Çok tartışılmıştı! Marmaray'da babaya çocuklarının yanında yumruk atan sanığa 1 yıl 5 gün hapis cezası!

BİNLERCE TEHDİT ALDIK

Sanık Ekrem Dur son sözünde, "Biz de bu süreçte evimizde kalamadık. Binlerce tehdit aldık. Çocuklarımı okula gönderemedim. Şu anda eşimle birlikte psikiyatri ilaçları kullanıyoruz. 5 gün cezaevinde kaldım ta ki Zehra çıkana kadar. Ondan sonra insanlar peşimizi bıraktı. Çok sıkıntı yaşadık. Deniz Beyden tekrar özür diliyorum. Yaptığım olaydan dolayı pişmanım" dedi

'ATILAN İFTİRALAR YUMRUKTAN DAHA ÇOK ÜZMÜŞTÜR'

Müşteki Deniz Eroğlu ise, "Oradaki beyaz şapkalı kadın Ekrem beye 'Konu kapandı, neden açıyorsunuz' dedi. Sonra Ekrem bey daha çok sinirlendi ve 'Aşağı gel, seninle aşağıda konuşacağız' dedi. Kavga niyetinde olduğunu anladığım için 'Çocuklarım var, bu şekilde sizinle konuşamam' dedim. Çocuklarım kelimesini duymazlığa geldi. Yüksek sesle konuşmaya başladı. Çok yüksek sesle bağırarak çocuklarımı korkuttu. Sonrasında arka taraftan İbrahim Bey konuya dahil oldu. Olay sırasında tren devamlı hareket ettiği için çocuklarımı güvenli şekilde tutmaya çalışıyordum. İbrahim Beye, 'Çocuklarım var, konuşamıyorum' derken, Ekrem Bey beni kendine doğru çekti ve trenden aşağı indirmeye çalıştı. Kolumu çekti, sonrasında yumruk attı ve kaçtı. Burnum kırıldığı için kanamaya başladı. Çevredekiler burnumun kanamaması için tampon görevi görecek peçete verdiler. Şikayetçiyim. Özellikle atılan iftiralar beni yumruktan daha çok üzmüştür" dedi.