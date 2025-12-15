PODCAST CANLI YAYIN

AK Parti'den Türk Dünyası Vizyon Belgesi! Başkan Erdoğan önemli mesajlar verecek: Ticarette 100 milyar dolar hedefi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Türk Dünyası Vizyon Belgesi Tanıtım Programı'nda önemli açıklamalarda bulunacak. Türk dünyasının birliğini hedefleyen Vizyon Belgesi ile 100 milyar dolarlık dış ticaret hacmi belirlendi. Programa Türk Devletleri Teşkilatı'ndan üst düzey katılım oldu. Bahse konu belge Türkçenin yanı sıra 6 farklı dilde ve ortak Türk alfabesi yazımıyla da yayınlanacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Türk Dünyası Vizyon Belgesi Tanıtım Programı'na katılacak.

Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda önemli açıklamalarda bulunacak.

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATINDAN ÜST DÜZEY KATILIM

Programa Türk Devletleri Teşkilatı üyesi 7 devletin iktidardaki siyasi parti temsilcileri katıldı.

Vizyon Belgesi, Türkçenin yanı sıra 6 farklı dilde ve ortak Türk alfabesi yazımıyla da yayınlanacak.




TÜRK DÜNYASI VİZYON BELGESİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü'nün yıl dönümünde parti olarak hazırladıkları "Türk Dünyası Vizyon Belgesi"nin detaylarını anlattı.

"Türk devletlerimizin yanı sıra yaklaşık 6 milyon kilometrekarelik bir yüz ölçümüne sahip olan akraba ve soydaş topluluklarımız da bizim sorumluluk ve etkileşim alanımızda" diyen Zorlu, Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Doğu olmak üzere pek çok yerde aynı dili konuşan soydaşlar bulunduğunu aktardı.

4 TEMEL BAŞLIK

Zorlu, devletler arasındaki ilişkileri artırırken aynı zamanda bu toplulukların da yaşadıkları ülkelerde kültürlerini dillerini hak ettikleri şekilde sürdürebilmeleri için gerekli çalışmaları, işbirliklerini yürütmeye devam ettiklerini söyledi. Başkan Erdoğan'ın tensipleriyle AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde parti bünyesinde Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığının kurulduğunu hatırlatan Zorlu, o tarihten bu yana 4 temel başlıkta çalışmaları yoğunlaştırdıklarını bildirdi.

Zorlu, bu başlıkları şöyle sıraladı:

"Birincisi politika üretme. Bir diğeri, ülke genelinde teşkilatlarımızın dağılması, yaygınlaşması ki 81 ilde şu anda Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığımızı teşkilatlandırdık. Bunun yanı sıra devletler arası ilişkilerde de bir koordinasyon, istişare mekanizmasının zemini olmaya çalıştık. Bu anlamda da ilgili ülkelere ziyaretlerimiz söz konusu oldu. Burada bakanlıklarımızla koordineli bir biçimde ürettiğimiz politikaları hayata geçirecek adımları attık, görüşmeleri yaptık. Devlet başkanları başta olmak üzere meclis başkanları ve ilgili bakanlıklarla, en önemlisi de o ülkelerdeki iktidarda bulunan siyasi partilerle anlaşmalar imzaladık ve işbirliklerimizi genişletiyoruz."





"BÜTÜN TÜRK DEVLETLERİNDEKİ SİYASİ PARTİLER BİR ARAYA GELECEK"

Gelecek yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde "Birinci Türk Dünyası Diplomasi ve Siyaset Forumu"nu toplayacaklarını bildiren Zorlu, artık sadece AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı değil bütün Türk devletlerindeki siyasi partilerin bir araya geleceğini aktardı.

Zorlu, 2026'da Türkiye'nin Türk Devletleri Teşkilatının 13'üncü Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağı için yoğun bir şekilde çalışmalar sürdürdüklerini anlattı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, "AK Parti Türk Dünyası Vizyon Belgemizi 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü'nün yıl dönümünde açıklayacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleri ve yüksek bir katılımla vizyon belgemizin detaylarını, ana başlıklarını hem Türkiye'ye, hem de Türk devletlerimizdeki soydaşlarımıza anlatacağız." dedi. Zorlu, "Cumhurbaşkanı'mızın ifadesiyle '21. yüzyılı Türk Dünyası Yüzyılı yapma' hedefimizin temel yapı taşlarını hep birlikte görmüş olacağız." ifadelerini kullandı.


TÜRK DÜNYASININ 100 MİLYAR DOLARLIK BİR DIŞ TİCARET HEDEFİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, açıklayacakları vizyon belgesinde yer alacak detaylara ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Belgemizde, Türk dünyasını neresi olarak görüyoruz, bunun tarihi bağlamını anlatıyoruz. Bununla birlikte bir durum analizi yaptık. Bugün Türk Devletleri Teşkilatının olduğu bu coğrafyada ekonomiden ticarete, enerjiden ulaştırmaya kadar nereye gelmişiz, bunu ifade ediyoruz. Stratejik hedeflerimizi kısa, orta ve uzun vadede ortaya koyduk. Bir somut ipucu olsun, uzun vadede Türk dünyasının 100 milyar dolarlık bir dış ticaret hedefine ulaşmasını arzu ediyoruz. Bununla birlikte bazı yeni kurumsal yapılar öneriyoruz. İnşallah bunları Cumhurbaşkanı'mızın konuşmasında hep birlikte görme şansımız olacak."

AK Parti'nin son Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında bir sunum yaptığını belirten Zorlu, "MYK'de benim ilk yaptığım sunumdu. Hem başkanlığımızın çalışmalarını Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve MYK üyelerimize aktarma fırsatımız oldu hem de bu hedeflere ilişkin değerlendirme yaptık. Şunu büyük bir memnuniyetle ve gururla ifade etmek isterim ki başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere AK Parti'miz, Türk dünyasının geleceği, işbirliği ve küresel denklemde bizlerin çok daha güçlü bir aktör olmasına yönelik kararlı irademiz söz konusu." ifadelerini kullandı.

