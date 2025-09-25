PODCAST CANLI YAYIN

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'ye tepki Özgür Özel'e ayar: Siyasi misyoner gibi hareket ediyorlar | Filistin milli davamızdır

Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun asılsız iddiaları üzerinden Başkan Erdoğan'ı hedef alan CHP'ye tepki gösteren Ömer Çelik, "Yabancı siyasetçilerin kıskanarak bir takım eleştirilerini anlıyoruz. CHP adına konuşan ve bazı muhalefet partileri adına konuşanların siyasi misyoner gibi davranarak Cumhurbaşkanımız aleyhine biri bir söz söylese onu esas alıp siyasi uydu gibi davranarak çarpık bir yaklaşım üretmeye çalışmaları... Sizin bir milli gözlüğünüz, milli filtreniz yok mu." dedi. Özgür Özel'e de yüklenen Çelik, "Filistin bizim milli davamızdır" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'ye tepki Özgür Özel'e ayar: Siyasi misyoner gibi hareket ediyorlar | Filistin milli davamızdır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Dünyanın en önemli gündemi Gazze. İnsanlık değerleri için bu alçaklığın cezalandırılmasından başka yol yoktur. Soykırım ifadesini ilk kullanan lider Sayın Cumhurbaşkanımızdır.

"FİLİSTİN'İN TANINMASI VERİLMİŞ EN GÜÇLÜ CEVAPLARDAN"
Katliamlar devam ediyor, neticesi sonucunda ortaya çıkan tablo gösteriyor ki Netanyahu katili ve onun şebekesinin durdurulması için bir inisiyatif oluşturulması gerekiyor.

Büyük devlet derken kast ettiğim insanları büyük devletlerdir. Filistin Devletinin tanınması soykırım şebekesine karşı verilmiş en güçlü cevaplardan bir tanesidir.

Filistin'in tanınmasını erteleyenlerin yaklaşımlarının ne kadar zeminsiz olduğu ortaya çıkmıştır. Bunun arkasından gelmesi gereken şey soykırım şebesinin durdurulması için somut eylemlerin hayata geçmesidir. Her gün uluslararası hukuku hedef alıyorlar.

BMGK üyesi bazı devletler Filistin'i tanırken, bazı devletler karşı tutum sergiliyorlar. Bu gösteriyor ki, Cumhurbaşkanımızın reform çağrısının ne kadar esaslı bir tutum gösterdiğinin göstergesidir.

Filistin meselesi dünyaya mal olmuş bir meseledir. Cumhurbaşkanımız milli dava olarak tanımladığında bazıları muhalefet yapmak için bir takım laflar üretmişlerdi. Bazıları ırkçı yaklaşımlar da üretmişlerdir. Filistin davası dünyanın davasıdır.

Cumhurbaşkanımızın yaptığı faaliyetlerin dünya tarafından ne kadar dikkatle izlendiğini görüyoruz. Küresel ve bölgesel barışın hayata geçirilmesi için sözü en çok dikkate alınanların başında Cumhurbaşkanımız gelmektedir.

CHP SİYASİ MİSYONER GİBİ HAREKET EDİYOR
Yabancı siyasetçilerin kıskanarak bir takım eleştirilerini anlıyoruz. CHP adına konuşan ve bazı muhalefet partileri adına konuşanların siyasi misyoner gibi davranarak Cumhurbaşkanımız aleyhine biri bir söz söylese onu esas alıp siyasi uydu gibi davranarak çarpık bir yaklaşım üretmeye çalışmaları.

Sizin bir milli gözlüğünüz, millli filtreniz yok mu. Dün Sayın Özel bir değerlendirme yapmış. Eleştiriyoruz ama AK Parti de bizi eleştiriyor demiş. Ben anladım ki Sayın Özel kendi partisi adına konuşanları bile takip etmiyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelikten Marco Rubionun gazına gelen CHPye tepki: Siyasi misyoner gibi hareket ediyorlarAK Parti Sözcüsü Ömer Çelikten Marco Rubionun gazına gelen CHPye tepki: Siyasi misyoner gibi hareket ediyorlar

Bu kadar köklü parti CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarımızın milli hassasiyetelerinin ne kadar güçlü olduğunu görüyoruz. Bazı parti yönetimindeki kişiler yargılamaya çalışıyorlar.

