Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yeni anayasa mesajı: Bu ülkenin darbe anayasasıyla yönetilmemesi lazım | CHP'ye "yargı" ayarı

Burada yaptığı konuşmada Tunç, Meclis'in yaz tatiline girmesinin ardından AK Partili milletvekillerin yaz boyunca tüm Türkiye'de çalışmalar yaptığını, bugün ise parti teşkilatının İstanbul'un tüm ilçelerindeki buluşma programlarında bir dizi ziyaretlerde bulunacağını söyledi.

"Darbe anayasasına son verelim"

Daima millete kulak verdiklerini, reformcu, icraatci ve kalkınmacı oldukları, sosyal adalete önem verdikleri ve dünyada mazlumların hakkını savundukları için bugünlere geldiklerini söyleyen Tunç, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bütün dünyaya seslendi, bütün insanlığın vicdanı, sesi oldu. 'Dünyaya hakkaniyet, adalet lazım' dedi. Çocuklar, kadınlar katledilirken, soykırım suçu işlenirken bu rezalete, soykırıma duyarsız kalamayız. Uluslararası sistem yetersiz, uluslararası hukuk etkisiz kalıyor, uluslararası mahkemelerin kararlarına uyulmuyor' dedi."

Bakan Tunç, Başkan Erdoğan'ın başından beri Filistin davasını savunduğunu belirterek, "100 yıldan bu yana BM'nin hiçbir kararına uymayan, sürekli işgal politikası izleyen, Filistinlileri yerlerinden, yurtlarından etmek için sürekli topraklarını işgal eden, 7 Ekim 2023'ten itibaren 2 yıl boyunca soykırım suçu işleyen bir devlet var ortada. Aslında ona artık bir devlet demek de zor. Adeta terör, soykırım suçu işleyen bir yapı söz konusu." değerlendirmesinde bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ʺTürkiye Yüzyılı Buluşmalarıʺ kapsamında AK Parti Bağcılar İlçe Başkanlığı'nı ziyarette bulunup basın mensuplarına açıklamalarda bulundu (Fotoğraf: AA)

Bu yüzyılda Türkiye'nin dünyaya damgasını vurmasını istediklerini dile getiren Tunç, "İnşallah önümüzdeki 100 yılda çocuklarımız, gençlerimiz Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecekler." ifadesini kullandı.

BUNLAR MI TÜRKİYE'Yİ YÖNETECEK

Tunç, CHP'ye yönelik yaptığı değerlendirmelerde, "Muhalefetin içinde bulunduğu durumu görüyorsunuz. Bunlar mı Türkiye'yi yönetecek? Nasıl kongreler yaptığını, nasıl kavgalar ettiğini hep beraber görüyoruz." dedi.

CHP'nin geçmiş cumhurbaşkanı adaylarının kavgalı hale geldiğine dikkati çeken Tunç, "Kendi içlerinde kavgalı olan, iktidara geldiğinde Türkiye'yi yönetebilir mi? Bunu milletimiz görüyor." diye konuştu.