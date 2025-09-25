AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'ye tepki Özgür Özel'e ayar: Siyasi misyoner gibi hareket ediyorlar | Filistin milli davamızdır

"FİLİSTİN'İN TANINMASI VERİLMİŞ EN GÜÇLÜ CEVAPLARDAN" Katliamlar devam ediyor, neticesi sonucunda ortaya çıkan tablo gösteriyor ki Netanyahu katili ve onun şebekesinin durdurulması için bir inisiyatif oluşturulması gerekiyor.

Dünyanın en önemli gündemi Gazze. İnsanlık değerleri için bu alçaklığın cezalandırılmasından başka yol yoktur. Soykırım ifadesini ilk kullanan lider Sayın Cumhurbaşkanımızdır.

Filistin'in tanınmasını erteleyenlerin yaklaşımlarının ne kadar zeminsiz olduğu ortaya çıkmıştır. Bunun arkasından gelmesi gereken şey soykırım şebesinin durdurulması için somut eylemlerin hayata geçmesidir. Her gün uluslararası hukuku hedef alıyorlar.

BMGK üyesi bazı devletler Filistin'i tanırken, bazı devletler karşı tutum sergiliyorlar. Bu gösteriyor ki, Cumhurbaşkanımızın reform çağrısının ne kadar esaslı bir tutum gösterdiğinin göstergesidir.

Filistin meselesi dünyaya mal olmuş bir meseledir. Cumhurbaşkanımız milli dava olarak tanımladığında bazıları muhalefet yapmak için bir takım laflar üretmişlerdi. Bazıları ırkçı yaklaşımlar da üretmişlerdir. Filistin davası dünyanın davasıdır.

Cumhurbaşkanımızın yaptığı faaliyetlerin dünya tarafından ne kadar dikkatle izlendiğini görüyoruz. Küresel ve bölgesel barışın hayata geçirilmesi için sözü en çok dikkate alınanların başında Cumhurbaşkanımız gelmektedir.

CHP SİYASİ MİSYONER GİBİ HAREKET EDİYOR

Yabancı siyasetçilerin kıskanarak bir takım eleştirilerini anlıyoruz. CHP adına konuşan ve bazı muhalefet partileri adına konuşanların siyasi misyoner gibi davranarak Cumhurbaşkanımız aleyhine biri bir söz söylese onu esas alıp siyasi uydu gibi davranarak çarpık bir yaklaşım üretmeye çalışmaları.

Sizin bir milli gözlüğünüz, millli filtreniz yok mu. Dün Sayın Özel bir değerlendirme yapmış. Eleştiriyoruz ama AK Parti de bizi eleştiriyor demiş. Ben anladım ki Sayın Özel kendi partisi adına konuşanları bile takip etmiyor.