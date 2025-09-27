"Dünya ortak evimiz" sloganıyla başlatılan ve küreselleşen Sıfır Atık Hareketi "8. Yılında 8 Milyar İnsan İçin" sloganıyla devam ediyor

Türkiye, Sıfır Atık Hareketi ile 8 yılda çevreden enerjiye, sera gazı salımından depolama alanına kadar pek çok alanda tasarruf sağlayıp hem ekonomiye hem de geleceğe yatırım yaptı.

Emine Erdoğan'ın himayelerinde ʺDünya ortak evimizʺ sloganıyla başlatılan ve küreselleşen Sıfır Atık Hareketi ʺ8. Yılında 8 Milyar İnsan İçinʺ sloganıyla devam ediyor



74,5 MİLYON TON ATIK GERİ KAZANDIRILDI

Proje kapsamında, bugüne kadar 205 bin binada Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ne geçildi. 2017'de yüzde 13 olan geri kazanım oranı 2024'te yüzde 36,08'e çıkarıldı. Türkiye 2035 yılında geri kazanım oranını yüzde 60'a çıkarmayı hedefliyor. 25 milyon kişiye eğitim verilen projeyle 32,5 milyon ton kağıt-karton, 9,1 milyon ton plastik, 3,1 milyon ton cam, 6,4 milyon ton metal, 23,4 milyon ton organik ve diğer geri dönüştürülebilir atık olmak üzere toplamda 74,5 milyon ton atık geri kazandırıldı. Geri dönüşümle ekonomiye 256 milyar TL'lik katkı sağlandı. Bu rakam, 10 milyon hanenin yıllık elektrik faturası kadar tasarrufa, 10 şehir hastanesi veya 500'den fazla okul inşa edilebilecek büyüklükte kaynağa, yüz binlerce kişiye istihdam sağlayacak iş gücüne karşılık geliyor. Sudan 1,71 trilyon litre tasarrufla İstanbul'un 7 yıllık su tüketimine eş değer, 10 milyar insanın 1 yıl boyunca her gün duş almasına yetecek kadar kazanım elde edildi.

