CHP’de kurultay oyunu! İstanbul İl delegeleri, PM ve MYK oy kullanmayacak! Muhaliflerden protesto

Başkan Erdoğan CHPyi özetledi! İta amiri kulağına fısıldıyor Özgür Özel konuşuyor | 100 yıllık partiyi hırsızlık çetesinin fedaisi ettiler 15 Eylül'deki şaibeli kurultay davasından yine erteleme çıkmasıyla rahat bir nefes alan parti yönetimi, bugün saat 10.00'da Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde olağanüstü kurultayı toplayacak. Mahkeme sürecini biraz daha çıkmaza sürüklemek adına, kasım ayı başında ise bu kez 39. Olağan Kurultay'ın yapılması bekleniyor.

Sabah'ta yer alan habere göre, Bugünkü kurultayda genel başkan, PM, YDK hakkında ayrı ayrı güven oylaması yapılacak. Ardından yine bu makamlara dönük olarak seçimler gerçekleştirilecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tek aday olması ve A takımını bozmayarak yola devam etmesi bekleniyor.