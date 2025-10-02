Turgay Ciner Türkiye'den kaç para kaçırdı? Türk bankalara 800 milyon dolarlık borç!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Can Holding merkezli yürüttüğü kapsamlı kara para ve örgütlü suç soruşturması, iş dünyasının en tartışmalı isimlerinden biri olan Turgay Ciner'e uzandı.
Ciner hakkında yurt dışında bulunması nedeniyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı, şirketlerine kayyum atandı.
Soruşturmanın merkezinde, Ciner Grubu'na bağlı Park Holding, AFC İthalat İhracat, Zeyfa İthalat İhracat ve Silopi Elektrik Üretim yer alıyor. Savcılık, bu şirketlerde yapılan para hareketlerini mercek altına aldı. Özellikle Ciner Medya'nın Can Holding'e satışı sırasında yaklaşık 350 milyon doların bavullarla bankalara taşındığı iddiası, dosyanın en çarpıcı ayrıntısı oldu. MASAK raporlarına giren bu bilgi, paranın kaynağı ve akışına dair ciddi şüpheleri gündeme taşıdı.
Can Holding kara para soruşturmasıyla Turgay Ciner'in kirli geçmişi bir kez daha akıllara geldi.
Oto yedek parçacılığıyla başlayan ve Mercedes ithalatıyla devam eden ardından enerji, madencilik ve medya imparatorluğuna dönüşen Turgay Ciner'in hayatını köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, Susurluk olayında "Kumarhaneler Kralı" Ömer Lütfü Topal'ın öldürülmesinde rolü olabileceğini şu sözlerle anlatıyor:
1984'te Almanya'dan Mercedes ithal ediyor. 1990'larda Rusya'dan TV ekipmanları ithal edip monte etmeye başlıyor. 1995-1998 yıllarında hakkında 'teşekkül halinde kaçakçılık' suçlamasıyla bazı davalar açılıyor. Adı bir dönemin süper müfettişi denilen Kutlu Savaş'ın Susurluk Raporu'nda geçiyor. Susurluk'un kilit isimlerinden "kumarhaneler kralı" Ömer Lütfü Topal'la bağlantısı olduğu ve Topal'ın öldürülmesinde rolü olabileceği iddia ediliyor. O dönemde Ciner'in aile üyelerinin uyuşturucu kaçakçılığı yaptığına dair iddialar ortalığa saçılıyor. Fakat Ciner her olaydan siyaset-bürokrasiyargı üçgenindeki ilişkileriyle sıyrılıyor. Hakkındaki iddialardan sıyrıldığı gibi özelleştirme ihalelerinde de kapılar kendisine açılıyor. Uyuşturucu ticareti için havaalanlarında bir üs edinmek isteyen Ömer Lütfü Topal'ın çok istediği Havaş'ı yok pahasına alıyor.
Hatta sonra ihalenin perde arkasında Topal'ın da olduğu iddia ediliyor. (O dönemde Hava-İş'in açıklamalarını hatırlıyorum. 1 yıllık kârı karşılığında Havaş'ın peşkeş çekildiğini belirtiyorlardı. 1994 geliri 40 milyon dolar olan Havaş'ın 36 milyon dolar fiyata 2 yıl taksitle satılmasına isyan ediyorlardı.) Hopa Limanı'ndan Turban Kemer Marina'ya, Çayırhan Santrali'nden Orta Anadolu Linyit İşletmeleri'ne kadar birçok şirketi Park Holding bünyesinde topluyor.