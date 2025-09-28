1.5 aylık Asel hayata tutundu...

Ağrı'da doğuştan kalpten çıkan aort damarı gelişmediği ve kalbinde delik olduğu tespit edilen 1.5 aylık Asel Çelik, ambulans uçakla Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Türkiye'deki nadir merkezlerden olan Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği'nde 4 saat süren kritik ameliyatla Asel bebeğin gelişmeyen aort damarı yapay damarla onarılarak hayata tutunması sağlandı.

ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ

Operasyonu gerçekleştiren Op. Dr. Murat Şimşek, "Bunlar kritik ve nadir hastalıklardan. Erken tanı alınması önemli. Bebeğimiz geldiğinde hemen ameliyata aldık. Gelişmeyen aort damarını tamir edip, kalbindeki deliğe bant uyguladık. Asel bebeğin sağlık durumu iyi" dedi.