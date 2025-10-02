Başarılı öğrencilere üniversite 3 sene

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yükseköğretimde atılacak yeni adımları içeren "2030'a Doğru Türk Yükseköğretiminin Yol Haritası"nı bugün kamuoyuna açıklayacak. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yol haritasında öne çıkan bazı başlıklarla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Özvar, şunları söyledi: "Üniversitelerimizde öğrencilerimiz başarılı olduğu takdirde daha kısa süre içerisinde yani 3 yılda okulu tamamlayabilecek. Türkiye'deki yükseköğretim kalite standartlarından asla taviz vermeden bunu yapmak isteyeceğimizi de dile getirmek isterim. Ayrıntıları inşallah kamuoyuyla paylaşacağız." Mesleki eğitime de değinen Özvar, meslek yüksekokullarında uygulamalı derslerin ağırlığının artacağını vurguladı