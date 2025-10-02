30 yıl ABD'de yaşayıp 12 aracı Bursa'ya getirdi! Bursa'dan klasik araçlardan esintiler...

Bursa Yenişehir'deki Köprühisar Mahallesi'nde 1965 yılında dünyaya gelen Mehmet Nail (60), küçük yaşlardan itibaren klasik otomobillere gönül verdi. Bu ilgi ehliyet alacak yaşa geldiğinde ise tutkuya dönüştü. Nail, 19 yaşında üniversite okumak için gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde, babasının da desteğiyle almaya başladığı klasik otomobilleri diğer eşyaları gibi, 2014 yılında kesin dönüş yaptığı Bursa'ya getirdi. 1915-1965 yılları arasında üretilen 12 klasik otomobil, Nail'in küçük yaştan itibaren biriktirdiği telefon, videokaset, koltuk ve enstrümanları sergilediği, yaşam müzesini andıran 4 katlı evin birinci katındaki garajında yer alıyor. Garajındaki otomobillerine özenle bakan Nail, her sabah düzenli olarak temizlediği otomobillerinin yağ ve su bakımlarını eksik etmiyor. Nail, kimseye emanet etmeye cesaret edemediği 12 otomobilinin tamirini de kendisi yapıyor.



ABD'DE GÖRDÜ, BURSA'DA YAPTI

Mehmet Nail, klasik otomobilleriyle zaman zaman şehir turu attığını söyledi. Nail, "Kullanmazsam eski araba bozulur. Garajımdaki en yaşlı otomobil 1915, en genci 1965 modeldir. Caddede gezdiğim zamanlarda herkes bana bakıyor" dedi.





Nail'in garajında farklı renk ve modellerde pek çok klasik otomobil bulunuyor