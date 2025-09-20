CHP olağanüstü kurultaya gidiyor... Özgür Özel'den blok liste dayatması! Kılıçdaroğlu'na "Gel şaibeyi akla" telefonu

Cumhuriyet Halk Partisi, 38. Olağan Kurultay ve İstanbul İl Kongresi'nde imza atılan şaibeler sonrası "mutlak butlan" korkusuyla bir yılda ikinci kez olağanüstü kurultaya gidiyor.
2 Eylül'de İstanbul İl Kongresi'nin "oylamada hile" gerekçesiyle iptal edilmesi sonrası Genel Merkez'i panikletti.
Özgür Özel ve A Takımı kurultaya iptal davasından mutlak butlan çıkması ihtimaline karşı "olağanüstü kurultay" kararı aldı.
BLOK LİSTE DAYATMASI
Özgür Özel'in "tek aday" olacağı olağanüstü kurultayda "blok liste" liste yöntemiyle parti organlarına seçilecek üyeler oya sunulacak.
OĞUZ KAAN SALICI LİSTE ÇIKARMIYOR
6 Nisan Kurultayı'nda, "Denge denetleme listesi" adı altında PM için karşı liste çıkaran İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı ise bu kez liste çıkarmayacağını açıkladı.
X sosyal medya hesabından açıklama yapan Salıcı, "Almış olduğum bu karar ne bir vazgeçiş ne de kabulleniştir" görüşüne yer verdi. Salıcı kararının gerekçesinin, "partimizi şahsi hırslardan ve gereksiz gerilimlerden koruma" olduğunu söyledi.
KILIÇDAROĞLU'NU ARADI
Öte yandan Özgür Özel, "Mutlak butlan çıkarsa görevi devralır" denilen Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayıp olağanüstü kurultaya davet etti.
Özel Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın'ı telefonla aradı.