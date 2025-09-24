80. BM Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere New York'ta bulunan Başkan Recep Tayip Erdoğan BM Genel Kurulu'ndan yaptığı konuşmada bir kez daha Gazze'nin sesi oldu.

Amerikan Fox News kanalına bir mülakat vererek uluslararası politika ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Hatırlarsanız Sayın Trump bir ifade kullandı. 'Rusya-Ukrayna savaşını ben bitiririm' dedi. Bitti mi? Hala devam ediyor. Aynı şekilde 'Gazze savaşını ben bitiririm' dedi. Bitti mi? Hayır." değerlendirmesini yaptı.