PKK elebaşı Duran Kalkan'dan Terörsüz Türkiye'ye sabotaj! İmralı şartı sundu komisyonu hedef aldı

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarını sürdürürken terör örgütü PKK'nın elebaşları süreci sabote etmek her türlü yolu deniyor.PKK elebaşı Duran Kalkan'dan alçak tehdit: “Kendimizi zor tutuyoruz”
ELEBAŞI HADDİNİ AŞTI
Son olarak örgütün yayın organına açıklamalarda bulunan elebaşlarından Duran Kalkan haddini aştı. Meclis'te devam eden sürece rağmen hiçbir ilerleme kaydedilmediğini iddia ederek provokasyona girişen teröristbaşı Duran, "Özgürleşmiş Önder Apo dışında hiç kimse savaşçıdan silahını alamaz." diyerek Türkiye'yi tehdit etti.
BARIŞ İKLİMİNE IRKÇI BAHANE
Türkiye'de süreci sabote etmeye çalışan ırkçı siyasi grupların söylemlerini bahane olarak kullanan Duran, "Toplum hala ırkçı, şoven, Kürt düşmanı sözlerle zehirlenmeye çalışıyor." ifadeleriyle zehirli diliyle toplumun büyük bir bölümünde filizlenen barış iklimini hedef aldı.
SÜRECİ BOZMA TEHDİDİ
Silah bırakmadıklarını iddia eden elebaşı Duran, "Kendimizi zor tutuyoruz, sabır gösteriyoruz. Dağda eve koşmaya hazır çocuk falan yok." sözleriyle geçtiğimiz günler Murat Karayılan'ın dillendirdiği Terörsüz Türkiye sürecini bozma tehdidi yineledi.
Kanlı bir propaganda yapan Kalkan, dağa kaçırdıkları gençler üzerinden aileleri de hedef aldı. Teröristbaşı, "Böyle sürdürülürse gençler burunlarından soluyor. Yenileri de katılır." dedi.
DEM PARTİ'DEN KOMİSYON ÇALIŞMALARINA DESTEK
Öte yandan Duran'ın tehditlerine rağmen, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarına destek verdikleri ifade etti.