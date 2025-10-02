İşte adım adım asansör faciası

Korkunç olay, önceki gün Mersin Tarsus'taki Altaylılar Mahallesi Orhun Caddesi üzerinde yaklaşık 4 yıl önce kullanıma başlanan Sizin Evler Apartmanı'nda meydana geldi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan bir çocuk annesi Pelin Kıyga (28), işe gitmek için 7. katta asansöre binerek, aşağı inmek istedi. Ancak asansör kabin ağırlığını taşıyan beton bloklarının asansör kabininin üstüne doğru devrilmesi sonucu kabin önce 2. katta arızalandı. Ardından zemine düştü. Ağır yaralanan Kıyga, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Pelin Kıyga'nın asansör 2. katta arızalanınca durumu kendisini apartmanın önünde araçta bekleyen eşi Gökhan Kıyga'ya telefonla bildirdiği ortaya çıktı.



'ASANSÖR ARIZALIYDI' İDDİASI

Hızla asansöre yönelen Gökhan Kıyga'ya apartman sakinlerinin yardıma koştuğu, Kıyga'nın eşini kurtarmaya çalışırken ayağından yaralandığı öğrenildi. Asansörün üzerinde güvenli anlamında mavi etiket bulunduğu ancak asansörün bir süredir arızalı olduğu öne sürüldü. Asansörün bakım ve denetimini yapan firma yetkililerinin ifadesi alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili olarak adlı ve idari soruşturma başlattı. Olayla ilgili bilirkişi heyetinin görevlendirildiği ifade edildi.



Asansör denge ağırlığını sağlayan beton blokların parçalarında kopma meydana geldiği ve kazanın bu nedenle yaşandığı görüldü.



Adım adım dehşet (Takvim.com.tr)



Pelin Kıyga'yı hayattan koparan bir ton ağırlığındaki beton bloklar böyle görüntülendi.



Adım adım dehşet (Takvim.com.tr)



Eşi Gökhan Kıyga'nın endişeli bekleyişi kameraya yansıdı.



Adım adım dehşet (Takvim.com.tr)



Genç kadının cesedi böyle çıkarıldı.