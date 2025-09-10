Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı taslağına ulaşıldı. Suça sürüklenen çocukların (SSÇ) yargılanmasında yapılacak düzenlemeyle ilgili elde edilen bilgilere göre 15 ile 18 yaş grubunda olan çocuklar hakkında TCK'nın 31'inci maddesinde düzenleme yapılması planlanıyor. Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi! 16 yaşını doldurmuş olan sanıklar yetişkin gibi ceza alacak Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi! 16 yaşını doldurmuş olan sanıklar yetişkin gibi ceza alacak

TCK 31'İNCİ MADDE NE DİYOR? Halihazırda yürürlükte olan bu maddede, fiili işlediği sırada 12 yaşını doldurmamış olan çocukların ceza sorumluluğunun olmadığı, bu kişiler hakkında ceza kovuşturması yapılamayacağı ancak çocuklara özgü güvenlik tedbirlerinin uygulanacağı ibareleri mevcut. TCK 31'inci maddenin 3'üncü fıkrasında da suçu işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 18 yıldan 24 yıla, müebbet hapis cezası yerine de 12 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası veriliyor. Diğer cezaların üçte birine indirim ve her fiil için verilecek hapis cezasının 12 yıldan fazla olmayacağı ifade ediliyor.

Suça sürüklenen çocuklar ile ilgili ceza düzenlemesinin ayrıntıları ortaya çıkıyor! İndirim uygulanmayacak (takvim foto arşiv)



İNDİRİM UYGULANMAYACAK



Adalet Bakanlığı'nca TBMM'ye sunulması beklenen yeni düzenlemeyle, 31'inci maddenin üçüncü fıkrasında belirlenen indirim oranlarının düşürülmesi yoluyla çocuk faillere daha fazla ceza verilmesinin önünün açılması bekleniyor. Düzenlemeyle, kasta dayalı kusurun ağırlığı, güdülen amaç ve saik, suçun işleniş şekli ve daha önceden kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkûm edilmiş olma hususları göz önünde bulundurularak kasten öldürme suçunu işlediği sırasında 16 yaşını doldurmuş olan çocuklar bakımından hâkimin takdirine bağlı olarak herhangi bir ceza indirimi uygulanmaması sağlanacak.