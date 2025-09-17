PODCAST CANLI YAYIN

MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'da! Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü: Türkiye her türlü desteği vermeye hazır!

Son dakika haberi! Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere gittiği Suriye'nin başkenti Şam'da, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi. Görüşmede, Suriye'nin yeni hükümetinin iç ve dış tehditlere karşı verdiği mücadeleye de değinilerek, Türkiye'nin, Şam yönetimine ihtiyaç duyduğu her türlü desteği vermeye hazır olduğu belirtildi. Kalın'ın iç ve dış tehditlere karşı Türkiye'nin desteğinin Suriye ile olduğunu hatırlatması akıllara Başkan Erdoğan'ın Katar'daki sözlerini getirdi. Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde, "İsrail'i durduracak güce sahibiz. Filistin devleti kurulana kadar mücadele sürecek. Savunma alanındaki tecrübelerimizi paylaşmaya hazırız." ifadelerini kullanmıştı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere gittiği Suriye'nin başkenti Şam'da, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi.

MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Şam'a kritik ziyaret

İKİLİ İLİŞKİLER MASADA

Güvelik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kalın ve Şara arasında yapılan görüşmede, ikili ve bölgesel güvenlik meseleleri ele alındı.

Suriye'nin toprak bütünlüğü, egemenliği, siyasi istikrarı ve toplumsal barışın öneminin altı çizilen görüşmede, Türkiye'nin her zaman Suriye'nin yanında olacağı bir kez daha vurgulandı.

MİT Başkanı Kalın geçtiğimiz aylarda Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya gelmişti. (AA)MİT Başkanı Kalın geçtiğimiz aylarda Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya gelmişti. (AA)

TÜRKİYE ŞAM'IN İHTİYAÇ DUYDUĞU HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE HAZIR

Görüşmede, Suriye'nin yeni hükümetinin iç ve dış tehditlere karşı verdiği mücadeleye de değinilerek, Türkiye'nin, Şam yönetimine ihtiyaç duyduğu her türlü desteği vermeye hazır olduğu belirtildi.

Terör örgütü DEAŞ ile mücadelenin de görüşüldüğü görüşmede, Suriye'de kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, sınır güvenliği ve gümrük kapıları, ekonomik şartların iyileştirilmesi ve Suriyeli mültecilerin gönüllü ve güvenli şekilde ülkelerine geri dönüşlerine yönelik meseleler de ele alındı.

SURİYE'Yİ YALNIZ BIRAKMAYIZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada, SDG'nin bölücülük faaliyetlerinin sonuç vermeyeceğinin altını çizmişti. Başkan Erdoğan, "Biz burada kesinlikle Suriye'yi yalnız bırakamayız. Onun için de ilgili arkadaşlarım başta Dışişleri Bakanım, İstihbarat Başkanım, Suriye ile sıkı bir diyalog içerisindeler. Suriye'de artık eski zamanlar geride kaldı." ifadeleri kullandı.

Başkan Erdoğan ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara (AA)Başkan Erdoğan ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara (AA)

Başkan Erdoğan bir basın mensubunun sorduğu, "Şam yönetimiyle SDG arasındaki entegrasyon süreci ne durumda? Türkiye, bu sorunun barışçıl bir şekilde çözümü konusunda bir inisiyatif yürütüyor mu? Günün sonunda bu işin nereye varması bekleniyor?" sorusuna şu cevabı vermişti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveye katılan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveye katılan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. (AA)

"Şu anda Suriye'de birlik ve beraberliğin sağlanması ve kalıcı barışın ülkenin her köşesinde hakim olması tabii ki bizim Türkiye olarak en büyük arzumuzdur. Bunun için Suriye halkının yanında durmaya devam ediyoruz. Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Ahmed Şara ile bir görüşmemiz oldu. Onunla da bu konuları etraflıca ele aldık. Suriye Demokratik Güçleri konusunda bizim onlara yönelik mesajlarımız da belli. Suriye Demokratik Güçleri ile Şam yönetimi arasındaki entegrasyon arayışları Suriye'nin toprak bütünlüğü açısından önemli bir adım. Zaman zaman Suriye yeniden tek yürek ve tek yumruk olmasın diye kışkırtmalar yaşanıyor. Suriye'de şu anda uluslararası diplomasiyle yerel dinamiklerin iç içe geçtiği karmaşık bir süreç var. Biz burada kesinlikle Suriye'yi yalnız bırakamayız. Onun için de ilgili arkadaşlarım başta Dışişleri Bakanım, İstihbarat Başkanım, Suriye ile sıkı bir diyalog içerisindeler. Suriye'de artık eski zamanlar geride kaldı. Şimdi Suriye'de yeni bir dönem başladı. Ancak biliyorsunuz güneyden İsrail, Suriye'yi sıkıştırıyor, yıpratmaya çalışıyor. Oradan "böl, parçala, yönet mantığıyla" bir şeyler koparmanın gayreti içerisindeler. Tüm bunlara rağmen Suriye'de herkesi kucaklamayı önemseyen bir yönetim şu anda iş başında. Bu, Suriye'de dengeleri değiştirmiştir ve bunu şu anda hazmedemeyenler var. Herkesin bu yeni durumu iyi anlaması, adımlarını buna göre atması en doğru, en basiretli ve Suriye'nin şartlarına en uygun yol olacaktır. Şimdi ben sizlere de sormak isterim. Barış ile hep beraber kazanmak varken çatışmayla kaybetmek niye? Bunun üzerine duralım. Provokasyonlara kapılmadan, yanlış yollara sapmadan, Müslüman kanından beslenenlerin oyunlarına gelmeden, ilerlememiz şart. Biz, hiçbir ayrım yapmadan tüm Suriyelilerin yanındayız. Özellikle başta Dışişleri Bakanım olmak üzere İstihbarat Başkanım çok sıkı bir diyalog ve ilişki ile Suriye'nin yönetimindeki muhataplarıyla sık sık görüşmeler yapıyorlar. Bu görüşmeleri de sürdürecekler. Sonunda kazanan inşallah inanıyorum ki Suriye olacaktır, bütün bölgemiz olacaktır."

Başkan Erdoğandan Katar dönüşü Terörsüz Türkiye açıklaması: Kurulan tuzakları bozduk ve bozacağızBaşkan Erdoğandan Katar dönüşü Terörsüz Türkiye açıklaması: Kurulan tuzakları bozduk ve bozacağız

