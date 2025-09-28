PODCAST CANLI YAYIN

1.5 aylık Asel hayata tutundu...

1.5 aylık Asel bebeğin aort damarı yapayı ile değiştirildi. Ardından delik kalbine de bant uygulandı ve sağlıklı şekilde taburcu edildi.

Giriş Tarihi:
1.5 aylık Asel hayata tutundu...

Ağrı'da doğuştan kalpten çıkan aort damarı gelişmediği ve kalbinde delik olduğu tespit edilen 1.5 aylık Asel Çelik, ambulans uçakla Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Türkiye'deki nadir merkezlerden olan Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği'nde 4 saat süren kritik ameliyatla Asel bebeğin gelişmeyen aort damarı yapay damarla onarılarak hayata tutunması sağlandı.

ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ
Operasyonu gerçekleştiren Op. Dr. Murat Şimşek, "Bunlar kritik ve nadir hastalıklardan. Erken tanı alınması önemli. Bebeğimiz geldiğinde hemen ameliyata aldık. Gelişmeyen aort damarını tamir edip, kalbindeki deliğe bant uyguladık. Asel bebeğin sağlık durumu iyi" dedi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü! Gündemde Gazze var: "Netanyahu barışı sabote etmekten alıkonulmalı"
İzin yapamayanlara müjde! İzinlerini kullanmayanlara ödeme yapılıyor... İşte detaylar
Başkan Erdoğan'dan Donald Trump'a Türkiye daveti! Dışişleri Bakanı Fidan açıkladı: "Ziyaretler son derece dostane, olumlu ve yapıcı geçti"
Başkan Erdoğan'dan "küresel sistem" çıkışı: Büyük bir kriz var | İsrail'in derdi sadece Gazze değil | Sumud filosuna selam Netanyahu'ya tepki
Fırtına golcüleriyle güldü! Fatih Karagümrük - Trabzonspor: 3-4 | MAÇ SONUCU
Meteoroloji yeni hava durumu haritasını yayınladı! Yağmur haftası geliyor! Bugün hava nasıl olacak? | 28 Eylül 2025 hava durumu
Yine CHP yine kavga: Kocaeli Başiskele ilçe kongresinde yumruklar konuştu
Suriye devrik diktatör Beşar Esad hakkında tutuklama emri çıkardı
Elon Musk’ın babası Errol Musk pedofili çıktı! Kızlarına dokundu, çamaşırlarını kokladı, çocuk yaptı: Oğluna ise…
Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem'in ifadesi ortaya çıktı: Bir anda dengesini kaybedip...
Turist kadınlarla rezil dans! O şahıs gözaltına alındı işletmeye ceza kesildi
CHP'nin kodları açığa mı çıktı: Hainler-hırsızlar kavgası! | Barış Yarkadaş ve Gürsel Tekin'den sonra yeni ihraçlar yolda
Netanyahu ABD’de influencerları topladı savaş planlarını anlattı! TikTok’tan sonra X: Hedefi Elon Musk
Macron’a bir el ense de Lula da Silva’dan! BM’de günde damga vuran anlar
Piliç sektörüne ceza yağdı! Ünlü markalar listede
Alanya deplasmanındaki kötü futbol Liverpool maçı öncesi düşündürüyor! G.Saray çok pozisyon verdi savunmada sıkıntı çekti...
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde konser vurgunu: 5 şüpheli tutuklandı | İtirafçı çalışan anlattı: "Mansur Yavaş'ın onayı olmadan kesinlikle yapılamazdı"
Başkan Erdoğan Preveze Deniz Zaferi'nin 487'inci yıl dönümünü kutladı: İstanbul boğazında görkemli geçit töreni
Fener’de ortalık karıştı! Kaos havası hakim... Krizler çözülecek mi? Ali Koç gitti verdiği tüm sözler havada kaldı!
Prens Harry Kraliyet Ailesi’ne dönüyor mu? Kral Charles ile 53 dakikalık görüşmede bakın neler yaşandı?