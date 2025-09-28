Son dakika: Yavuz Bülent Bakiler Hakk'a yürüdü

Ünlü şairin vefat haberini İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından duyurdu.
Vali Gül şu ifadeleri kullandı:
Seninle bir yağmur başlıyor iplik iplik,
Bir güzellik doğuyor yüreğime şiirden.
Martılar konuyor omuzlarıma,
Gözlerin İstanbul oluyor birden.
Şair, yazar Yavuz Bülent Bakiler'in vefat haberini üzüntüyle aldık. Rabbim rahmetiyle, merhametiyle muamele etsin.
Mekânı cennet, makamı âli olsun.
Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun.
Usta şair, yazar ve gazeteci Yavuz Bülent Bakiler'in bir süredir hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.
"Türk dünyasının gür sesi" olarak anılan usta kalem, 2022'de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülmüştü.
Başkan Erdoğan, Bakiler için 'Türkçenin büyük savunucusu' demişti.
YAVUZ BÜLENT BAKİLER KİMDİR?
Yavuz Bülent Bakiler 23 Nisan 1936'da Sivas'ta dünyaya gelmişti. İlk ve orta öğrenimini Sivas, Gaziantep ve Malatya'da tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten (1960) sonra kısa bir süre Yeni İstanbul gazetesinde çalışmıştır. TRT Ankara Radyosu Merkez Program Dairesi Başkanlığında raportör olarak görev yaparken çeşitli kültür programları hazırlayıp sunmuştur (1964-68). Sivas'ta bir süre avukatlık da yapmıştır (1969-75)
İl başkanlığı görevinde bulunduğu Adalet Partisinden belediye başkanı ve milletvekili adayı gösterilmiştir. Başbakanlık Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığında hukuk müşavirliği (1975-76) ve bir süre Ankara Televizyonunda çalıştıktan (1976-79) sonra Kültür Bakanlığı müsteşar yardımcılığı (1979-80) görevlerinde bulunmuştur. 12 Eylül'den sonra müşavir kadrosuna atanmış ve 1992'ye kadar bu bakanlıkta hizmetini sürdürmüştür. İki yıl Başbakanlık müşaviri olarak görev yaptıktan sonra 1994'te kendi isteğiyle emekli olmuştur.