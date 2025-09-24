PODCAST CANLI YAYIN

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "Marco Rubio"nun gazına gelen CHP'ye tepki: Siyasi misyoner gibi hareket ediyorlar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail destekçisi ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun sözlerinin peşine takılarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan CHP yönetimine tepki gösterdi. Çelik, "CHP ve bazı muhalefet partileri adına konuşanların Sayın Cumhurbaşkanımızı sürekli yabancı siyasetçileri esas alarak hedef almaları ibretlik bir durumdur. Bunlar “Siyasi misyoner” gibi hareket ediyorlar. Hiçbir milli hassasiyet ölçüsüne ve gerçeklere saygı göstermiyorlar." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "Marco Rubio"nun gazına gelen CHP'ye tepki: Siyasi misyoner gibi hareket ediyorlar

80. BM Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere New York'ta bulunan Başkan Recep Tayip Erdoğan BM Genel Kurulu'ndan yaptığı konuşmada bir kez daha Gazze'nin sesi oldu.

Amerikan Fox News kanalına bir mülakat vererek uluslararası politika ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Hatırlarsanız Sayın Trump bir ifade kullandı. 'Rusya-Ukrayna savaşını ben bitiririm' dedi. Bitti mi? Hala devam ediyor. Aynı şekilde 'Gazze savaşını ben bitiririm' dedi. Bitti mi? Hayır." değerlendirmesini yaptı.

Başkan Erdoğan Amerikan Fox News kanalına konuştu! Gazzedeki soykırımın faili Netanyahu’durBaşkan Erdoğan Amerikan Fox News kanalına konuştu! Gazzedeki soykırımın faili Netanyahu’dur

RUBIO BAŞKAN ERDOĞAN'I VE TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise, "Liderler istediklerini söyleyebilir ama günün sonunda bir çözüm gerektiğinde Beyaz Saray'a gelmek isterler. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu hafta Başkan'la görüşmek için Beyaz Saray'a geliyor. Hepsi Trump'la konuşmak, onun sorunu çözmesini istiyor. Gerçek şu ki, bugün bile devam eden toplantılarımız var ve liderler bu toplantıların bir parçası olmak için adeta yalvarıyor. 'Bizi de dahil edin, beş dakika el sıkışma imkânı sağlayın' diye arıyorlar" iddiasında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco RubioABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio

CHP RUBIONUN GAZINA GELDİ
Türkiye'de ise CHP'nin başını çektiği muhalefet kirli bir algıya başladı. CHP'li Ali Mahir Başarır, Murat Emir ve İYİ Partili Turhan Çömez gibi isimler Rubio'nun sözlerinin peşine takılarak Başkan Erdoğan'a saldırdı.

AK Parti Sözcüsü Ömer ÇelikAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK PARTİ'DEN TEPKİ: SİYASİ MİSYONER GİBİ HAREKET EDİYORLAR
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şunları söyledi:

"CHP ve bazı muhalefet partileri adına konuşanların Sayın Cumhurbaşkanımızı sürekli yabancı siyasetçileri esas alarak hedef almaları ibretlik bir durumdur. Bunlar "SİYASİ MİSYONER" gibi hareket ediyorlar. Hiçbir milli hassasiyet ölçüsüne ve gerçeklere saygı göstermiyorlar.

Yabancı bir siyasetçi Cumhurbaşkanımıza dönük bir söz söylediği zaman bunun ilk alıcısı muhalefet partilerimizin bazı siyasetçileri oluyor. Bunlar, yabancı siyasetçilerin Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımıza dönük mesnetsiz sözlerini yaymak için "SİYASİ UYDU" gibi hareket ediyorlar. Kuşkusuz bu sağlıksız ve siyasi olarak da son derece sakıncalı bir durum.

Cumhurbaşkanımızın insanlık ittifakının sesi, bölgesel ve küresel barışın en önde gelen siyasi liderlerinden biri olduğu, tüm dünyanın kabul ettiği bir gerçektir. Kurulan her barış masasında ve diplomasi zemininde Cumhurbaşkanımızın dirayetli siyaseti uluslararası bir referans haline gelmiştir.

