CHP’de kurultay oyunu! İstanbul İl delegeleri, PM ve MYK oy kullanmayacak! Muhaliflerden protesto

CHP’de şaibeli 38. Olağan Kurultay davasını çıkmaza sokmak isteyen Özgür Özel ve yönetimi bugün yeni bir olağanüstü kurultay yapacak. CHP Genel Merkezi, 24 Ekim’deki davada olumsuz bir durum olmaması için İstanbul il delegeleri ile PM ve MYK üyelerine bu seçimde oy kullandırmayacak. Öte yandan Özgür Özel yönetimine muhalif olan isimler ise protesto için kurultaya katılmayacak.

Para karşılığı oy kullandırma ve delege transferi gibi gündemi sarsan iddialarla anılan 2023 yılındaki olaylı kurultay, parti içi şikayetler ve itiraflarla mahkemelik olmuştu.

Söz konusu kurultay ile göreve gelen mevcut parti yönetimi, ilk duruşmadan bu yana dava sürecini manipüle edip sonuçsuz bırakabilmek için her yolu denemeye devam ediyor.

ALIŞKANLIĞA DÖNÜŞTÜ
Ay başında mahkeme kararıyla İstanbul il yönetimine el çektirilmesi sonrası büyük panik yaşayan CHP yönetimi, nisan ayında olduğu gibi bir kez daha kurultay kartına sarıldı.

15 Eylül'deki şaibeli kurultay davasından yine erteleme çıkmasıyla rahat bir nefes alan parti yönetimi, bugün saat 10.00'da Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde olağanüstü kurultayı toplayacak.

Mahkeme sürecini biraz daha çıkmaza sürüklemek adına, kasım ayı başında ise bu kez 39. Olağan Kurultay'ın yapılması bekleniyor.

MAHKEME KORKUSU
Sabah'ta yer alan habere göre, Bugünkü kurultayda genel başkan, PM, YDK hakkında ayrı ayrı güven oylaması yapılacak. Ardından yine bu makamlara dönük olarak seçimler gerçekleştirilecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tek aday olması ve A takımını bozmayarak yola devam etmesi bekleniyor.

Hukuki açıdan büyük panik yaşayan CHP yönetimi, 24 Ekim'deki davada herhangi bir sorun çıkmaması adına İstanbul il delegeleri ile PM ve MYK üyelerine bu seçimde oy kullandırmayacak.

MUHALİFLERDEN PROTESTO
Genel merkezin delege ve örgüt üzerindeki baskıcı tutumu, parti içi muhalefetin tepkisini çekmeye devam ediyor. Edinilen bilgilere göre eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bazı partililer, tepki amacıyla bugünkü olağanüstü kurultaya katılmayacak.

SALONA SEYİRCİ ALINMAYACAK

Öte yandan kurultayın yapılacağı salondaki ses, ışık ve sahne organizasyonu çalışmaları yoğun bir şekilde dün de sürdü. Fiziki koşullarının uygun olmaması gerekçesiyle kurultayın yapılacağı salona seyirci alınmayacak. Kurultayı izleyecek gazeteciler için ise fuaye alanında çalışma alanları oluşturuluyor.

