Emine Erdoğan: İsrail suyu silah yaptı

New York'ta Emine Erdoğan'ın himayesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca uygulanan Sıfır Atık Hareketi kapsamında "Sıfır Atık Mavi-Damla Damla" Sergisi açıldı. Erdoğan yaptığı konuşmada Gazze'de yaşananları anlattı. "Bugün dünyada suyun en pahalı olduğu yer Gazze'dir. Çünkü orada bir bardak suyun bedeli, insan hayatıyla ödeniyor" ifadesini kullandı. Su almak için koşturan insanların görüntüsünü hatırlatan Erdoğan, "Suyun bir soykırım aracı olarak kullanılabildiği çok karanlık bir dönemdeyiz. İsrail, 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'ye yaptığı saldırılarda su altyapısını hedef alıyor. Vicdani tüm kuralları çiğniyor" dedi.