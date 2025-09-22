İslami değerleri hedef aldılar! Soğuk Savaş programında Hadis-i Şerif'le dalga geçtiler: Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz için gözaltı kararı

Soğuk Savaş hakkında soruşturma başlatıldı! Boğaç Soydemir hakkında gözaltı kararı

PROGRAM SUNUCUSU VE KONUĞUNA GÖZALTI KARARI Program sunucusu Boğaç Soydemir ve programa konuk olan Enes Akgündüz isimli şahıslar hakkında gözaltı kararı verildi. Program sunucusu Soydemir, olanların "şaka" olduğunu açıklayarak X hesabından şu paylaşımda bulundu:

Geçtiğimiz günlerde yaptığım bir şaka ile kırdığım insanlardan özür dilemek istiyorum." diyen Soydemir, "Böyle bir niyetim kesinlikle yoktu. Normalde kendi yaptığım şakalarda hassasiyet göstermeye özen gösteriyorum. Ancak o sırada izleyicilerden gelen şakalara geçmiştik ve ben de o şakayı ilk defa o sırada okudum. O an için basit bir kelime şakası sandım fakat sonrasında üzerine düşünmem gerekirdi. Arkadaşlarım uyarınca fark ettim. Haklısınız. Bunun için özür diliyorum. İlgili kısmı yayından kaldırdık.