PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika: Yavuz Bülent Bakiler Hakk'a yürüdü

Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden Yavuz Bülent Bakiler tedavi gördüğü hastanede Hakk'ın rahmetine kavuştu. Usta kalem, 2022'de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülmüştü. Başkan Erdoğan, Bakiler için 'Türkçenin büyük savunucusu' demişti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Son dakika: Yavuz Bülent Bakiler Hakk'a yürüdü
Türk edebiyatının güçlü kalemlerinden Yavuz Bülent Bakiler tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ünlü şairin vefat haberini İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından duyurdu.

Vali Gül şu ifadeleri kullandı:

Seninle bir yağmur başlıyor iplik iplik,
Bir güzellik doğuyor yüreğime şiirden.
Martılar konuyor omuzlarıma,
Gözlerin İstanbul oluyor birden.
Şair, yazar Yavuz Bülent Bakiler'in vefat haberini üzüntüyle aldık. Rabbim rahmetiyle, merhametiyle muamele etsin.
Mekânı cennet, makamı âli olsun.
Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun.



Usta şair, yazar ve gazeteci Yavuz Bülent Bakiler'in bir süredir hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

"Türk dünyasının gür sesi" olarak anılan usta kalem, 2022'de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülmüştü.

Başkan Erdoğan, Bakiler için 'Türkçenin büyük savunucusu' demişti.

Yavuz Bülent Bakiler Hakk'a yürüdü

YAVUZ BÜLENT BAKİLER KİMDİR?

Yavuz Bülent Bakiler 23 Nisan 1936'da Sivas'ta dünyaya gelmişti. İlk ve orta öğrenimini Sivas, Gaziantep ve Malatya'da tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten (1960) sonra kısa bir süre Yeni İstanbul gazetesinde çalışmıştır. TRT Ankara Radyosu Merkez Program Dairesi Başkanlığında raportör olarak görev yaparken çeşitli kültür programları hazırlayıp sunmuştur (1964-68). Sivas'ta bir süre avukatlık da yapmıştır (1969-75)

İl başkanlığı görevinde bulunduğu Adalet Partisinden belediye başkanı ve milletvekili adayı gösterilmiştir. Başbakanlık Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığında hukuk müşavirliği (1975-76) ve bir süre Ankara Televizyonunda çalıştıktan (1976-79) sonra Kültür Bakanlığı müsteşar yardımcılığı (1979-80) görevlerinde bulunmuştur. 12 Eylül'den sonra müşavir kadrosuna atanmış ve 1992'ye kadar bu bakanlıkta hizmetini sürdürmüştür. İki yıl Başbakanlık müşaviri olarak görev yaptıktan sonra 1994'te kendi isteğiyle emekli olmuştur.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika: Kütahya Simav'da 5.4'lük şiddetli deprem! İstanbul, Bursa, Balıkesir ve İzmir sallandı
YPG hem mutabakata uymuyor hem sabır taşını zorluyor! Elebaşı İlham Ahmed'in ağzındaki bakla... "Abdi Savunma Bakanı olsun"
Beyaz Saray'daki görüşmenin şifreleri! Trump uçak rozetini neden taktı? Yemekte ne vardı? Erdoğan-Trump görüşmesi İsrail'e mesaj mı?
Gazze her dakika yok oluyor! 2,5 aylık bebek açlıktan şehit oldu... İnsanlığın tükendiğini gösteren kare
Emekli promosyonunda %17 ZAM etkisi! 16.881-19.00 TL arası maaş alan SSK ve Bağ-Kur’luların ek ödeme hesapları güncellenecek
Şarkıcı Güllü’nün ölümünde dikkat çeken detay! Olay yeri inceleme ekibi fark etti: Cam alçak parke cilalı!
İzin yapamayanlara müjde! İzinlerini kullanmayanlara ödeme yapılıyor... İşte detaylar
ABD'nin "Gazze ateşkes planı"nın detayları ortaya çıktı! Soykırımcı Netanyahu'nun önündeki iki seçenek
Başkan Erdoğan İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü! Gündemde Gazze var: "Netanyahu barışı sabote etmekten alıkonulmalı"
Domenico Tedesco'dan ağır fatura! Tazminatı ortaya çıktı
Beşiktaş'ta yıldızlar dönüyor! Sergen Yalçın Kocaelispor maçının 11'ini belirledi
Başkan Erdoğan'dan Donald Trump'a Türkiye daveti! Dışişleri Bakanı Fidan açıkladı: "Ziyaretler son derece dostane, olumlu ve yapıcı geçti"
Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem'in ifadesi ortaya çıktı: Bir anda dengesini kaybedip... | Menajerinden fotoğraflı açıklama
Başkan Erdoğan'dan "küresel sistem" çıkışı: Büyük bir kriz var | İsrail'in derdi sadece Gazze değil | Sumud filosuna selam Netanyahu'ya tepki
Sadettin Saran'dan flaş sözler! "Omurgasızlar uzaklaşacak"
Spor yazarları Karagümrük - Trabzonspor maçını değerlendirdi! "Lider"
Meteoroloji yeni hava durumu haritasını yayınladı! Yağmur haftası geliyor! Bugün hava nasıl olacak? | 28 Eylül 2025 hava durumu
Yine CHP yine kavga: Kocaeli Başiskele ilçe kongresinde yumruklar konuştu
CHP'nin kodları açığa mı çıktı: Hainler-hırsızlar kavgası! | Barış Yarkadaş ve Gürsel Tekin'den sonra yeni ihraçlar yolda
Domenico Tedesco ilk 11'ini belirledi! Antalyaspor maçında forma onların