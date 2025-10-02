Mattia Ahmet Minguzzi davasında 5'inci duruşma ertelendi!

PODCAST CANLI YAYIN

Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) ölümüyle ilgili görülen davanın 5'inci duruşması görülüyor. 2 sanıklı ana dava dosyasıyla sonradan tutuklanarak haklarında iddianame hazırlanan 2 sanığın dosyanın birleştirilmesiyle, toplam 4 sanık bugün ilk kez birlikte yargılandı. Yaklaşık 5,5 saat süren duruşmada Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Duruşma 21 Ekim tarihine ertelendi.

Mattia Ahmet Minguzzi davasında 5'inci duruşma

24'ER YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Olay, 24 Ocak Cuma günü saat 08.25 sıralarında Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında meydana geldi. İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, görgü tanıklarının ifadesine göre bisikletli bir grupla tartışma yaşadı. Çevredekilerin ayraya girmesi sonucu grup dağılırken Mattia Ahmet Minguzzi ise alışveriş yapmak için bit pazarına gitti. Pazarda alışveriş yapan Minguzzi tartıştığı gruptan olduğu öne sürülen B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı. O sırada yanında bulunan diğer şüpheli U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmeledi. Minguzzi'nin 15 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 15 yaşında oldukları öğrenilen B.B. ve U.B. hakkında 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 18'er 24'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İLK KEZ BİRLİKTE YARGILANIYORLAR

Olay günü şüphelilerin yanında oldukları belirlenen, sanıklar M.A.D. ve A.Ö. hakkında ise, 'Çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım' suçundan birleştirme talebiyle iddianame hazırlandı. Birleşen dosya kapsamında 4 sanık bugün ilk kez birlikte yargılanıyor. Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya baba Andrea Minguzzi, anne çellist Yasemin Akıncılar, teyze Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu ve ailenin avukatı katıldı. Mahkeme, 17 Temmuz'daki bir önceki celsede verdiği ara kararla duruşmayı ertelemiş ve olay yerindeki semt pazarı esnafının tanık olarak dinlenmesine hükmetmişti. Davanın beşinci duruşması saat 10.30 sıralarında başladı.

'YASEMİN SENİN İÇİN AHMET İÇİN BURADAYIZ'

Diğer yandan duruşma salonu dışında Minguzzi ailesine destek için bekleyenler "Yasemin Buradayız" diye slogan attı. Duygusal anlar yaşayan anne Yasemin Akıncılar destek için gelenlerin yanına giderek teşekkür etti. Salon dışında bekleyenler "Yasemin senin için Ahmet için buradayız" diyerek anne Akıncılar'a sarılıp bir kez daha desteklerini iletti.

Mattia Ahmet Minguzzi ve babası Andrea Minguzzi. (DHA)Mattia Ahmet Minguzzi ve babası Andrea Minguzzi. (DHA)

DURUŞMA SALONU DIŞINDA GERGİNLİK

Diğer yandan, sonradan iddianamesi birleşen dosyada tutuklu bulunan sanık A.Ö.'nün ilkokul çağında alındığı belirtilen kaynaştırma raporunun sanık avukatı tarafından mahkemeye sunulmak istendiği iddia edildi. Saat 12.30 sıralarında verilen arada duruşma salonu dışında bu nedenle gerginlik yaşandı. Saat 13.20 sıralarında duruşma yeniden başladı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Yaklaşık 5,5 saat süren duruşmada Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Duruşma 21 Ekim tarihine ertelendi.

Yasemin Minguzzi ona destek vermeye gelenleri selamlıyor (DHA)Yasemin Minguzzi ona destek vermeye gelenleri selamlıyor (DHA)

SANIKLAR ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Sanıkların mahkeme salonunda çapraz sorgusu yapılırken anne Yasemin Minguzzi ayağa kalkarak katil zanlılarına tepki gösterdi.

Ahmet Minguzzi davasında sanıklar Yasemin Minguzzi’nin üzerine yürüdü


Bu sırada tutuklu yargılanan sanıklar da anneye hakaret edip üzerine yürüdüler. Minguzzi'nin ailesinin yakınları fenalaşırken, mahkeme başkanı duruşmaya ara verdi.

Yasemin Minguzzi salondan ayrılken "Korksunlar benden, mahvedeceğim onları" diyerek tepki gösterdi.

Suça sürüklenen çocuklar ile ilgili ceza düzenlemesinin ayrıntıları ortaya çıkıyor! İndirim uygulanmayacakSuça sürüklenen çocuklar ile ilgili ceza düzenlemesinin ayrıntıları ortaya çıkıyor! İndirim uygulanmayacak
