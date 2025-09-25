Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'na katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşme için New York'tan Washington'a geldi. Görüşmenin saat 18.15'te başlaması bekleniyor. Görüşme sonrası ise iki lider yemek yiyecek.
HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?
Dünyanın yakından takip ettiği bu kritik görüşmede hangi başlıkların masaya yatırılacağı şimdiden büyük merak uyandırıyor.
İki liderin Beyaz Saray'daki buluşmasında, ticaret ve yatırımın yanı sıra savunma sanayisinde iş birliği öne çıkacak; F-35 dosyası, Suriye, Gazze'deki gelişmeler ve Rusya-Ukrayna savaşı da gündemde olacak.
DÜNYANIN GÖZÜ BU TOPLANTIDA!
Uluslararası medya Başkan Erdoğan-Trump buluşmasına odaklanmış durumda. Görüşmenin gündeminde yer alacak konular dünya basınında geniş yankı bulurken, özellikle İsrail'de F-35 endişesinin devam ettiği, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun da baskı altında olduğu bildiriliyor.
Uluslararası haber ajansı Associated Press (AP), Trump'ın Başkan Erdoğan'ı ABD'nin F-35 satışlarına yönelik yasağı kaldırmayı değerlendirdiği sırada ağırlayacağı vurgulandı.
AP'nin haberinde, Başkan Erdoğan-Trump görüşmesinin F-35 konusunun çözümüne yaklaşıldığına dair bir umut olduğunun altı çizildi.