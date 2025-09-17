PODCAST CANLI YAYIN

PKK zıplıyor... Avukatları kıvranıyor... Teröristbaşı "Umut Hakkı" mı istiyor? Öcalan'dan yeni açıklama: Süreç hukuksal çözüm aşamasına geldi

İmralı'nın kapısı DEM Parti İmralı Heyeti'nden sonra teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatları için açıldı. 9 yıl aradan sonra avukatları ile görüşen Öcalan, "Barış ve demokratik toplum sürecinin kat ettiği merhale itibariyle hukuksal çözüm aşamasına gelindi" dedi. "Ortak yaşam" ve "demokratik cumhuriyet" vurgusu dikkat çekti. Kandil'deki elebaşlarının "umut hakkı olmazsa silah bırakmayız" provokasyonları sürerken Öcalan'ın avukatlarının da "umut hakkı" istemesi kafalarda soru işaret bıraktı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
PKK zıplıyor... Avukatları kıvranıyor... Teröristbaşı "Umut Hakkı" mı istiyor? Öcalan'dan yeni açıklama: Süreç hukuksal çözüm aşamasına geldi

Terörsüz Türkiye sürecinin nihayete ermesi için çalışmalar sürerken İmralı'yı DEM Parti İmralı Heyeti'nden sonra teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatları ziyaret etti.

Öcalan'ın avukatlığını yapan Asrın Hukuk Bürosu'ndan Raziye Öztürk, İbrahim Bilmez ve Cengiz Yürekli İmralı'da Öcalan'la görüştü.

Avukatlarıyla konuşan elebaşı Öcalan, ʺSüreç hukuksal çözüm aşamasına geldiʺ dedi (Takvim.com.tr)Avukatlarıyla konuşan elebaşı Öcalan, ʺSüreç hukuksal çözüm aşamasına geldiʺ dedi (Takvim.com.tr)


KANDİL'DE "UMUT HAKKI" PROVOKASYONU, İMRALI'DA AVUKAT GÖRÜŞÜ

Kandil'deki PKK elebaşlarının "umut hakkı olmazsa silah bırakmayız" provokasyonları sürerken Öcalan avukatları aracılığıyla "süreçte yeni aşama" mesajı verdi.

Öcalan, "Barış ve demokratik toplum sürecinin kat ettiği merhale itibariyle hukuksal çözüm aşamasına gelindi" dedi.

İmralı, avukat görüşü için açıldı İmralı, avukat görüşü için açıldı

"ORTAK YAŞAM" VE "DEMOKRATİK CUMHURİYET" VURGUSU

Avukatları Öcalan'ın demokratik ulus çerçevesinde ortak yaşamda ısrarcı olduğunu ve demokratik cumhuriyet projesine sahip olduğunu iddia etti.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

Kürt sorununun siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel birçok boyutunun olduğunu ve bu aşamada ara dönem yasalarını kapsayacak hukuksal çözümler gerektirdiğine ayrıca işaret etmiştir. Bir geçiş süreci olarak tanımlanabilecek bu dönemde gerçekleşen avukat ziyaretinin zamanlamasını da hukuk kapısının aralanması için bir işaret olarak değerlendirme istek ve umudunu belirtmiştir.



Öte yandan Öcalan'ın avukatları PKK'nın haftalardır sistematik bir provokasyon malzemesi haline getirdiği "Umut Hakkı" meselesi için "Demokratik hukuk inşasında ilksel bir adım olacak" dedi.

"Öcalan'ın rol ve muhataplığına denk bir yaklaşımın sergilenmesi barış ve demokratik toplum sürecine inanan herkesin asli sorumluluğu durumundadır" iddiası ortaya atıldı.

Bu durum "Teröristbaşı "Umut Hakkı" mı istiyor?" sorusunu akıllara getirdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI | Başkan Erdoğan'dan Dışişleri Bakanlığı yeni yerleşkesinin temel atma töreninde önemli açıklamalar
PKK zıplıyor... Avukatları kıvranıyor... Teröristbaşı "Umut Hakkı" mı istiyor? Öcalan'dan yeni açıklama: Süreç hukuksal çözüm aşamasına geldi
Borsa İstanbul
MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'da! Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüşecek
TEKNOFEST İstanbul kapılarını açtı! TAKVİM sahada.... NSosyal'den sonra "Küre" geliyor: "Çelik Kubbe için radarlar inşa ediyoruz"
Selçuk Bayraktar Gazze Kasabı Netanyahu'ya TAKVİM'den yanıt verdi: Birileri rahatsız oluyorsa olsun biz yolumuzdan dönmeyeceğiz
Türk Telekom
Ekonomik program rayında! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten A Haber'de enflasyon için net mesaj: 2026'da daha az hissedilecek
Trump’a İngiltere ziyaretinde Epstein’lı protesto! Şimdiden 4 kişi gözaltında: Öyle bir fotoğraf yansıttılar ki…
Emekliye 30 bin TL promosyon listesi geldi! Ziraat, Halkbank, TEB, Garanti dahil 12 bankadan dev fırsat! 16.000 -19.000 TL üstü maaş alanlar...
TAKVİM ne dediyse o! CHP'de 21 Eylül öncesi halef-selef teması... Özgür Özel Murat Emir'in evinde Kılıçdaroğlu'ndan ne isteyecek?
Katar’dan İslam NATO’su çıktı! İsrail’e karşı savunma paktı | Hindistan’da panik: Pakistan ve Türkiye…
Gürsel Tekin'den dikkat çekici açıklamalar! "Partinin içine FETÖ sızdı" | CHP’yi yok edecekler
Terörsüz Türkiye Komisyonu 10. kez toplandı: Söz sırası akademisyenlerde
Netanyahu Kudüs’ün peşinde! BM Zirvesi öncesi Rubio’yu yanına aldı Başkan Erdoğan’ı hedef gösterdi | 27 yıl sonra gelen itiraf
Sabahtan akşama ATV izlendi! Müge Anlı, Esra Erol ve Gözleri KaraDeniz ilk 3’te!
İsrail hem karadan hem havadan saldırıyor! Filistinlilere sürgün dayatması
Can Holding'in uluslararası kaçak sigara imparatorluğu! Firari baronlardan milyarlık kaçakçılık | Patron kardeşler 5 gündür firari
Balkanlardan soğuk hava geliyor: Yorganları çıkarın! İstanbul'da günlerce sürecek sağanak alarmı verildi | 17 Eylül Meteoroloji hava durumu
CHP'de şaibe kavgası | Yolsuzluk çetesinin sözcüsü Halk TV Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı! Avukatı firari Cafer’i bombaladı: Peşindeyim müptezel