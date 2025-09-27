"Dünya ortak evimiz" sloganıyla başlatılan ve küreselleşen Sıfır Atık Hareketi "8. Yılında 8 Milyar İnsan İçin" sloganıyla devam ediyor

Türkiye, Sıfır Atık Hareketi ile 8 yılda çevreden enerjiye, sera gazı salımından depolama alanına kadar pek çok alanda tasarruf sağlayıp hem ekonomiye hem de geleceğe yatırım yaptı.
74,5 MİLYON TON ATIK GERİ KAZANDIRILDI
Proje kapsamında, bugüne kadar 205 bin binada Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ne geçildi. 2017'de yüzde 13 olan geri kazanım oranı 2024'te yüzde 36,08'e çıkarıldı. Türkiye 2035 yılında geri kazanım oranını yüzde 60'a çıkarmayı hedefliyor. 25 milyon kişiye eğitim verilen projeyle 32,5 milyon ton kağıt-karton, 9,1 milyon ton plastik, 3,1 milyon ton cam, 6,4 milyon ton metal, 23,4 milyon ton organik ve diğer geri dönüştürülebilir atık olmak üzere toplamda 74,5 milyon ton atık geri kazandırıldı. Geri dönüşümle ekonomiye 256 milyar TL'lik katkı sağlandı. Bu rakam, 10 milyon hanenin yıllık elektrik faturası kadar tasarrufa, 10 şehir hastanesi veya 500'den fazla okul inşa edilebilecek büyüklükte kaynağa, yüz binlerce kişiye istihdam sağlayacak iş gücüne karşılık geliyor. Sudan 1,71 trilyon litre tasarrufla İstanbul'un 7 yıllık su tüketimine eş değer, 10 milyar insanın 1 yıl boyunca her gün duş almasına yetecek kadar kazanım elde edildi.
Petrolden 54,6 milyar litre tasarrufla Türkiye'deki tüm araçların yıllık yakıt tüketimi kadar kazanım sağlandı. Geri dönüşüm sayesinde 227,3 milyar kilowatt saat enerji tasarrufuyla 40 milyon hanenin 1 yıllık elektrik ihtiyacına eş değer kazanım elde edildi. Projeyle 552,7 milyon ağacın kesilmesi önlenerek, Amazon Ormanları'nda yaklaşık 10 bin kilometre karelik bir alana eş değer, Türkiye'deki tüm ormanların yüzde 6'sına denk gelecek kazanım sağlandı. Yine 150 milyon ton karbondioksit salımı önlenerek yaklaşık 30 milyon aracın yıllık karbon salımına eş değer kazanım elde edildi. 284 milyon metreküp atık depolama alanı tasarrufuyla ise yaklaşık 40 bin futbol sahası büyüklüğünde bir alan kazanıldı.
SIFIR ATIK VE MAVİ
Sıfır Atık Projesi kapsamında yine Emine Erdoğan'ın himayelerinde Sıfır Atık Mavi Hareketi, 10 Haziran 2019'da başlatıldı. Bu kapsamda yayımlanan Deniz Çöpleri İl Eylem Planlarının Hazırlanması ve Uygulanması Genelgesi ile 28 kıyı ilinde deniz çöpleri toplanırken, ulusal düzeyde eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri yaygınlaştırıldı. 2020-2024 yılları arasında "1,5 Yıllık Eylem Planları" uygulandı. 2025-2029 yıllarını kapsayan "2,5 Yıllık Deniz Çöpleri İl Eylem Planları" ise 1 Ocak 2025 itibarıyla uygulamaya alındı. Sıfır Atık Mavi kapsamında bugüne kadar yaklaşık 585 bin ton deniz çöpü, deniz çevresinden uzaklaştırılarak bertarafa gönderildi.
İADE MAKİNELERİ İLE GÜNDE 50 BİN AMBALAJ TOPLANIYOR
Sıfır Atık Projesi, Depozito Yönetim Sistemi ile güçlenerek yoluna devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansının (TÜÇA) uygulayıcısı olduğu Depozito Yönetim Sistemi, 2019'da pilot ilçe olarak Ankara Kızılcahamam'da, il olarak ise Şubat 2025 itibarıyla Sakarya'da uygulamaya alındı. Ardından proje Sakarya, Samsun, Erzurum, Konya, Gaziantep, Mersin ve İzmir'de de hayata geçirilerek 7 bölgeye yayıldı. Ankara'da Bakanlık ana hizmet binası, Türkiye Çevre Ajansı Binası ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde DOA iade makineleri kullanılıyor.
Bugüne kadar 5,8 milyon tek kullanımlık içecek ambalajı toplanarak geri kazanımı sağlandı. Günde ortalama 50 bin ambalajın toplandığı sisteme vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, gelecek yıl içinde projenin 81 ilin tamamına yayılması hedefleniyor.Projenin Türkiye genelinde uygulanması ile yıllık 120 milyon avro geri kazanım geliri, ikincil ham madde kullanımından 250 milyon avro kazanç sağlanması bekleniyor. Yılda 25 milyar atık şişenin toplanmasıyla atık ithalatında 50 milyon avro azalma, yerel yönetimlerin atık bertarafı ve elektrik kullanımından 100 milyon avro tasarruf sağlaması öngörülüyor. Buna göre, yılda 520 milyon avro kazanç sağlanacak.
30 MART ULUSLARARASI SIFIR ATIK GÜNÜ
Türkiye'nin kararlılıkla uyguladığı proje, Emine Erdoğan'ın çalışmalarıyla Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde kabul gören küresel bir çevre hareketine dönüştü. BM Genel Kurulu'nda, 14 Aralık 2022'de Türkiye'nin ana sunuculuğunda, 105 ülkenin de ortak sunucu olduğu oylamada 30 Mart, "Uluslararası Sıfır Atık Günü" olarak ilan edildi. Uluslararası Sıfır Atık Günü, her yıl BM tarafından tüm dünyada coşkuyla kutlanmaya devam ediliyor.