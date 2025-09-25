ABD Başkanı Trump'tan övgü dolu sözler: "Suriye'de zafer Başkan Erdoğan'ın"

ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlamaktan büyük onur duyduğunu belirterek, "(Erdoğan) Çok saygın biri, kendi ülkesinde, tüm Avrupa'da, tüm dünyada çok saygı görüyor." dedi.Donald Trump’tan Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler
Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı Başkan Erdoğan ile görüşmesinden önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Erdoğan ile uzun zamandır dost olduğunu söyleyen Trump, "(Erdoğan) Çok saygın biri, kendi ülkesinde, tüm Avrupa'da, tüm dünyada çok saygı görüyor." ifadesini kullandı.
ERDOĞAN MUAZZAM BİR ORDU KURDU
Trump, Erdoğan'ın "muazzam bir ordu kurduğunu" ve kendisini Beyaz Saray'da ağırlamanın onlar için bir onur olduğunu belirtti.