CHP olağanüstü kurultaya gidiyor... Özgür Özel'den blok liste dayatması! Kılıçdaroğlu'na "Gel şaibeyi akla" telefonu





KILIÇDAROĞLU GİDECEK Mİ?



Peki, Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin 21 Eylül'deki olağanüstü kurultayına gidecek mi?

Takvim.com.tr'nin CHP'deki kaynaklarından edindiği bilgiye göre Kılıçdaroğlu, bahse konu kurultaya katılmayacak. Kılıçdaroğlu Özel yönetiminin bu kurultayı şaibeden sıyrılmak için yaptığını düşünüyor. "Şaibeyi aklayan taraf" olmak istemediği için katılmak istemediği belirtiliyor.

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi de bugünkü köşe yazısında "Pazar günü yapılacak olan kurultaya Kemal Kılıçdaroğlu gidecek mi? Giderse salonda nasıl karşılanacak? Bana gelen bilgiler Kılıçdaroğlu'nun kurultaya katılmayacağı yönünde" ifadelerini kullandı.

