PKK elebaşı Duran Kalkan'dan Terörsüz Türkiye'ye sabotaj! İmralı şartı sundu komisyonu hedef aldı

Terörsüz Türkiye'de etkisiz eleman haline gelecek terör örgütü PKK elebaşlarından süreci sabote edecek açıklamalar geliyor. Son olarak elebaşı Duran Kalkan, İmralı şartıyla Türkiye'yi hedef aldı. Türkiye'de süreci sabote etmeye çalışan ırkçı söylemleri bahane eden Kalkan, "Kendimizi zor tutuyoruz, sabır gösteriyoruz." elebaşı Karayılan'ın süreci sabote etme tehdidini yineledi.

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarını sürdürürken terör örgütü PKK'nın elebaşları süreci sabote etmek her türlü yolu deniyor.

PKK elebaşı Duran Kalkan'dan alçak tehdit: “Kendimizi zor tutuyoruz”

ELEBAŞI HADDİNİ AŞTI

Son olarak örgütün yayın organına açıklamalarda bulunan elebaşlarından Duran Kalkan haddini aştı. Meclis'te devam eden sürece rağmen hiçbir ilerleme kaydedilmediğini iddia ederek provokasyona girişen teröristbaşı Duran, "Özgürleşmiş Önder Apo dışında hiç kimse savaşçıdan silahını alamaz." diyerek Türkiye'yi tehdit etti.

PKK elebaşı Duran Kalkan (Sosyal medya)PKK elebaşı Duran Kalkan (Sosyal medya)

BARIŞ İKLİMİNE IRKÇI BAHANE

Türkiye'de süreci sabote etmeye çalışan ırkçı siyasi grupların söylemlerini bahane olarak kullanan Duran, "Toplum hala ırkçı, şoven, Kürt düşmanı sözlerle zehirlenmeye çalışıyor." ifadeleriyle zehirli diliyle toplumun büyük bir bölümünde filizlenen barış iklimini hedef aldı.

PKK elebaşı Duran Kalkan (Sosyal medya)PKK elebaşı Duran Kalkan (Sosyal medya)

SÜRECİ BOZMA TEHDİDİ

Silah bırakmadıklarını iddia eden elebaşı Duran, "Kendimizi zor tutuyoruz, sabır gösteriyoruz. Dağda eve koşmaya hazır çocuk falan yok." sözleriyle geçtiğimiz günler Murat Karayılan'ın dillendirdiği Terörsüz Türkiye sürecini bozma tehdidi yineledi.

Kanlı bir propaganda yapan Kalkan, dağa kaçırdıkları gençler üzerinden aileleri de hedef aldı. Teröristbaşı, "Böyle sürdürülürse gençler burunlarından soluyor. Yenileri de katılır." dedi.

DEM PARTİ'DEN KOMİSYON ÇALIŞMALARINA DESTEK

Öte yandan Duran'ın tehditlerine rağmen, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarına destek verdikleri ifade etti.

DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit (DHA)DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit (DHA)

PARTİLERDEN ARKADAŞLARLA TEMAS HALİNDEYİZ

Koçyiğit, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmalarının verimsiz olduğu yönünde bazı görüşler var. Bunları nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Komisyon'un yaptığının çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Komisyon'u verimsiz olarak nitelendirmeyi yanlış buluruz ama eksiklikleri elbette vardır. Biz, eksiklikler giderilsin diye söz kuruyoruz, öneri yapıyoruz. Sayın Meclis Başkanımızla da diğer partilerden arkadaşlarımızla da sürekli temas halindeyiz."

PKK zıplıyor... Avukatları kıvranıyor... Teröristbaşı Umut Hakkı mı istiyor? Öcalandan yeni açıklama: Süreç hukuksal çözüm aşamasına geldiPKK zıplıyor... Avukatları kıvranıyor... Teröristbaşı Umut Hakkı mı istiyor? Öcalandan yeni açıklama: Süreç hukuksal çözüm aşamasına geldi
PKKnın Karayılanından süreci bozma tehdidi! İsrailden medet umuyor Avrupadan aman dileniyor: Biz çözümsüz değiliz...PKKnın Karayılanından süreci bozma tehdidi! İsrailden medet umuyor Avrupadan aman dileniyor: Biz çözümsüz değiliz...

