlar güvenlik kamerasında
İstanbul'da deprem anı paniği kamerada!
İstanbul'da deprem anı paniği kamerada!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle