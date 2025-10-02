PODCAST CANLI YAYIN

Turgay Ciner Türkiye'den kaç para kaçırdı? Türk bankalara 800 milyon dolarlık borç!

Can Holding'e yönelik kara para soruşturmasında hakkında yakalama kararı çıkan Turgay Ciner'in kirli geçmişi son günlerde en çok konuşulan konulardan biri. Çıraklıktan enerji, madencilik ve medya imparatorluğuna dönüşen hikayede "Kumarhaneler Kralı" Ömer Lütfü Topal'ın öldürülmesinde de parmağı olduğu konuşulan Turgay Ciner'in Türkiye'den 10 yılda 5 milyar dolardan fazla para kaçırdığı tespit edildi. Öte yandan Türk bankalara da 800 milyon dolar borcu olduğu ortaya çıkan Turgay Ciner'in eğer soruşturma derinleşirse İngiltere'deki şirketlerine ne olacağı büyük merak konusu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Can Holding merkezli yürüttüğü kapsamlı kara para ve örgütlü suç soruşturması, iş dünyasının en tartışmalı isimlerinden biri olan Turgay Ciner'e uzandı.

Ciner hakkında yurt dışında bulunması nedeniyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı, şirketlerine kayyum atandı.

Soruşturmanın merkezinde, Ciner Grubu'na bağlı Park Holding, AFC İthalat İhracat, Zeyfa İthalat İhracat ve Silopi Elektrik Üretim yer alıyor. Savcılık, bu şirketlerde yapılan para hareketlerini mercek altına aldı. Özellikle Ciner Medya'nın Can Holding'e satışı sırasında yaklaşık 350 milyon doların bavullarla bankalara taşındığı iddiası, dosyanın en çarpıcı ayrıntısı oldu. MASAK raporlarına giren bu bilgi, paranın kaynağı ve akışına dair ciddi şüpheleri gündeme taşıdı.

Can Holding kara para soruşturmasıyla Turgay Ciner'in kirli geçmişi bir kez daha akıllara geldi.

Turgay Cinerin karanlık işleri yeni değil: Kağıt kaçakçılığından Mercedes soruşturmasına... | FETÖ ile kirli temas: EmrinizdeyimTurgay Cinerin karanlık işleri yeni değil: Kağıt kaçakçılığından Mercedes soruşturmasına... | FETÖ ile kirli temas: Emrinizdeyim

Oto yedek parçacılığıyla başlayan ve Mercedes ithalatıyla devam eden ardından enerji, madencilik ve medya imparatorluğuna dönüşen Turgay Ciner'in hayatını köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, Susurluk olayında "Kumarhaneler Kralı" Ömer Lütfü Topal'ın öldürülmesinde rolü olabileceğini şu sözlerle anlatıyor:

1984'te Almanya'dan Mercedes ithal ediyor. 1990'larda Rusya'dan TV ekipmanları ithal edip monte etmeye başlıyor. 1995-1998 yıllarında hakkında 'teşekkül halinde kaçakçılık' suçlamasıyla bazı davalar açılıyor. Adı bir dönemin süper müfettişi denilen Kutlu Savaş'ın Susurluk Raporu'nda geçiyor. Susurluk'un kilit isimlerinden "kumarhaneler kralı" Ömer Lütfü Topal'la bağlantısı olduğu ve Topal'ın öldürülmesinde rolü olabileceği iddia ediliyor. O dönemde Ciner'in aile üyelerinin uyuşturucu kaçakçılığı yaptığına dair iddialar ortalığa saçılıyor. Fakat Ciner her olaydan siyaset-bürokrasiyargı üçgenindeki ilişkileriyle sıyrılıyor. Hakkındaki iddialardan sıyrıldığı gibi özelleştirme ihalelerinde de kapılar kendisine açılıyor. Uyuşturucu ticareti için havaalanlarında bir üs edinmek isteyen Ömer Lütfü Topal'ın çok istediği Havaş'ı yok pahasına alıyor.
Hatta sonra ihalenin perde arkasında Topal'ın da olduğu iddia ediliyor. (O dönemde Hava-İş'in açıklamalarını hatırlıyorum. 1 yıllık kârı karşılığında Havaş'ın peşkeş çekildiğini belirtiyorlardı. 1994 geliri 40 milyon dolar olan Havaş'ın 36 milyon dolar fiyata 2 yıl taksitle satılmasına isyan ediyorlardı.) Hopa Limanı'ndan Turban Kemer Marina'ya, Çayırhan Santrali'nden Orta Anadolu Linyit İşletmeleri'ne kadar birçok şirketi Park Holding bünyesinde topluyor.

