Dünyanın gündemi Erdoğan-Trump zirvesi! Siyonist basında "F-35" paniği... "İsrail için sonuçları olacak"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump bugün akşam saatlerinde Washington'da bir toplantı yapacak. Uluslararası medyanın ilgiyle takip ettiği görüşmede F-35 programına geri dönüş de dahil kritik konuların masaya yatırılması bekleniyor. Görüşme, Gazze’de soykırım faaliyetlerini sürdüren İsrail’de endişelere yol açtı. İsrail basınında ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışının önünü açabileceğinin altı çizilerek, bu kararın İsrail açısından stratejik sonuçları olacağı ve soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanayahu'nun büyük bir baskı altında olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'na katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşme için New York'tan Washington'a geldi. Görüşmenin saat 18.15'te başlaması bekleniyor. Görüşme sonrası ise iki lider yemek yiyecek.

HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?

Dünyanın yakından takip ettiği bu kritik görüşmede hangi başlıkların masaya yatırılacağı şimdiden büyük merak uyandırıyor.

İki liderin Beyaz Saray'daki buluşmasında, ticaret ve yatırımın yanı sıra savunma sanayisinde iş birliği öne çıkacak; F-35 dosyası, Suriye, Gazze'deki gelişmeler ve Rusya-Ukrayna savaşı da gündemde olacak.

DÜNYANIN GÖZÜ BU TOPLANTIDA!

Uluslararası medya Başkan Erdoğan-Trump buluşmasına odaklanmış durumda. Görüşmenin gündeminde yer alacak konular dünya basınında geniş yankı bulurken, özellikle İsrail'de F-35 endişesinin devam ettiği, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun da baskı altında olduğu bildiriliyor.

Uluslararası haber ajansı Associated Press (AP), Trump'ın Başkan Erdoğan'ı ABD'nin F-35 satışlarına yönelik yasağı kaldırmayı değerlendirdiği sırada ağırlayacağı vurgulandı.

AP'nin haberinde, Başkan Erdoğan-Trump görüşmesinin F-35 konusunun çözümüne yaklaşıldığına dair bir umut olduğunun altı çizildi.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN ARABULUCUĞU KRİTİK ÖNEMDE

Başkan Erdoğan ve Trump'ın "çok iyi bir ilişkiye" sahip olduğunu belirten AP, ABD Başkanı'nın, Başkan Erdoğan'ı Ukrayna ve Gazze'deki çatışmalara son verme çabalarında kritik ve güvenilir bir ortak olarak gördüğünü belirtti.

Haberde ayrıca, ABD Başkanı ve Avrupalı liderlerin Başkan Erdoğan'ın yolundan giderek Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile iyi ilişkiler geliştirdiği aktarıldı.

İSRAİL AÇISINDAN STRATEJİK SONUÇLARI OLACAK!

Öte yandan İsrail basını da bu görüşmeyi yakında takip ediyor.

İsrail merkezli Mako haber sitesi, "Trump'ın Erdoğan'a olası 'hediyesi' İsrail'i endişelendiriyor" başlıklı haberinde, ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışının önünü açabileceğinin altı çizilerek, bu kararın İsrail açısından stratejik sonuçları olacağı bildirildi.

SATIŞ YASAĞININ KALKMASI İSRAİL'İ KORKUTTU!

Washington'un satış yasağını kaldıracağına dair işaretler verdiğini belirten İsrailli haber sitesi, Tel Aviv yönetiminin bu yeni eğilimi hoş karşılamadığından bahsetti.

Mako'ya göre, İsrail, iki ülke arasında doğrudan bir askeri çatışma olmasa dahi Türkiye'nin gelişmiş F-35 uçaklarıyla donatılmamasını tercih ediyor. Bunun nedeni olarak Başkan Erdoğan'ın Gazze'deki soykırım karşıtı tutumunun yattığı bildirildi.

Times of Israel'in internet sitesinde yer alan bir manşette de Başkan Erdoğan'ın Trump ile yaptığı toplantıya yer verildi.

Gazetede yer alan haberde Başkan Erdoğan'ın Trump ile Müslüman devlet başkanları arasındaki Gazze görüşmesinin 'çok verimli' geçtiğini söylediği belirtildi.

NETANYAHU'NUN DURUMU VAHİM!

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Maariv'de bu görüşmeyi manşete taşıdı.

Trump ve Başkan Erdoğan'ın da katıldığı BM Genel Kurulu marjında düzenlenen Gazze oturumunun Filistin devletinin tanınması dalgasının ardından önemli bir adım olduğunu belirten Maariv, bu durumun Netanyahu'yu baskı altına aldığının altını çizdi.

Ayrıca, Başkan Erdoğan'ın ABD merkezli Fox News'e verdiği röportaja atıfta bulunan gazete, Gazze zirvesinin Müslüman liderler için verimli geçtiğini vurguladı.

