İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'ndaki görüntülere soruşturma! Bakanlık harekete geçti: "Bunun hesabı sorulacak"

Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu’ndaki görüntülere ilişkin idari ve adli soruşturma başlatıldığını, sorumlular hakkında işlem yapılacağını açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Buradan gençlerimize söz veriyorum: Bunun hesabı sorulacak" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'nda çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntü ve iddialara ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

"SÖZ KONUSU DURUM KABUL EDİLEMEZ"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Basın ve sosyal medyada yer alan, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'na ilişkin bazı görüntü ve iddialar bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Söz konusu durum kabul edilemez olup, yurdun hizmete kapalı olduğu, yenileme çalışmalarının sürdüğü ve öğrencilerin bulunmadığı bir dönemde yaşandığı anlaşılmaktadır.

Olayla ilgili derhal idari soruşturma başlatılmış olup, konu adli mercilere intikal ettirilmiştir. Sorumlular hakkında gerekli tüm işlemler titizlikle yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.

BAKAN BAK: BUNUN HESABI SORULACAK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Bak, "Yurtlarımızı yeni döneme hazırlamaya başladığımız ilk günden itibaren gece gündüz gençlerimiz için çalıştık. Maalesef, iki kendini bilmez alçağın hem emeklerimize hem de gençlerimizin özeline kastettiğini belirledik. Buradan gençlerimize söz veriyorum: Bunun hesabı sorulacak" dedi.

