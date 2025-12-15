





TÜRK DÜNYASI VİZYON BELGESİ



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü'nün yıl dönümünde parti olarak hazırladıkları "Türk Dünyası Vizyon Belgesi"nin detaylarını anlattı.



"Türk devletlerimizin yanı sıra yaklaşık 6 milyon kilometrekarelik bir yüz ölçümüne sahip olan akraba ve soydaş topluluklarımız da bizim sorumluluk ve etkileşim alanımızda" diyen Zorlu, Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Doğu olmak üzere pek çok yerde aynı dili konuşan soydaşlar bulunduğunu aktardı.



4 TEMEL BAŞLIK



Zorlu, devletler arasındaki ilişkileri artırırken aynı zamanda bu toplulukların da yaşadıkları ülkelerde kültürlerini dillerini hak ettikleri şekilde sürdürebilmeleri için gerekli çalışmaları, işbirliklerini yürütmeye devam ettiklerini söyledi. Başkan Erdoğan'ın tensipleriyle AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde parti bünyesinde Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığının kurulduğunu hatırlatan Zorlu, o tarihten bu yana 4 temel başlıkta çalışmaları yoğunlaştırdıklarını bildirdi.



Zorlu, bu başlıkları şöyle sıraladı:

"Birincisi politika üretme. Bir diğeri, ülke genelinde teşkilatlarımızın dağılması, yaygınlaşması ki 81 ilde şu anda Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığımızı teşkilatlandırdık. Bunun yanı sıra devletler arası ilişkilerde de bir koordinasyon, istişare mekanizmasının zemini olmaya çalıştık. Bu anlamda da ilgili ülkelere ziyaretlerimiz söz konusu oldu. Burada bakanlıklarımızla koordineli bir biçimde ürettiğimiz politikaları hayata geçirecek adımları attık, görüşmeleri yaptık. Devlet başkanları başta olmak üzere meclis başkanları ve ilgili bakanlıklarla, en önemlisi de o ülkelerdeki iktidarda bulunan siyasi partilerle anlaşmalar imzaladık ve işbirliklerimizi genişletiyoruz."