Küçük Mahra'nın mezarına köpek maması bıraktılar! Vicdani duygularını yitirmişler...

Antalya'da 5 Mart 2022'de yaşanan olay, tüm Türkiye'nin hafızasına kazındı. 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar, sahipsiz sokak köpeklerinden kaçarken kamyonun altında kaldı. Yolun ortasında acıyla feryat ettiği görüntüsüyle milyonların yüreğini yakan Mahra'nın bacağı kesildi ancak talihsiz yavru tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 23 günlük yaşam savaşını kaybeden Mahra, gözyaşları ile sonsuzluğa uğurlanırken, acılı ailesi kurduğu dernekle evlatlarının ölümüne neden olan sokak köpekleriyle mücadele etmeye başladı.



Acılı aile, zaman zaman hayvanseverlerin hedefi haline gelirken geçtiğimiz gün yürek sızlatan bir olay yaşandı. Saygısızlıkta sınır tanımayan bazı vicdansızlar, köpeklerden kaçarken hayatını kaybeden Mahra'nın mezarına köpek maması bıraktı! Henüz 9 yaşında hayata gözlerini kapayan küçücük bir çocuğun mezarına yapılan bu terbiyesizlik büyük tepki topladı. Mahra Pınar'ın annesi Derya Pınar, her gün ziyaret ettiği kızının mezarı başında gördüğü manzaraya isyan etti: Vicdanları kalmamış