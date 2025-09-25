Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yeni anayasa mesajı: Bu ülkenin darbe anayasasıyla yönetilmemesi lazım

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programında konuştu. Yeni anayasa çağrısı yapan Bakan Tunç, "Bizler diyoruz ki bu ülkenin darbe anayasasıyla yönetilmemesi lazım. Türkiye Yüzyılı'na başladık, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında darbecilerin yazdığı bir anayasayla değil, milletin temsilcileri tarafından hazırlanan, millet tarafından onaylanan demokratik, sivil, katılımcı bir toplum sözleşmesiyle yolumuza devam edelim." dedi. CHP’nin iç çekişmelerle uğraşmasına dikkat çeken Tunç, "Bugün adalet sistemine, özellikle yargı sistemine eleştirilerin arka planında, yargının vesayetçi ruhtan arındırılmış olması, yargının birilerinin arka bahçesi olmaktan çıkmış olması geliyor." ifadelerini kullandı.