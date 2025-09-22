PODCAST CANLI YAYIN

İslami değerleri hedef aldılar! Soğuk Savaş programında Hadis-i Şerif'le dalga geçtiler: Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz için gözaltı kararı

Leman dergisinin peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'i tasvir etmesi tüm Türkiye'yi ayağa kaldırırken bir skandal da YouTube platformunda paylaşım yapan Soğuk Savaş programından geldi. Yaklaşık 1.5 milyon takipçisi bulunan kanalda, Hadis-i Şerif üzerinden Peygamber efendimiz Hz. Muhammed ile alay edildi. “İçki tüm kötülüklerin anasıdır' diyen kişiye ne denir?” sorusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Soğuk Savaş programı sunucu Boğaç Soydemir ve konuk Enes Akgündüz hakkında gözaltı kararı verildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İslami değerleri hedef aldılar! Soğuk Savaş programında Hadis-i Şerif'le dalga geçtiler: Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz için gözaltı kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Soğuk Savaş" rumuzlu sosyal medya hesaplarından yayımlanan bir video içeriğinde "İçki Tüm Kötülüklerin Anasıdır" hadisi şerifi üzerinden Peygamberimiz Hz. Muhammed ile alakalı halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte paylaşımlar yapıldığının tespit edilmesi üzerine *Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.
Soğuk Savaş hakkında soruşturma başlatıldı! Boğaç Soydemir hakkında gözaltı kararı

PROGRAM SUNUCUSU VE KONUĞUNA GÖZALTI KARARI

Program sunucusu Boğaç Soydemir ve programa konuk olan Enes Akgündüz isimli şahıslar hakkında gözaltı kararı verildi.

Program sunucusu Soydemir, olanların "şaka" olduğunu açıklayarak X hesabından şu paylaşımda bulundu:

Geçtiğimiz günlerde yaptığım bir şaka ile kırdığım insanlardan özür dilemek istiyorum." diyen Soydemir, "Böyle bir niyetim kesinlikle yoktu. Normalde kendi yaptığım şakalarda hassasiyet göstermeye özen gösteriyorum. Ancak o sırada izleyicilerden gelen şakalara geçmiştik ve ben de o şakayı ilk defa o sırada okudum. O an için basit bir kelime şakası sandım fakat sonrasında üzerine düşünmem gerekirdi. Arkadaşlarım uyarınca fark ettim. Haklısınız. Bunun için özür diliyorum. İlgili kısmı yayından kaldırdık.
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda şu an! Macron BM kürsüsünde ilan etti: Filistin'i tanıyan ülke sayısı 152'ye çıktı
Başkan Erdoğan'dan Türk Yatırım Konferansı'nda 100 milyar dolarlık ticaret hacmi mesajı! "Dostum Trump ile müşterek hedefimiz olmayı sürdürüyor"
Türk Telekom
Kusursuz ilerleyiş! Galatasaray - Konyaspor: 3-1 | MAÇ SONUCU
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan SDG açıklaması: Anlaşmanın uygulanmasında gecikme var!
Başkan Erdoğan ABD merkezli Newsweek'e yazdı: "Filistin'i tanımak işgale karşı en güçlü cevaptır"
Başkan Erdoğan ABD'deki Türkevi'ne geldi! BM'de konuşacak Trump ile buluşacak | New York temasları: Türk Yatırım Konferansı'na katıldı
ABD Büyükelçisi Tom Barrack Gazze'de katliam yapan İsrail'i korudu Orta Doğu'da savaş çığırtkanlığı yaptı!
CHP'nin fonladığı TELE1'de skandal KJ: Başkan Erdoğan'ı katil Netanyahu ile bir tuttular! Bakan Tunç açıkladı: Soruşturma başlatıldı
Galatasaray'da forvet bombası! Okan Buruk transferde o isimleri istedi
Başkan Erdoğan'a zaman ayarlı saldırı: CIA aparatı Michael Rubin sahneye çıktı!
Mabel Matiz "müstehcenlikten" ifadeye çekildi! Sahnede itiraf etti adliyede kıvırdı | Yurt dışı yasağı getirildi
Başkan Erdoğan’ın ABD ziyareti dünya basınında: Kritik dönemeç ve güçlü mesaj vurgusu dikkat çekti
Aylar sonra bir ilk! Trump ve Musk ABD’li aktivist Kirk’in anma töreninde bir araya geldi
Başkan Erdoğan konuştu İsrail tutuştu: Katz'dan Suriye'de işgal pozu
78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel davasında 2. celse! Otel sahibi Halit Ergül'ün kızının savunması mahkeme salonunu karıştırdı
Gökçeri ve ANKA-3: Türkiye’nin stratejik kozları dünyaya meydan okudu
Kanada, Avustralya, İngiltere ve Portekiz Filistin'i devlet olarak tanıdı! Netanyahu'dan ilhak tehdidi
Suriye'de SDG'ye operasyon olacak mı? Başkan Erdoğan Trump'la gündemi A Haber'e açıkladı: "Orta Doğu'da atılacak her adım hayatidir"
Dua Lipa İsrail'in soykırımına tepki gösteren Kneecap'in sahnesine engel olmaya çalışan menajeri ile yollarını ayırdı