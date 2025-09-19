Aziz İhsan Aktaş'tan flaş açıklamalar

İBB'de ve ilçe belediyelerinde birçok olaya tanıklık eden itirfaçı iş adamı Aziz İhsan Aktaş, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, İmamoğlu'nun kendisine rakip olan bazı CHP'li isimlerle nasıl uğraştığını bir bir anlattı. "Ekrem İmamoğlu ile Rıza Akpolat arasındaki çok ciddi rekabet vardı. İstanbul il ve ilçe kongrelerinde aralarında rekabet vardı, yarış içindeydiler. Kendi aralarındaki kavga ve siyasi rekabet nedeniyle birbirlerini ihbar etmeleri sonucu yolsuzluklar patladı" ifadesini kullandı.



KONUŞMALARA TANIK OLDUM

Aktaş "Hak edişlerimi almak için belediyeye uğradığım dönemde sohbetlerde buna tanık oluyordum. Beşiktaş Belediyesi'ne yapılan ilk operasyonun siyasi çekişmeden dolayı yapıldığını düşünüyorum. Bizim hak edişlerimizi alabilmek için, belediye başkanına ait şirketin aracının yüksek bir rakama bize satılması söz konusu. Bu konunun belediye içindeki kişiler tarafından ihbar edilmesi. Belediye içinde Ekrem Bey'e yakınlık duyanlar da var, Rıza Bey'e yakın olanlar da var. Biz ekiplerden uzak durmaya çalışıyorduk, taraf olmamaya çalışıyorduk. Birbirlerini sevmiyorlardı. Görüyorduk birbirlerini sevmiyorlardı. Akpolat, Ekrem Bey'in davaların sonuçlarını basından takip ediyordu. Bunu takip ederken de hislerini ortaya koyuyordu" dedi.

Aktaş, "Devletimize yardımcı olmak amacıyla etkin pişmanlıktan yararlandım. Herhangi bir baskı olmaksızın etkin pişmanlıktan yararlanmak için başvurumu yaptım" dedi.



İBB'den 15 milyon liranın, İmamoğlu'nun kampanya danışmanı Özkan'ın Öykü adlı şirketine aktığı ortaya çıktı.



GİZLİ KASA İSTİFA ETTİ

İmamoğlu'nun gizli kasası olarak anılan Ertan Yıldız, CHP'den istifa etti. Yıldız, etkin pişmanlıktan yararlanıp tahliye olmuştu.