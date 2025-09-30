Antalya'da eş zamanlı operasyon! 186 kişi yakalandı!

Antalya'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, haklarında yakalama emri bulunan, asayiş ve diğer suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

186 ŞAHIS YAKALANDI

Aralarında birçok suçtan hapis cezasıyla arananların da bulunduğu, 20 yıl üzeri 1, 5 yıl ile 10 yıl arası 4, 2 yıl ile 5 yıl arası 12, 2 yıl altı 42 şahsın yakalandığı belirtildi.

(DHA)

Yakalanan şahıslardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 59, ifade işlemlerine yönelik yakalama emri ile aranan 127 şahıs olmak üzere toplam 186 şahıs adli makamlara sevk edildi.