Bu gerçeklere karşı çarpık bir yaklaşım geliştirenlerin amaçları ve misyonları bellidir."

Başkan Erdoğan’ın tarihi BM konuşması İsrail’de panik Yunan’da karın ağrısıBaşkan Erdoğan’ın tarihi BM konuşması İsrail’de panik Yunan’da karın ağrısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan BMde Filistinin sesi oldu katil İsraile sert tepki gösterdi! Tavır almayan herkes bu vahşete ortaktırBaşkan Recep Tayyip Erdoğan BMde Filistinin sesi oldu katil İsraile sert tepki gösterdi! Tavır almayan herkes bu vahşete ortaktır
Başkan Erdoğanın Gazze manifestosu ve Arz-ı Mevud sözleri Netanyahuyu kudurttu! Babası asrın katili oğlu müfteri: Küçük Goebbels BibiBaşkan Erdoğanın Gazze manifestosu ve Arz-ı Mevud sözleri Netanyahuyu kudurttu! Babası asrın katili oğlu müfteri: Küçük Goebbels Bibi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP İstanbul Kongresi'ne "durdurma" kararı! TAKVİM belgesine ulaştı
Başkan Erdoğan'ın Gazze manifestosu ve Arz-ı Mev'ud sözleri Netanyahu'yu kudurttu! Babası asrın katili oğlu müfteri: Küçük Goebbels Bibi
Başkan Erdoğan’ın tarihi BM konuşması İsrail’de panik Yunan’da karın ağrısı
CHP'de bir skandal daha! Ortalığı karıştıracak Özgür Özel iddiası: Olağanüstü kurultay mahkemelik olabilir
Google'dan "sansür" itirafı: Biden hükümeti baskı yaptı kaldırdık... Sadece koronavirüs dönemi mi? Asıl tehlike!
Enerjide büyük anlaşma! BOTAŞ ile Mercuria arasında 20 yıllık imza atıldı
Emekliye yüzde 10.14 zam + 6.3 puan refah payı hesabı: SSK ve BAĞ-KUR'lu için EŞİT ZAM formülü şekillendi! Ocakta maaşlara ek artış gelir mi?
Trump-Erdoğan buluşması: İzzetli duruş arayanlar bu fotoğraflara baktı
Meteoroloji'den 24 saatlik uyarı: Yeni yağış sistemi kapıda, İstanbul dahil 24 il listeye girdi! Gök gürültülü sağanak, fırtına, pus...
Galatasaray'dan ocak bombası! İşte ilk hedef
Google davasında yeni adım! ABD Adalet Bakanlığı harekete geçti: Dev egemenlik sona mı eriyor!
İşte Başkan Erdoğan'ın BM Genel Kurulu kürsüsünde gösterdiği fotoğraflar! Gazze'deki vahşeti böyle gözler önüne serdi: "İnsanlık tarihi böyle bir vahşet görmemiştir"
30 bin liraya kadar çıktı! Emeklinin promosyon kazancı büyüyor: Tutarlar daha da artacak mı?
Savunma sanayii verilerini sızdırmışlardı! Veri casuslarından 4 yılda 3 milyon dolarlık vurgun
Fener Avrupa'da yanacak! Tedesco'dan Zagreb'e farklı 11
Başkan Erdoğan BM'de Gazze manifestosu! Soykırımı fotoğraflarla haykırdı: İsrail hesap vermeli | Dünya liderlerine tarihi çağrı
Trump’ın BM binasında yürüyen merdivenle imtihanı! Kürsüde eleştirmişti: Bozuk merdivendeki anlar ortaya çıktı
Başkan Erdoğan'dan New York'ta Gazze diplomasisi! Kritik zirvede Trump'la yan yana... Başkan Erdoğan: Toplantı çok verimliydi
Alişan Gazze'nin sesi oldu: Elimden bir şey gelse Gazze için varımı yoğumu bırakıp gitmezsem şerefsizim!
Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir’in son halini gören küçük dilini yuttu: Bu kadar güzel olacağını tahmin etmezdim!