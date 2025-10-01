Başkan Erdoğan'dan "biriz beraberiz" mesajı: DEM Parti'den İYİ Parti'ye tek tek gitti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Birlik ve beraberlik mesajı veren Başkan Erdoğan, "Millete ve memlekete hizmet yolunda hepimiz biriz, beraberiz. Büyük ve güçlü Türkiye ülküsüne giden yolda hepimiz biriz, beraberiz. Memleketin hak hukukunu savunmada biriz, beraberiz. Vatanımız, bayrağımız ve mukaddes değerlerimiz için aynı şekilde biriz beraberiz." ifadelerini kullandı. Erdoğan konuşmasının ardından DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Grubu sıralarına giderek parti liderleriyle tokalaştı.
