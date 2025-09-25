PODCAST CANLI YAYIN

"Hangi vicdan soykırıma sessiz kalabilir" | Başkan Erdoğan'ın BM konuşmasını dünya basını manşetlere taşıdı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan BM'de konuştu. Mazlumların sesi ve umudu oldu. Gazze oturumundaki "Hangi vicdan soykırıma sessiz kalabilir" sözleri dünya basınında manşetlere taşındı.

Başkan Erdoğan, BM'nin 80'inci Genel Kurulu dolayısıyla ABD'ye gitti. 7 İslam ülkesi lideri ve ABD Başkanı Trump ile Gazze oturumuna katıldı. Toplantıdaki oturma düzeni, dünyada gündem oldu. Erdoğan, "Çok çok verimli, güzel bir toplantıyı bitirdik. Sonucu da hayrolsun" dedi.

Erdoğan'ın BM kürsüsünden yaptığı Gazze konuşması da tarihe geçti. Fotoğraflarla İsrail'in Gazze'deki soykırımını tüm dünyaya gösterdi. "Bu, insanlığın dip noktasıdır. İnsanlık tarihi son bir asırda böyle vahşet görmedi" sözleri tüm dünya medyasında manşetlere çıktı.

TARİHİ MESAJ TIMES MEYDANI'NDA
Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" ve "Daha adil bir dünya mümkün" sözleri, bilboard'lara yansıtıldı.

VAHŞET DÜNYANIN GÜNDEMİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma uluslararası basında geniş yankı buldu. Erdoğan'ın Gazze'deki insani krize dair sözleri, Kıbrıs konusunda iki devletli çözüm çağrısı ve Keşmir meselesine yaptığı vurgu farklı yayın organlarında manşetlere taşındı.

Dış basın, Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile Müslüman liderler arasında gerçekleşen Gazze görüşmesinin sonuçlarına dair açıklamalarına da dikkat çekti.

Al Jazeera.Al Jazeera.

Al Jazeera, Erdoğan'ın BM kürsüsünde Gazze'ye ilişkin sözlerine ilişkin bir video haber yayınladı. Haberde Erdoğan'ın, açlıktan ölen bir çocuğun fotoğrafını göstererek dünya liderlerini harekete geçmeye çağırdığı vurgulandı.

Times of Israel, Erdoğan'ın BM marjında ABD Başkanı Donald Trump ve Müslüman ülke liderleriyle gerçekleştirdiği toplantıya değindi. Türkiye'nin İsrail'e karşı aldığı ekonomik ve diplomatik önlemlerin altı çizildi. Erdoğan'ın İsrail ile ticareti tamamen durdurduğunu açıkladığı ve uluslararası topluma yaptırım çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Hindustan Times.Hindustan Times.

Hindustan Times, Erdoğan'ın Hindistan-Pakistan ilişkilerine değindiğini yazdı. Haberde Erdoğan'ın, iki ülke arasında sağlanan ateşkesten duyduğu memnuniyeti dile getirdiği aktarıldı.

Kathimerini, Erdoğan'ın Kıbrıs mesajını ön plana çıkardı. KKTC'nin bağımsız bir devlet olarak tanınması gerektiğini söylediğini kaydetti.

Greek City Times, Erdoğan'ın uluslararası topluma KKTC'yi tanıma çağrısı yaptığını öne çıkardı.

Dawn Gazetesi, Erdoğan'ın BM kürsüsünden Gazze'deki insani dramı gözler önüne serdiğini aktardı. "2025'te bu vahşetin makul bir sebebi olabilir mi?" sorusuyla Genel Kurul'a seslendiğini kaydetti.

Türk Telekom
