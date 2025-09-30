Çok tartışılmıştı! Marmaray'da babaya çocuklarının yanında yumruk atan sanığa 1 yıl 5 gün hapis cezası!

Marmaray'da 2 çocuğunun yanında babayı darp eden sanık hakim karşısına çıktı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Ekrem Dur hakkında, 'Neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama' suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Mahkeme, sanık Ekrem Dur'u, 'Haksız tahrik altında kasten yaralama' suçundan 1 yıl 5 gün hapis cezasına çarptırdı. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veren mahkeme, sanığın 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına hükmetti.
NE OLMUŞTU?
Olay Marmaray Süreyyapaşa İstasyonu'nda 30 Mayıs Cuma günü saat 16.45 sıralarında meydana geldi.İki çocuğuyla Marmaray'da seyahat eden Deniz Eroğlu ile Zehra A. arasında yer verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışma sırasında trende bulunan Ekrem Dur (50), Deniz Eroğlu'nu darbetti. Kavgaya sonradan dahil olan İbrahim A.'nın da (22) araya girmesiyle kavga büyüdü. Dur, 'Dışarı gel' diyerek Eroğlu'nun durakta inmesini istedi.
Eroğlu trende kalınca, Ekrem Dur Eroğlu'nun burnuna yumruk atarak trenden indi. Deniz Eroğlu ile İbrahim A. arasındaki gerilim bir süre daha devam etti. Yaşanan arbedenin ardından ikili durakta trenden inerken, güvenlik görevlileri duruma müdahale etti. Taraflar arasındaki kavga istasyon dışında da sürdü. Yaşananlar, aynı trende bulunan bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olayın ardından 'Kasten yaralama' suçundan gözaltına alınan Ekrem Dur, sevk edildiği Nöbetçi Anadolu 9. Sulh Ceza Hakimliğince 31 Mayıs'ta tutuklandı. Dur, avukatının tutukluluğa itirazı üzerine 4 Haziran'da tahliye edildi.
Anadolu 85. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada ilk duruşma yapıldı.Duruşmaya, tutuksuz sanık Ekrem Dur, müşteki Deniz Eroğlu ve taraf avukatları katıldı.
PİŞMANIM AFFINIZA SIĞINIRIM
Ekrem Dur savunmasında şu ifadeleri kullandı:
"Olay tarihinde ben Marmaray'a Yenikapı'dan eve gitmek için bindim. Deniz Bey Bostancı taraflarında Marmaray'a binerken, kapının kenarında Zehra isimli kız duruyordu. Takılmadan binmesine rağmen, 'Niye burada duruyorsun, sana takılıp düşeceğiz' deyince, kız yine de, 'Özür dilerim abi' dedi. Hemen arkasında durup yüksek tonla bağırmaya devam etti. Sonra ben inmek için kapıya yaklaştığımda Zehra isimli kızın hüngür hüngür ağladığını gördüm. Deniz Bey de hemen yanındaydı. Ben sakin bir tonla 'Birader üzdün çocuğu, ağlattın. Hoş olmadı bu yaptığın' dedim. O da bağırarak 'Hak etti bunu az bile yaptım. Sana ne, sen ne karışıyorsun, istediğimi söylerim' dedi. Ben de, 'Hepimiz kapı ağzında duruyoruz Marmaray kalabalık bu suç değil ki' deyince, 'Uzatma işine bak, kes sesini. İn aşağı seninle orada görüşelim' dedi. Sonra içeride tehdit etmeye başladı. İçeride herkesten bir ses çıkmaya başlayınca tansiyon yükseldi. Ben de kavga edeceğiz düşüncesiyle istemsiz bir şekilde vurdum. 50 yaşındayım. Böyle bir olayla karşılaşmadım. 28 senedir de aynı yerde çalışıyorum. Deniz Beyden de özür dilerim. Böyle bir olay yaşandığı için de pişmanım, affınıza sığınırım"