Sonra yolu İş Bankası'yla kesişiyor! O zaman Ceytaş İplik'i bankadan satın alıyor. 1994'te Bezmen ailesine ait Mensucat Santrali alıp, adını Taç olarak değiştiriyor. Sonra Penyelüks'ü bünyesine katıyor.
Ve daha yakın tarih… Birçoğunuzun hatırladığı… Enerji şirketleri, soda külü tesisleri ve medya kuruluşları… Ciner'in 5 sezonluk dizilere taş çıkaracak hikâyesi işte böyle başlıyor.

ŞİMDİYE KADAR NEDEN SORUŞTURMA BAŞLATILMADI?

Milyonlarca kişinin merak ettiği "Peki bunlar yaşanırken devlet birimleri neredeydi" sorusunu da yanıtlayan Dilek Güngör, Turgay Ciner'in önündeki taşların hep temizlendiğini söyledi.

Güngör şöyle yazdı:

Peki bu kadar iş çevrilirken devletin ilgili birimleri nerede, diyebilirsiniz. Dedim ya, Turgay Ciner'in hatırı sayılır çevresi her defasında yolundaki taşları temizliyor. Elbette, o dönemde ülkede -nefesleri sonuca götürmeye yetmese de- birkaç 'yürekli bürokrat' var. Bunlardan biri az önce dediğim Kutlu Savaş, diğeri de Maliye eski Bakanı Zekeriya Temizel… Temizel, Ciner dosyası hazırlayıp, Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne (DGM) gönderiyor. Ciner, Mercedes kaçakçılığından ötürü gözaltına alınıyor. Hakkında hapis cezası istemiyle dava açılıyor. 2002'de Tufanbeyli'deki kömür madeni işletme ruhsatı olan müteahhitten madeni bedelsiz alıyor. (Müteahhide, şirketin yüzde 3 ortağı olacağı söyleniyor) Oraya termik santral kuruyor. Ardından da genel kurul yapıp maden sahibinin şirketteki payını onbinde üçe düşürüyor. Adam dava açsa da nafile…
Velhasıl, bunun gibi kapanan onlarca dosya var.
O yüzden bugüne kadar kimsenin çok da dokunmadığı/ dokunamadığı Turgay Ciner dosyasını geç de olsa açma cesareti gösteren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nı tebrik etmek gerekir.
Neyse gelelim bugüne…

TÜRKİYE'DEN NE KADAR PARA KAÇIRDI?

Bilindiği üzere Turgay Ciner yaklaşık 10 yıldır İngiltere'de yaşıyor. Can Holding soruşturması kapsamında kendisi hakkında yakalama kararı çıktı.

Soruşturma kapsamında yapılan araştırmada Turgay Ciner'in yaklaşık 10 yıldır Türkiye'den 5 milyar dolardan fazla mal kaçırdığı tespit edildi.

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör'ün yazısına göre yine Turgay Ciner'in şirketlerinin Türkiye'deki bankalara 800 milyon dolar borcu var.

Güngör Turgay Ciner'e ait şirketlerin hiçbirinin yönetiminde isminin olmadığına dikkat çekti. Güngör şöyle yazdı:
Bunca şirkete ne oldu?
Misal, Ankara-İstanbul yolunu karadan gidip gelenler Kazan'dan geçerken 'Ciner Soda' yazan kamyonları görmüştür. Orada dünyanın en büyük soda külü tesisinden mal taşırlar. Mesela, son dönemde kamyonların üzerine 'We Soda' yazısı eklendi. O ne biliyor musunuz? İngiltere'de kurulan şirket… Soda külü tesisinin kumandası Londra'ya geçti. We Soda, Ciner Grubu'nun en büyük faaliyeti olan soda külü üretimini çatısı altında toplayan şirket. Türkiye'deki Eti Soda'nın yaklaşık yüzde 74'ü, Kazan Soda'nın yüzde 100'ü ile ABD'deki soda külü faaliyetleri bu şirketin çatısı altında. Almanya'daki şirketler de… We Soda'nın yüzde 100'ü de Kew Soda'ya ait. Bu da İngiltere'de kurulu şirket… Onun da yüzde 51'i Ciner Soda Holdings'te, yüzde 49'u Park Holding'de. Biraz ticaret sicil kayıtlarını inceledim. Hiçbirinin yönetiminde Turgay Ciner yok. Bunu olası mali yükümlülükten kaçmak için yaptığı belli… Matruşka gibi birçok ülkede soda külü şirketi kurması da yine olası davalardan kaçınmak için…
Şimdi soru şu…
Soruşturma derinleşirse Ciner'in İngiltere'deki şirketlerine ne olur?
Bekleyip görelim…

