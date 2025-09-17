PKK elebaşı Duran Kalkan'dan Terörsüz Türkiye'ye sabotaj! İmralı şartı sundu komisyonu hedef aldı

DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit (DHA)

PARTİLERDEN ARKADAŞLARLA TEMAS HALİNDEYİZ



Koçyiğit, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmalarının verimsiz olduğu yönünde bazı görüşler var. Bunları nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Komisyon'un yaptığının çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Komisyon'u verimsiz olarak nitelendirmeyi yanlış buluruz ama eksiklikleri elbette vardır. Biz, eksiklikler giderilsin diye söz kuruyoruz, öneri yapıyoruz. Sayın Meclis Başkanımızla da diğer partilerden arkadaşlarımızla da sürekli temas halindeyiz."