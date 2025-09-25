AP'de yer alan haber (Takvim.com.tr)

BAŞKAN ERDOĞAN'IN ARABULUCUĞU KRİTİK ÖNEMDE

Başkan Erdoğan ve Trump'ın "çok iyi bir ilişkiye" sahip olduğunu belirten AP, ABD Başkanı'nın, Başkan Erdoğan'ı Ukrayna ve Gazze'deki çatışmalara son verme çabalarında kritik ve güvenilir bir ortak olarak gördüğünü belirtti.

Haberde ayrıca, ABD Başkanı ve Avrupalı liderlerin Başkan Erdoğan'ın yolundan giderek Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile iyi ilişkiler geliştirdiği aktarıldı.