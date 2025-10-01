PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'dan "biriz beraberiz" mesajı: DEM Parti'den İYİ Parti'ye tek tek gitti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Birlik ve beraberlik mesajı veren Başkan Erdoğan, "Millete ve memlekete hizmet yolunda hepimiz biriz, beraberiz. Büyük ve güçlü Türkiye ülküsüne giden yolda hepimiz biriz, beraberiz. Memleketin hak hukukunu savunmada biriz, beraberiz. Vatanımız, bayrağımız ve mukaddes değerlerimiz için aynı şekilde biriz beraberiz." ifadelerini kullandı. Erdoğan konuşmasının ardından DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Grubu sıralarına giderek parti liderleriyle tokalaştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi 28'inci Dönem 4'üncü Yasama Yılı açılışında TBMM'de Grubu bulunan parti liderleriyle tokalaştı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 28'inci Dönem 4'üncü Yasama Yılı açılış oturumu gerçekleşti.

Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılırken, Genel Kurul'daki ilk konuşmayı Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yaptı. Kurtulmuş, yasama yılının ülkeye hayırlı olması temennisinde bulunarak "birlik ve uzlaşı" mesajı verdi.

CHP SIRALARI BOŞ KALDI

Ancak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), son dönemde belediye başkanları ve parti kadrolarına yönelik yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarıyla başlayan soruşturmaları bahane ederek açılış oturumuna katılmama kararı aldı. CHP sıraları boş kaldı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "BİRİZ BERABERİZ" MESAJI

Erdoğan konuşmasında dünyadaki gelişmeler, ekonomi Gazze ve, iç cepheye ilişkin önemli mesajlar verdi. Erdoğan en dikkat çeken mesajı ise birlik vurgusu yaptığı kısımlar oldu. Erdoğan, "Büyük ve güçlü Türkiye ülküsüne giden yolda hepimiz biriz, beraberiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan birlikte vurgusu yaptığı kısımda şunları söyledi:

"Her Meclis açılışında ilk günde, bundan 105 yıl önceki heyecanı hepimiz yaşıyoruz. Halkın oyları ile seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olarak sizinle aynı heyecanı yaşıyorum. 28. dönem 3. yasama yılı ülkemizde ve bölgemizde yoğun bir çalışma takvimine sahne oldu. Meclis'imiz faaliyetleri ile milletimizin iradesini en güzel şekilde temsil etti. Meclis'imizin tüm mensuplarına şahsım, ülkem, milletim adına teşekkür ediyorum. Önümüzdeki 10 ay boyunca teklifleri ile önergeleri ile, ufuk açıcı değerlendirmeleri ile her bir vekile şimdiden minnettarlığımızı iletiyorum.

Her zaman söylediğimizi gibi asıl olan milletin ve memleketin esenliğidir. Millete ve memlekete hizmet yolunda hepimiz biriz, beraberiz. Büyük ve güçlü Türkiye ülküsüne giden yolda hepimiz biriz, beraberiz. Memleketin hak hukukunu savunmada biriz, beraberiz. Vatanımız, bayrağımız ve mukaddes değerlerimiz için aynı şekilde biriz beraberiz.

Siyasette faklı kulvarlarda rekabet halinde olsak da söz konusu memleket olunca ortak paydada buluşmamız milli meseledir. Mesele Türkiye ise gerisi teferruattır. Bu anlayış ile hareket eden herkesin başımızın üzerinde yeri vardır. Milleti temsil gibi ulvi görevi icra eden vekillerimize çalışmalarında rabbimden başarılar niyaz ediyorum. Burası aynı zamanda demokrasimizin merkez üssüdür."

BAŞKAN ERDOĞAN PARTİ SIRALARINA GİTTİ

Başkan Erdoğan konuşmasının ardından Meclis'te Grupları bulunan partilerin sıralarına giderek genel başkanlarla tokalaştı. Önce DEM Parti sıralarına giden Erdoğan DEM Partili isimlerle tokalaştı.

Daha sonra MHP Lideri Devlet Bahçeli ile tokalaşan Erdoğan İYİ Parti sıralarına yöneldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu ile tokalaşan Erdoğan son olarak Yeni Yol grubuna yönelerek Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile el sıkıştı.

İşte TBMM'den kareler...

