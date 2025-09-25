Drift yapan sürücülere 93 bin TL ceza

Gözler Beyaz Saray'da! Başkan Erdoğan ile Trump arasındaki zirveye saatler kaldı

Teknesi alabora olan balıkçıyı Sahil Güvenlik ekibi kurtardı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yeni anayasa mesajı: Bu ülkenin darbe anayasasıyla yönetilmemesi lazım