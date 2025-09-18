SMA yazılı araçla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü trafiğe kapatan sanığa 10 ay hapis cezası verildi

İstanbul'da 14 Haziran 2024'de Resul Can Çatı isimli şahıs, bomba süsü verilmiş düzenekle birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü, üzerinde 'SMA' yazısı bulunan bir araçla trafiğe kapatmıştı. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılarak sanık Çatı hakkında iddianame hazırlanmıştı.



HALK ARASINDA ENDİŞE, KORKU VE PANİK OLUŞTURDUĞU BELİRTİLDİ

Hazırlanan iddianamede Çatı'nın kara yolu ulaşımının güven içinde akışını bozduğu, başka insanların hayatı ve sağlığı açısından tehlikeye neden olduğu, ayrıca halk arasında endişe, korku ve panik oluşturarak 'tehdit' eylemini gerçekleştirdiği belirtilmişti. İddianamenin kabul edilmesinin ardından İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nce yapılan yargılama karara bağlandı.





SMA hastası çocukların durumuna üzüldüğünden böyle bir eylem gerçekleştirdiğini söyledi

Mahkemede savunma yapan sanık Çatı, daha önce medyada SMA hastası çocukların durumunu gördüğünden dolayı bu duruma üzüldüğünü belirterek, ''Dikkat çekmek için böyle bir eylem gerçekleştirdim. Sonuçlarının böyle olacağını bilemedim. Son derece pişmanım, kastım trafik güvenliğini tehlikeye sokmak değildi. Daha önce psikiyatri servisinde tedavi gördüm, atılı suçlamayı kabul etmiyorum'' ifadelerini kullandı.



10 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Kararını açıklayan mahkeme ise sanık Resul Can Çatı'yı 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.