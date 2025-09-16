PODCAST CANLI YAYIN

ÖSYM YKS ek tercih başladı mı, bugün mü? YKS ek tercih kontenjanları ve taban puanları

2025 YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? İkinci tercih boş kontenjanları ve taban puanları belli oldu mu? YKS sonuçlarının ardından istediği bölüme yerleşemeyen on binlerce adayın merakla araştırdığı bu sorular üniversite hayali için yeni bir umut olan ek yerleştirme sürecini de resmen başlattı. İşte "ikinci şans" olarak da bilinen YKS 2. tercih dönemine ilişkin tüm ayrıntılar...

ÖSYM YKS ek tercih başladı mı, bugün mü? YKS ek tercih kontenjanları ve taban puanları

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, üniversite hayalini ilk aşamada gerçekleştiremeyen adaylar için umutlar ek yerleştirme dönemine taşındı. Gözler şimdi ÖSYM tarafından ilan edilecek boş kontenjanlara ve 2. tercih taban puanlarına çevrilmiş durumda. Peki, YKS ek tercihleri ne zaman yapılacak, adaylar ek tercih başvurusunu nasıl gerçekleştirecek? İşte YKS 2. tercih sürecine dair merak edilenler...

YKS EK TERCİH NE ZAMAN?

2025 YKS ek tercih süreci, her yıl tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından ilan ediliyor. 2025 yılı ek tercih takviminin de Eylül ayı içinde açıklanması bekleniyor. Adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak YKS ek tercih kılavuzunu takip ederek başvurularını gerçekleştirebilecek.

Başvurular Ne Zaman Başlayacak?

Geçmiş yıllardaki uygulamalara göre ek tercih başvuruları genellikle ilk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından 2-3 hafta sonra başlıyor. 2025 yılı için de Eylül ayının ikinci haftasında başvuruların başlaması bekleniyor. Kesin tarihler ise ÖSYM'nin resmi açıklamasıyla netlik kazanacak.

Ek Tercih Döneminde Nelere Dikkat Edilmeli?

Ek tercih süreci, adayların üniversiteye yerleşme şansını artırabilecek kritik bir dönem. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken başlıca noktalar şunlar:

  • Boş kontenjanların detaylı şekilde incelenmesi

  • Taban puan ve başarı sırası bilgilerinin göz önünde bulundurulması

  • Programlara özel koşulların (burs imkanları, hazırlık sınıfı, yabancı dil eğitimleri vb.) kontrol edilmesi

Ek tercih dönemi, adayların hayallerindeki üniversiteye bir adım daha yaklaşabilmesi için önemli bir fırsat sunuyor. Adayların, kılavuz yayınlandığında tüm detayları dikkatle incelemesi büyük önem taşıyor.

