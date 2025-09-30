Sumud Filosu Gazze yolunda: Herkesin tek amacı yardımları ulaştırmak

Katil İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırım bütün dünyayı ayağa kaldırdı. Dünyanın her yerinde sokaklara çıkan insanlar İsrail'i lanetlerken vahşetin bir an önce durmasını istiyor. Abluka altındaki Gazzeliler'e yiyecek ve ilaç gibi temel ihtiyaçları götürmek ve vahşeti dünya gündemine taşımak için oluşturulan Sumud Filosu'da yoluna devam ediyor. Gönüllüler arasında yer alan Dr. Osman Çetinkaya, A Haber canlı yayınına katılarak Cansın Helvacı ve Faruk Erdem'in sorularını cevaplandırdı.

Osman Çetinkaya (Takvim.com.tr)

HERKESİN DUASINA İHTİYACIMIZ VAR

Bir aksilik olmaz ise 2 gün sonra Gazze açıklarında olacaklarını söyleyen Çetinkaya; "Şu anda birlikte hareket ediyoruz. Bazı teknik aksaklıklar oluyor ama onları halledip yolumuza devam ediyoruz. Buradaki herkesin tek amacı oradaki insanlara yardımları ulaştırmak. Ancak bundan sonraki bölge biraz daha riskli olacak. Bu kritik bölgede herkesin dualarına ihtiyacımız var" dedi.