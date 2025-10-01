PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika haberi! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yolsuzluk çetelerini savunma bahanesiyle TBMM'nin açılışına katılmayacak CHP'ye sert tepki gösterdi. Bahçeli, "CHP’nin bu gayri ahlaki siyasi tavır ve tercihi, yalnızca Sayın Cumhurbaşkanımıza saygısızlık değil; TBMM'nin tarihsel mehabet ve müktesebatına, demokrasinin ilke ve esaslarıyla Türk milletinin iradesine kesif bir saldırıdır." ifadelerini kullandı. Trump icazetli darbe iddialarıyla Başkan Erdoğan'ı hedef alan CHP'li Özgür Özel'in açıklamalarının kabul edilemez olduğun belirten Bahçeli, "Siyasi aymazlık, daha ötesi demokrasiyi hiçe sayan totaliter ahlaksızlıktır." dedi.

Devlet Bahçeli'den TBMM açılışına katılmayan CHP'ye sert tepki: "Türk milletinin iradesine kesif bir saldırıdır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yolsuzluk çetelerini savunma bahanesiyle TBMM'nin açılışına katılmayacak CHP'ye sert tepki gösterdi.

MECLİS SİYASİ PERVASIZLIK SAHASI DEĞİLDİR

Bahçeli, yaptığı açıklamada, "Gazi Meclis gelişigüzel protesto alanı veya gafilce ikmal edilen siyasi pervasızlık sahası değildir. CHP'nin bugünkü açılış oturumuna, hatta Sayın Cumhurbaşkanımızın bulunacağı resepsiyona katılmayacağı anlaşılmaktadır. CHP'nin bu gayri ahlaki siyasi tavır ve tercihi, yalnızca Sayın Cumhurbaşkanımıza saygısızlık değil; TBMM'nin tarihsel mehabet ve müktesebatına, demokrasinin ilke ve esaslarıyla Türk milletinin iradesine kesif bir saldırıdır." ifadelerini kullandı.

İşte Bahçeli'nin açıklaması:

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28'inci Dönem 4. Yasama Yılı bugün özel gündemli oturumla açılacak, böylelikle komisyon ve genel kurul çalışmaları başlayacaktır. Temennim ve beklentim milletimizin akut ihtiyaç ve talepleriyle ilgili yasal düzenlemelerin süratle yapılması, belirginleşen sorunların muhtevalı şekilde ve mutabakat zemininde ele alınarak çözüme kavuşturulmasıdır.

"GAZİ MECLİS GELİŞİGÜZEL PROTESTO ALANI DEĞİLDİR"

Sipariş gerginliklerle, sığ ve kısır söz düellolarıyla geçirilecek vakit yoktur. Türk milletinin hadim ve haysiyetli bir siyaset anlayışına, ahlaki temele dayanan yapıcı ve sorumlu yasama faaliyetlerine layık olduğu asla unutulmamalıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi millet iradesinin tecelli mekanı, Milli Mücadele'nin tekmil, temin ve terakki merciidir.

Bu hususiyet ve hüviyetiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi devlet kuran, ordular idare eden, demokrasiye mana ve ruh veren muazzez ve müstesna bir niteliğe haiz ve havidir. Gazi Meclis gelişigüzel protesto alanı veya gafilce ikmal edilen siyasi pervasızlık sahası değildir. Taşımış olduğu tarihi saygınlığa bağlılık ve riayet herkesin, bilhassa Meclis çatısı altında görev yapan muhterem milletvekillerinin ortak mesuliyet ve mükellefiyetidir.

Yapılan açıklamalar mucibince Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü açılış oturumuna, hatta Sayın Cumhurbaşkanımızın bulunacağı resepsiyona katılmayacağı anlaşılmaktadır.

"CHP'NİN BU GAYRİ AHLAKİ SİYASİ TAVIRI TÜRK MİLLETİNİN İRADESİNE BİR SALDIRIDIR"

CHP'nin bu gayri ahlaki siyasi tavır ve tercihi yalnızca Sayın Cumhurbaşkanımıza saygısızlık değil; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tarihsel mehabet ve müktesebatına, aynı şekilde demokrasinin ilke ve esaslarıyla Türk milletinin iradesine kesif bir saldırıdır.

Bu vahim durum bir hakkın kullanımı değil, var olan milli ve demokratik hakların kundaklanmasıdır. Nitekim yapılan fahiş yanlışlara bir yenisi daha eklenecektir.

Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu ve kuruluş temellerine karşı olduğunu belgelemektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı konuşmaya peşinen tahammülsüzlük, üstelik Trump icazetli darbe iddialarının bizzat CHP Genel Başkanı ağzıyla telaffuzu siyasi aymazlık, daha ötesi demokrasiyi hiçe sayan totaliter ahlaksızlıktır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (AA)MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (AA)

Yeni yasama yılının asılsız ve anlamsız meşruiyet tartışmalarının gölgesinde kalacak olması Cumhuriyet Halk Partisi'nin hapsolduğu kriz girdabının genişleyerek ilerlediğini göstermektedir. Meşruiyeti sorgulanan Sayın Cumhurbaşkanımız yüzde 52 oyla seçilmiş ve göreve gelmiştir. Bu seçimin sorgulanıp sulandırılma arayışı evvelemirde milletimize hakaret, devlete ve demokrasiye de başkaldırı teşebbüsüdür.

Cumhuriyet Halk Partisi skandal yanlıştan dönecek cesaret, dirayet ve erdemi bilavasıta sergilemek durumundadır. Tam tersi bir ısrar ve inat bu partinin erimesini daha da hızlandıracaktır.

