PODCAST CANLI YAYIN

ABD Başkanı Trump'tan övgü dolu sözler: "Suriye'de zafer Başkan Erdoğan'ın"

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Tüm dünyada Başkan Erdoğan'a büyük bir saygı duyulduğunu beliten Trump, "Suriye'deki zaferin sorumlusu Erdoğan'dı. Bu, Türkiye için bir zaferdi. Başkan Erdoğan, her ikisi (Putin-Zelenskiy) tarafından da çok saygı görüyor. Herkes Erdoğan'a saygı duyuyor. Ben de öyle." dedi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ABD Başkanı Trump'tan övgü dolu sözler: "Suriye'de zafer Başkan Erdoğan'ın"

ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlamaktan büyük onur duyduğunu belirterek, "(Erdoğan) Çok saygın biri, kendi ülkesinde, tüm Avrupa'da, tüm dünyada çok saygı görüyor." dedi.

Donald Trump’tan Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler

Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı Başkan Erdoğan ile görüşmesinden önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan (REUTERS)ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan (REUTERS)

Erdoğan ile uzun zamandır dost olduğunu söyleyen Trump, "(Erdoğan) Çok saygın biri, kendi ülkesinde, tüm Avrupa'da, tüm dünyada çok saygı görüyor." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan (EPA)ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan (EPA)

ERDOĞAN MUAZZAM BİR ORDU KURDU

Trump, Erdoğan'ın "muazzam bir ordu kurduğunu" ve kendisini Beyaz Saray'da ağırlamanın onlar için bir onur olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan (EPA)ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan (EPA)

Türkiye ile çok iş yaptıklarını belirten Trump, "Türkiye harika ürünler üretiyor. Onlardan çok şey satın alıyoruz, onlar da bizden çok şey satın alıyor." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan (REUTERS)ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan (REUTERS)

GAZZE'DE ANLAŞMAYA VARMAK ÜZEREYİZ

Trump, Birleşmiş Milletlerde (BM) Başkan Erdoğan ve diğer liderlerle Gazze konusunda çok iyi bir görüşme yaptıklarını kaydederek, "Sanırım bir tür anlaşmaya varmak üzereyiz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan (EPA)ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan (EPA)

SURİYE'DEKİ ZAFER ERDOĞAN'IN

Suriye'ye yaptırımları Erdoğan'ın isteği üzerine kaldırdığını belirten Trump, "Suriye'deki zaferin sorumlusu Erdoğan'dı. Bu, Türkiye için bir zaferdi." dedi.

Trump, "Başkan Erdoğan, Suriye'de eski lideri devirme mücadelesindeki başarıdan sorumlu olan kişidir." diye vurguladı.

ABD Başkanı Trump, "Başkan Erdoğan, her ikisi (Putin-Zelenskiy) tarafından da çok saygı görüyor. Herkes Erdoğan'a saygı duyuyor. Ben de öyle." diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
6 yıl sonra Beyaz Saray'da tarihi karşılama! Başkan Erdoğan ve Trump zirvesi başladı | Suriye, F-16, F-35, CAATSA yaptırımları ve Gazze masada
Trump’ın yakasına dikkat! Başkan Erdoğan ile görüşmede F-35 rozeti taktı
Türk Telekom
Terör örgütü YPG/SDG’den Suriye askerlerine saldırı: Zamanlamaya dikkat! Washington'ın Suriye çelişkisi
KKTC yargısında 28 Şubat izleri! Vesayetçi sendika istedi... AYM liselerde başörtüsünü yasakladı
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas BM'de Filistin'i tanıyan ülkelere teşekkür etti: "Gazze Filistin'in ayrılmaz parçasıdır"
Gürsel Tekin Takvim.com.tr'ye konuştu: "Görevimi bırakmam" sinyali! Gözler yarınki tedbir duruşmasında! CHP İstanbul İl Başkanı kim olacak?
Tel Aviv’den protestolarla uğurlandı uçağı zikzak çizerek kaçtı! Netanyahu’nun zorlu BM yolu
Cemil Tugay CHP'li Gökan Zeybek'in yalanladı! "Bakanlık sorunun çözümü için bize yol açtı" itirafı: Çöp dağlarının sebebi ilçe belediyeler
Dünyanın gündemi Erdoğan-Trump zirvesi! Siyonist basında "F-35" paniği... "İsrail için sonuçları olacak"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'ye tepki Özgür Özel'e ayar: Siyasi misyoner gibi hareket ediyorlar | Filistin milli davamızdır
Adaylık savaşı alevleniyor! Özgür Özel’den Mansur Yavaş’ı bitirecek plan! Ekrem İmamoğlu üzerinden mesaj verdi
YKS EK TERCİH BAŞVURU EKRANI 2025: Üniversite 2. tercihler başladı mı, taban puanlar belli oldu mu? ÖSYM AİS boş kontenjanlar - ek tercih ücreti...
CHP'de fırtına kopacak! Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na "kesik" hazırlığı | Kılıçdaroğlu şaibe davasını "üçüncü yolcular" Kurultayı bekliyor
Ankara "kılıç" biliyor! Milli Savunma Bakanlığı'ndan "YPG-SDG" uyarısı: Bölgesel barış için tehdit | 'Tek Devlet, Tek Ordu' vurgusu
Kuruluş Orhan sete çıktı! İlk kareler sosyal medyada fırtına gibi esti!
Ekrem İmamoğlu’ndan The Guardian’a skandal yazı: Türkiye'yi Mısır ve Suriye'ye benzetti
Spor yazarları Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçını değerlendirdi
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde konser vurgunu! MASAK raporları her şeyi ortaya çıkardı! Sanatçılar ifadeye çağrılacak
“İnsan ömrünün 300 yıla çıkabilir” araştırmasına Yıldız Tilbe’den ‘Gazze’li yanıt: Masumlar ölürken yaşamak istemem