CHP olağanüstü kurultaya gidiyor... Özgür Özel'den blok liste dayatması! Kılıçdaroğlu'na "Gel şaibeyi akla" telefonu

CHP'de olağanüstü kurultay öncesi hareketli saatler yaşanıyor. Tek aday olarak blok liste dayatmasıyla mindere çıkacak olan Özgür Özel'den "Mutlak butlan çıkarsa görevi devralır" denilen Kemal Kılıçdaroğlu'na manidar bir telefon gitti. Özel, Kılıçdaroğlu'nu olağanüstü kurultaya "izleyici" olarak çağırdı. Kılıçdaroğlu'nun "şaibeyi aklayan taraf" olmak istemediği için olağanüstü kurultaya katılmayacağı konuşuluyor. Çünkü Kılıçdaroğlu Özel yönetiminin bu kurultayı şaibeden sıyrılmak için yaptığını düşünüyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Cumhuriyet Halk Partisi, 38. Olağan Kurultay ve İstanbul İl Kongresi'nde imza atılan şaibeler sonrası "mutlak butlan" korkusuyla bir yılda ikinci kez olağanüstü kurultaya gidiyor.

2 Eylül'de İstanbul İl Kongresi'nin "oylamada hile" gerekçesiyle iptal edilmesi sonrası Genel Merkez'i panikletti.

Özgür Özel ve A Takımı kurultaya iptal davasından mutlak butlan çıkması ihtimaline karşı "olağanüstü kurultay" kararı aldı.

BLOK LİSTE DAYATMASI

Özgür Özel'in "tek aday" olacağı olağanüstü kurultayda "blok liste" liste yöntemiyle parti organlarına seçilecek üyeler oya sunulacak.




OĞUZ KAAN SALICI LİSTE ÇIKARMIYOR

6 Nisan Kurultayı'nda, "Denge denetleme listesi" adı altında PM için karşı liste çıkaran İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı ise bu kez liste çıkarmayacağını açıkladı.

X sosyal medya hesabından açıklama yapan Salıcı, "Almış olduğum bu karar ne bir vazgeçiş ne de kabulleniştir" görüşüne yer verdi. Salıcı kararının gerekçesinin, "partimizi şahsi hırslardan ve gereksiz gerilimlerden koruma" olduğunu söyledi.



KILIÇDAROĞLU'NU ARADI

Öte yandan Özgür Özel, "Mutlak butlan çıkarsa görevi devralır" denilen Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayıp olağanüstü kurultaya davet etti.

Özel Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın'ı telefonla aradı.

Kemal Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultaya gidecek mi? Takvim.com.tr CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekine ulaştı... 21 Eylülü işaret ettiKemal Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultaya gidecek mi? Takvim.com.tr CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekine ulaştı... 21 Eylülü işaret etti



KILIÇDAROĞLU GİDECEK Mİ?

Peki, Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin 21 Eylül'deki olağanüstü kurultayına gidecek mi?

Takvim.com.tr'nin CHP'deki kaynaklarından edindiği bilgiye göre Kılıçdaroğlu, bahse konu kurultaya katılmayacak. Kılıçdaroğlu Özel yönetiminin bu kurultayı şaibeden sıyrılmak için yaptığını düşünüyor. "Şaibeyi aklayan taraf" olmak istemediği için katılmak istemediği belirtiliyor.

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi de bugünkü köşe yazısında "Pazar günü yapılacak olan kurultaya Kemal Kılıçdaroğlu gidecek mi? Giderse salonda nasıl karşılanacak? Bana gelen bilgiler Kılıçdaroğlu'nun kurultaya katılmayacağı yönünde" ifadelerini kullandı.

