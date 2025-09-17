PKK zıplıyor... Avukatları kıvranıyor... Teröristbaşı "Umut Hakkı" mı istiyor? Öcalan'dan yeni açıklama: Süreç hukuksal çözüm aşamasına geldi

Terörsüz Türkiye sürecinin nihayete ermesi için çalışmalar sürerken İmralı'yı DEM Parti İmralı Heyeti'nden sonra teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatları ziyaret etti.
Öcalan'ın avukatlığını yapan Asrın Hukuk Bürosu'ndan Raziye Öztürk, İbrahim Bilmez ve Cengiz Yürekli İmralı'da Öcalan'la görüştü.
KANDİL'DE "UMUT HAKKI" PROVOKASYONU, İMRALI'DA AVUKAT GÖRÜŞÜ
Kandil'deki PKK elebaşlarının "umut hakkı olmazsa silah bırakmayız" provokasyonları sürerken Öcalan avukatları aracılığıyla "süreçte yeni aşama" mesajı verdi.
Öcalan, "Barış ve demokratik toplum sürecinin kat ettiği merhale itibariyle hukuksal çözüm aşamasına gelindi" dedi.
"ORTAK YAŞAM" VE "DEMOKRATİK CUMHURİYET" VURGUSU
Avukatları Öcalan'ın demokratik ulus çerçevesinde ortak yaşamda ısrarcı olduğunu ve demokratik cumhuriyet projesine sahip olduğunu iddia etti.
Konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:
Kürt sorununun siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel birçok boyutunun olduğunu ve bu aşamada ara dönem yasalarını kapsayacak hukuksal çözümler gerektirdiğine ayrıca işaret etmiştir. Bir geçiş süreci olarak tanımlanabilecek bu dönemde gerçekleşen avukat ziyaretinin zamanlamasını da hukuk kapısının aralanması için bir işaret olarak değerlendirme istek ve umudunu belirtmiştir.