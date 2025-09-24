ABD basını yazdı: Trump'tan Başkan Erdoğan'ın da bulunduğu Gazze toplantısında Batı Şeria sözü

PODCAST CANLI YAYIN

Amerikan basını ABD Başkanı Donald Trump'ın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında olduğu Müslüman liderlere, İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğine dair söz verdiğini belirtti.

ABD merkezli haber sitesi Politico, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında olduğu Müslüman liderlere, İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğine dair söz verdiğini belirtti.

Politico'nun haberine göre, siteye konuşan 6 kaynak, Trump'ın, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında, New York'ta Müslüman liderlerle yaptığı basına kapalı toplantıda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Şeria'yı ilhakına müsaade etmeyeceği konusunda güvence verdiği bilgisini paylaştı.

TRUMP İSRAİL'E İZİN VERMEYECEK

Kaynaklardan ikisi, Trump'ın bu konuda "kararlı olduğunu" ve Başkan'ın, Filistin yönetiminin idaresindeki Batı Şeria'nın "İsrail tarafından yutulmasına izin verilmeyeceği" konusunda söz verdiğini ifade etti.

GAZZE'DE ATEŞKES

Bir diğer kaynak ise Filistin'in Gazze kanadında, Hamas ile İsrail arasında bir ateşkesin ise "çok da mümkün olmadığı" değerlendirmesinde bulundu.

HANGİ ÜLKELER KATILDI?

Toplantıya, Türkiye ve ABD'nin yanı sıra Endonezya, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Pakistan ve Mısır'ı temsilen devlet veya hükümet başkanları katıldı.

Politico'nun haberinde, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salı akşamı Fox News kanalına verdiği röportajda görüşmeyi verimli olarak nitelendirdi ancak ayrıntı vermedi. Erdoğan ve Trump'ın perşembe günü Beyaz Saray'da tekrar görüşmesi planlanıyor." ifadelerine yer verildi.

