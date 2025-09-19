PODCAST CANLI YAYIN

Aziz İhsan Aktaş'tan flaş açıklamalar

İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmalarında itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş, “İmamoğlu ile Akpolat arasındaki kavga ve siyasi rekabet nedeniyle birbirlerini ihbar etmeleri sonucu yolsuzluklar patladı” dedi

Giriş Tarihi:
Aziz İhsan Aktaş'tan flaş açıklamalar

İBB'de ve ilçe belediyelerinde birçok olaya tanıklık eden itirfaçı iş adamı Aziz İhsan Aktaş, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, İmamoğlu'nun kendisine rakip olan bazı CHP'li isimlerle nasıl uğraştığını bir bir anlattı. "Ekrem İmamoğlu ile Rıza Akpolat arasındaki çok ciddi rekabet vardı. İstanbul il ve ilçe kongrelerinde aralarında rekabet vardı, yarış içindeydiler. Kendi aralarındaki kavga ve siyasi rekabet nedeniyle birbirlerini ihbar etmeleri sonucu yolsuzluklar patladı" ifadesini kullandı.

KONUŞMALARA TANIK OLDUM
Aktaş "Hak edişlerimi almak için belediyeye uğradığım dönemde sohbetlerde buna tanık oluyordum. Beşiktaş Belediyesi'ne yapılan ilk operasyonun siyasi çekişmeden dolayı yapıldığını düşünüyorum. Bizim hak edişlerimizi alabilmek için, belediye başkanına ait şirketin aracının yüksek bir rakama bize satılması söz konusu. Bu konunun belediye içindeki kişiler tarafından ihbar edilmesi. Belediye içinde Ekrem Bey'e yakınlık duyanlar da var, Rıza Bey'e yakın olanlar da var. Biz ekiplerden uzak durmaya çalışıyorduk, taraf olmamaya çalışıyorduk. Birbirlerini sevmiyorlardı. Görüyorduk birbirlerini sevmiyorlardı. Akpolat, Ekrem Bey'in davaların sonuçlarını basından takip ediyordu. Bunu takip ederken de hislerini ortaya koyuyordu" dedi.

Aktaş, "Devletimize yardımcı olmak amacıyla etkin pişmanlıktan yararlandım. Herhangi bir baskı olmaksızın etkin pişmanlıktan yararlanmak için başvurumu yaptım" dedi.

İBB'den 15 milyon liranın, İmamoğlu'nun kampanya danışmanı Özkan'ın Öykü adlı şirketine aktığı ortaya çıktı.

GİZLİ KASA İSTİFA ETTİ
İmamoğlu'nun gizli kasası olarak anılan Ertan Yıldız, CHP'den istifa etti. Yıldız, etkin pişmanlıktan yararlanıp tahliye olmuştu.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan BM Zirvesi öncesi Abbas'ı kabul etti! Öncelik Gazze'de acil ateşkes... "İslam dünyası İsrail'e karşı bir ve beraber olmalı"
Başkan Erdoğan bugün TEKNOFEST 2025'e katılacak! "Tüm vatandaşlarımı TEKNOFEST'i ziyaret etmeye davet ediyorum"
Trendyol
Emekli zammı yavaş yavaş belli oluyor... En az 18 bin TL!
Cimbom darmadağın! Eintracht Frankfurt - Galatasaray: 5-1 | MAÇ SONUCU
Türkiye'nin gökyüzündeki gururu! SOLOTÜRK pilotları nefes kesen gösterilerin perde arkasını TAKVİM'e anlattı | "Havacılık kalbinize düşen bir tutku"
Aşk ve Gözyaşı
Kim Milyoner Olmak İster'de Gazze sorusu! "Gazze'de İsrail tarafından her gün katledilen çocuk sayısı kaçtır?" | Oktay Kaynarca doğru cevap sonrası alkış istemedi: "Bu meseleye en çok sahip çıkan ülkelerden bir tanesiyiz"
Trump ve Starmer arasında "Filistin" çatlağı: İngiltere ile fikir ayrılıklarımız var | "Putin beni hayal kırıklığına uğrattı"
Bahçeli'den ABD-İsrail'e karşı "Türkiye-Rusya-Çin ittifakı" önerisi! Netanyahu'ya sert daldı: Kudüs namustur kaderine terk etmeyeceğiz
Sergen Yalçın'dan orta saha kararı! Göztepe maçında forma o yıldızların
Şehit yakınları ve gaziler Beştepe'de! Başkan Erdoğan'dan Netanyahu'ya "Kudüs" tokadı: Biz bu coğrafyada ev sahibiyiz, oyunları bozacağız
Brigitte Macron kadın olduğunu kanıtlamaya çalışıyor! ABD mahkemesine fotoğraf sunacak
MSB duyurdu! Doğu Akdeniz’de Türkiye-Mısır tatbikatı... GKRY'ye İsrail uyarısı... "TSK'nın Suriye'de terörle mücadelesi sürecek"
Fransa'da hayat durduran grev! Yüzbinler sokaklarda: Protestocuların ellerinde Filistin bayrakları
Siyonist İsrail Süveyda’daki Dürzileri silahlandırıyor: Kirli ittifakın arkasından Davut Koridoru çıktı
RTÜK sapkınlığa ve müstehcenliğe "dur" dedi! 5 dijital platforma ceza yağdı... Aralarında Netflix ve Disney de var
Aziz İhsan Aktaş’tan dikkat çeken iddia: Ekrem İmamoğlu ile Rıza Akpolat kavgası yolsuzlukları ortaya çıkardı
Suriye’de Tom Barrack çelişkisi! Washington üst düzey diplomatlarını aniden görevden aldı
MHP'den "Bahçeli Modeli" çıkışı! Feti Yıldız "Literatüre geçecek" diyerek anlattı: Barış için önemli bir anahtar