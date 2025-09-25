PODCAST CANLI YAYIN

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yeni anayasa mesajı: Bu ülkenin darbe anayasasıyla yönetilmemesi lazım

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programında konuştu. Yeni anayasa çağrısı yapan Bakan Tunç, "Bizler diyoruz ki bu ülkenin darbe anayasasıyla yönetilmemesi lazım. Türkiye Yüzyılı'na başladık, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında darbecilerin yazdığı bir anayasayla değil, milletin temsilcileri tarafından hazırlanan, millet tarafından onaylanan demokratik, sivil, katılımcı bir toplum sözleşmesiyle yolumuza devam edelim." dedi. CHP’nin iç çekişmelerle uğraşmasına dikkat çeken Tunç, "Bugün adalet sistemine, özellikle yargı sistemine eleştirilerin arka planında, yargının vesayetçi ruhtan arındırılmış olması, yargının birilerinin arka bahçesi olmaktan çıkmış olması geliyor." ifadelerini kullandı.

Bunlar da Var

Başkan Erdoğan Türkevi'nde Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü!
Başkan Erdoğan Türkevi'nde Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü!
Malatya'da kayıp şahıs apartmanın çatı katında ölü bulundu
Malatya'da kayıp şahıs apartmanın çatı katında ölü bulundu
Hastanede Eser Karaca cinayeti kamerada!
Hastanede Eser Karaca cinayeti kamerada!
CHP İstanbul İl Kongresi’ne mahkeme freni! CHP'den heyete engelleme... YSK olağanüstü toplanıyor
CHP İstanbul İl Kongresi’ne mahkeme freni! CHP'den heyete engelleme... YSK olağanüstü toplanıyor

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle