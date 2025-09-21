CHP’de kurultay oyunu! İstanbul İl delegeleri, PM ve MYK oy kullanmayacak! Muhaliflerden protesto

15 Eylül'deki şaibeli kurultay davasından yine erteleme çıkmasıyla rahat bir nefes alan parti yönetimi, bugün saat 10.00'da Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde olağanüstü kurultayı toplayacak.
Mahkeme sürecini biraz daha çıkmaza sürüklemek adına, kasım ayı başında ise bu kez 39. Olağan Kurultay'ın yapılması bekleniyor.
Takvim Foto Arşiv
MAHKEME KORKUSU
Sabah'ta yer alan habere göre, Bugünkü kurultayda genel başkan, PM, YDK hakkında ayrı ayrı güven oylaması yapılacak. Ardından yine bu makamlara dönük olarak seçimler gerçekleştirilecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tek aday olması ve A takımını bozmayarak yola devam etmesi bekleniyor.
Takvim Foto Arşiv
Hukuki açıdan büyük panik yaşayan CHP yönetimi, 24 Ekim'deki davada herhangi bir sorun çıkmaması adına İstanbul il delegeleri ile PM ve MYK üyelerine bu seçimde oy kullandırmayacak.
MUHALİFLERDEN PROTESTO
Genel merkezin delege ve örgüt üzerindeki baskıcı tutumu, parti içi muhalefetin tepkisini çekmeye devam ediyor. Edinilen bilgilere göre eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bazı partililer, tepki amacıyla bugünkü olağanüstü kurultaya katılmayacak.
SALONA SEYİRCİ ALINMAYACAK
Öte yandan kurultayın yapılacağı salondaki ses, ışık ve sahne organizasyonu çalışmaları yoğun bir şekilde dün de sürdü. Fiziki koşullarının uygun olmaması gerekçesiyle kurultayın yapılacağı salona seyirci alınmayacak. Kurultayı izleyecek gazeteciler için ise fuaye alanında çalışma alanları oluşturuluyor.