Devletler arası görüşmelerin nasıl planlandığı alfabe düzeyinde bilgisi olan kişi tarafından net görülür. Karşısımızda bir genel başkan kendi partisinde konuşulanlardan haberdar değil. Sayın Özel biz Atatürk'ün kurduğu bir partiyiz diyor. CHP yönetimi açısından baktığımızda siz Atatürk'ün vasiyetini yerine getirmemişsiniz.

Ne dış ne içi politika zemininde söylediğinizin bir mantığı var. Siz Hamas terör örgütüdür dediniz tepkiler üzerine terör örgütü değil eylemleri terör dediniz.

Şimdi kalkıp Sayın Cumhurbaşkanımızın BM'de verdiği mesajları eleştirmeye kalkıyorlar. Devlet sorumluluğu vardır. Sayın Özel'in CHP'yi yönetme konusunda beceri sergilemelidir.

Mavi Vatan'da sınıfta kalmış bir partisiniz, Suriye'deki operasyonlara karşı durmuş bir partisiniz. Öncelikle yapılması gereken kendi partiniz içindeki ev ödevinin yapılması.

Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşması için şükranlarımızı sunuyoruz."

Hangi vicdan soykırıma sessiz kalabilir | Başkan Erdoğanın BM konuşmasını dünya basını manşetlere taşıdıHangi vicdan soykırıma sessiz kalabilir | Başkan Erdoğanın BM konuşmasını dünya basını manşetlere taşıdı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'ye tepki Özgür Özel'e ayar: Siyasi misyoner gibi hareket ediyorlar | Filistin milli davamızdır
Dünyanın gündemi Erdoğan-Trump zirvesi! Siyonist basında "F-35" paniği... "İsrail için sonuçları olacak"
Türk Telekom
Ankara "kılıç" biliyor! Milli Savunma Bakanlığı'ndan "YPG-SDG" uyarısı: Bölgesel barış için tehdit | 'Tek Devlet, Tek Ordu' vurgusu
Adaylık savaşı alevleniyor! Özgür Özel’den Mansur Yavaş’ı bitirecek plan! Ekrem İmamoğlu üzerinden mesaj verdi
Gözler Beyaz Saray'da! Başkan Erdoğan ile Trump arasındaki zirveye saatler kaldı: Teferruatlı bir görüşmemiz olacak | İşte masadaki konular
Erdoğan-Trump zirvesi öncesi PKK'da "Suriye" korkusu! Barrack yine çamura yattı... YPG sorununa çözüm senaryoları
CHP'de fırtına kopacak! Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na "kesik" hazırlığı | Kılıçdaroğlu şaibe davasını "üçüncü yolcular" Kurultayı bekliyor
Kuruluş Orhan sete çıktı! İlk kareler sosyal medyada fırtına gibi esti!
Daltonlar'a infaz! Caner Koçer'in sağ kolu Furkan Yavuz öldürüldü iddiası! İspanyol basını: Casperlar yapmış olabilir
Ekrem İmamoğlu’ndan The Guardian’a skandal yazı: Türkiye'yi Mısır ve Suriye'ye benzetti
Spor yazarları Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçını değerlendirdi
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde konser vurgunu! MASAK raporları her şeyi ortaya çıkardı! Sanatçılar ifadeye çağrılacak
"Hangi vicdan soykırıma sessiz kalabilir" | Başkan Erdoğan'ın BM konuşmasını dünya basını manşetlere taşıdı
Kışın ilk sinyalleri hissedilecek! MGM'den İstanbul dahil 11 ile saatli uyarı: Kuvvetli yağış sistemi bugün başlıyor! Ardı arkası kesilmeyecek
CHP’li Bayrampaşa Belediyesi’nde rüşvetin kılıfı gıda kolisi! Yolsuzluk soruşturmasında flaş detay!
Esnaf 1800 gün kazanacak! Bağ-Kur reformunun detayları neler? EYT'liler yararlanabilecek mi?
Başkan Erdoğan ile Macron görüşmesinde dikkat çeken diyalog: İyi olduğun zamanlar oluyor
“İnsan ömrünün 300 yıla çıkabilir” araştırmasına Yıldız Tilbe’den ‘Gazze’li yanıt: Masumlar ölürken yaşamak istemem
Beyaz Saray’da Başkan Erdoğan hazırlığı! Washington’a çitler çekildi: Blair House jesti