80. BM Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere New York'ta bulunan Başkan Recep Tayip Erdoğan BM Genel Kurulu'ndan yaptığı konuşmada bir kez daha Gazze'nin sesi oldu.
Amerikan Fox News kanalına bir mülakat vererek uluslararası politika ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Hatırlarsanız Sayın Trump bir ifade kullandı. 'Rusya-Ukrayna savaşını ben bitiririm' dedi. Bitti mi? Hala devam ediyor. Aynı şekilde 'Gazze savaşını ben bitiririm' dedi. Bitti mi? Hayır." değerlendirmesini yaptı.
RUBIO BAŞKAN ERDOĞAN'I VE TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise, "Liderler istediklerini söyleyebilir ama günün sonunda bir çözüm gerektiğinde Beyaz Saray'a gelmek isterler. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu hafta Başkan'la görüşmek için Beyaz Saray'a geliyor. Hepsi Trump'la konuşmak, onun sorunu çözmesini istiyor. Gerçek şu ki, bugün bile devam eden toplantılarımız var ve liderler bu toplantıların bir parçası olmak için adeta yalvarıyor. 'Bizi de dahil edin, beş dakika el sıkışma imkânı sağlayın' diye arıyorlar" iddiasında bulundu.
CHP RUBIONUN GAZINA GELDİ
Türkiye'de ise CHP'nin başını çektiği muhalefet kirli bir algıya başladı. CHP'li Ali Mahir Başarır, Murat Emir ve İYİ Partili Turhan Çömez gibi isimler Rubio'nun sözlerinin peşine takılarak Başkan Erdoğan'a saldırdı.