Devlet Bahçeli'den TBMM açılışına katılmayan CHP'ye sert tepki: "Türk milletinin iradesine kesif bir saldırıdır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yolsuzluk çetelerini savunma bahanesiyle TBMM'nin açılışına katılmayacak CHP'ye sert tepki gösterdi. MECLİS SİYASİ PERVASIZLIK SAHASI DEĞİLDİR



Bahçeli, yaptığı açıklamada, "Gazi Meclis gelişigüzel protesto alanı veya gafilce ikmal edilen siyasi pervasızlık sahası değildir. CHP'nin bugünkü açılış oturumuna, hatta Sayın Cumhurbaşkanımızın bulunacağı resepsiyona katılmayacağı anlaşılmaktadır. CHP'nin bu gayri ahlaki siyasi tavır ve tercihi, yalnızca Sayın Cumhurbaşkanımıza saygısızlık değil; TBMM'nin tarihsel mehabet ve müktesebatına, demokrasinin ilke ve esaslarıyla Türk milletinin iradesine kesif bir saldırıdır." ifadelerini kullandı. İşte Bahçeli'nin açıklaması:



Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28'inci Dönem 4. Yasama Yılı bugün özel gündemli oturumla açılacak, böylelikle komisyon ve genel kurul çalışmaları başlayacaktır. Temennim ve beklentim milletimizin akut ihtiyaç ve talepleriyle ilgili yasal düzenlemelerin süratle yapılması, belirginleşen sorunların muhtevalı şekilde ve mutabakat zemininde ele alınarak çözüme kavuşturulmasıdır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (AA) "GAZİ MECLİS GELİŞİGÜZEL PROTESTO ALANI DEĞİLDİR" Sipariş gerginliklerle, sığ ve kısır söz düellolarıyla geçirilecek vakit yoktur. Türk milletinin hadim ve haysiyetli bir siyaset anlayışına, ahlaki temele dayanan yapıcı ve sorumlu yasama faaliyetlerine layık olduğu asla unutulmamalıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi millet iradesinin tecelli mekanı, Milli Mücadele'nin tekmil, temin ve terakki merciidir. Bu hususiyet ve hüviyetiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi devlet kuran, ordular idare eden, demokrasiye mana ve ruh veren muazzez ve müstesna bir niteliğe haiz ve havidir. Gazi Meclis gelişigüzel protesto alanı veya gafilce ikmal edilen siyasi pervasızlık sahası değildir. Taşımış olduğu tarihi saygınlığa bağlılık ve riayet herkesin, bilhassa Meclis çatısı altında görev yapan muhterem milletvekillerinin ortak mesuliyet ve mükellefiyetidir. Yapılan açıklamalar mucibince Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü açılış oturumuna, hatta Sayın Cumhurbaşkanımızın bulunacağı resepsiyona katılmayacağı anlaşılmaktadır.