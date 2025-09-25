ABD Başkanı Trump'tan övgü dolu sözler: "Suriye'de zafer Başkan Erdoğan'ın"

ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan (EPA) Türkiye ile çok iş yaptıklarını belirten Trump, "Türkiye harika ürünler üretiyor. Onlardan çok şey satın alıyoruz, onlar da bizden çok şey satın alıyor." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan (REUTERS) GAZZE'DE ANLAŞMAYA VARMAK ÜZEREYİZ



Trump, Birleşmiş Milletlerde (BM) Başkan Erdoğan ve diğer liderlerle Gazze konusunda çok iyi bir görüşme yaptıklarını kaydederek, "Sanırım bir tür anlaşmaya varmak üzereyiz." değerlendirmesinde bulundu.