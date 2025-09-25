Başkan Erdoğan, BM'nin 80'inci Genel Kurulu dolayısıyla ABD'ye gitti. 7 İslam ülkesi lideri ve ABD Başkanı Trump ile Gazze oturumuna katıldı. Toplantıdaki oturma düzeni, dünyada gündem oldu. Erdoğan, "Çok çok verimli, güzel bir toplantıyı bitirdik. Sonucu da hayrolsun" dedi.

Erdoğan'ın BM kürsüsünden yaptığı Gazze konuşması da tarihe geçti. Fotoğraflarla İsrail'in Gazze'deki soykırımını tüm dünyaya gösterdi. "Bu, insanlığın dip noktasıdır. İnsanlık tarihi son bir asırda böyle vahşet görmedi" sözleri tüm dünya medyasında manşetlere çıktı.