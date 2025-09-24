Başkan Erdoğan BM'deki İklim Zirvesi'nde açıkladı: 2053'te hedef sıfır emisyon

PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen İklim Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. 2053 yılında sıfır emisyon hedefine ulaşmak için çalışmaya devam ettiklerini belirten Erdoğan, "Sektörlerimizi dönüştürmeye devam edeceğiz." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen İklim Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

2053'TE HEDEF SIFIR EMİSYON

Başkan Erdoğan, "2053 yılı için net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda kilit sektörlerimizi dönüştürmeye devam edeceğiz." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"İklim politikalarımızı Enerji, sanayi, binalar, ulaştırma, atık, tarım ve ormancılık olmak üzere 7 sütun üzerine inşa ettik. İkinci, ulusal katkı beyanımızı da tüm sektörleri ve tüm sera gazlarını kapsayacak şekilde belirledik. Ekonomide uygulayacağımız politikalarla 2035 yılında 466 milyon ton emisyon azaltımı sağlamayı ve emisyonlarımızı 643 milyon tona düşürmeyi hedefliyoruz. Yenilenebilir enerji payını ve enerji verimliliğini artırırken sanayide düşük karbonlu teknolojileri yaygınlaştırıyoruz. Bu yıl itibariyle toplam kurulu güç içerisinde yenilenebilir enerjinin payını yüzde 60'ın üzerine çıkardık.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AFP)Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AFP)

Elektrikli araç üretimi başta olmak üzere altyapıyı hızla güçlendiriyor, demir yolu yatırımlarına öncelik veriyoruz. 2053 yılı için net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda kilit sektörlerimizi dönüştürmeye devam edeceğiz. Bu hedefleri gerçekleştirmek için uluslararası finansa erişim ve teknoloji alanındaki işbirlikleri elzemdir. Su verimliliği seferberliğimiz ile küresel düzeye taşınan eşim Emine Erdoğan'ın himayesindeki sıfır atık hareketinin iklim değişikliğiyle mücadelemizde kritik rol oynadığını özellikle vurgulamak isterim. 2026 yılında ev sahipliği yapmayı hedeflediğimiz 31. KOP taraf devletler konferansı ile bütün bu çabalarımızı taçlandırmayı temenni ediyoruz. Bu düşüncelerle iklim zirvesinin hayırlara vesile olmasını diliyor, sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum, kalın sağlıcakla."

